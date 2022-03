Thurgauer Grosser Rat will Kommission für Klimawandel

Kantonsparlament Nach jahrelanger Beständigkeit: Grosser Rat will im Thurgau Kommission für den Klimawandel einrichten Jahrzehntelang wurde versucht, am traditionellen Gerüst der Grossratskommissionen zu rütteln. Vergeblich. Nun ist der grosse Durchbruch in Griffweite: Das Kantonsparlament dürfte eine ständige Kommission für Klima, Umwelt und Energie erhalten. Christian Kamm Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Für die Einführung einer ständigen Kommission Klima, Energie und Umwelt zeichnet sich im Grossen Rat eine Mehrheit ab. Donato Caspari

1986, 1994, 1998, 2001, 2008, 2013 und 2020 – diese Jahreszahlen muss man sich vor Augen halten, um zu begreifen, dass im Thurgauer Kantonsparlament gegenwärtig tatsächlich Historisches geschieht. Denn diese Jahre stehen für vergebliche Anläufe, im traditionsbewussten Grossen Rat eine neue ständige Kommission zu den vier bestehenden zu etablieren – stets ohne Erfolg.

Und nun das: Das Büro des Grossen Rates beantragt mit sechs Stimmen zu lediglich einer Gegenstimme, eine Motion erheblich zu erklären, die genau das verlangt: Eine zusätzliche Parlamentskommission – für Klima, Energie und Umwelt.

Nicht locker gelassen

Auch die Erstunterzeichnerin und Initiantin des Vorstosses, Kantonsrätin Karin Bétrisey (Grüne), ist baff:

Karin Bétrisey, Kantonsrätin Grüne. Ralph Ribi

«Angesichts dieser Vorgeschichte musste man davon ausgehen, dass wir keine Chance haben.»

Doch Bétrisey liess nicht locker und scharte nach der letzten Niederlage 2020, als die FDP die Raumplanungskommission (RPK) um die Bereiche Klima, Verkehr und Umwelt erweitern wollte, Mitstreiter für einen neuen Anlauf um sich. Diesmal mit dem klaren Ziel einer eigenen Klimakommission. Sie habe damals gespürt, dass das Anliegen eigentlich von allen geteilt werde, aber der Weg über die RPK der falsche sei, blickt Bétrisey zurück. Als Grüne allein war sie chancenlos, deshalb holte sie möglichst viele Parteien ins Boot und schmiedete eine breite Allianz. Jetzt kann geerntet werden.

Zweifel waren da

Nicht nur das Ergebnis im Grossratsbüro freut die Kantonsrätin der Grünen, sondern auch dessen Klarheit. Sechs zu einer Stimme bedeute, dass auch einer der beiden SVP-Vertreter für die Motion gestimmt habe. Anderseits sei das auch nicht verwunderlich, weil die Landwirtschaft zu den Hauptbetroffenen des Klimawandels gehöre – man denke nur an die zunehmende Trockenheit.

Nachdem die Regierung eine ablehnende Stellungnahme zur Klimakommission abgegeben habe, seien ihm schon Zweifel gekommen, räumt Mitte-Kantonsrat Josef Gemperle ein, Bétriseys Mitstreiter der ersten Stunde. Dass nun dieser wichtige Etappensieg gelungen sei, führt er unter anderem auf die Beharrlichkeit zurück, mit der das Thema vorangetrieben worden sei:

Josef Gemperle, Kantonsrat Mitte. PD

«Für mich ist das ein gutes Beispiel, wie dank guter Argumente vieles möglich werden kann.»

Büro leistete ganze Arbeit

Viel Lob gibt es aber auch für das Grossratsbüro unter Leitung von Ratspräsidentin Brigitte Kaufmann (FDP), das eine ebenso umfassende wie gründliche Vorarbeit geleistet habe: mit Beizug eines Fachreferenten, der Auswertung von Statistiken und einer Vernehmlassung unter den Parteien. Er habe diese grundsätzlichen Abklärungen schon früher gefordert, so Gemperle. «Dass das Büro dies nun von sich aus gemacht hat, ist ein Fortschritt, der mich riesig freut.»

Apropos Vernehmlassung: Deren Resultate führen nun auch dazu, dass die Promotoren einer Klimakommission auch «sehr guter Dinge» (Bétrisey) auf die kommende Debatte und Abstimmung im Grossen Rat schauen können. Einzig GLP und EDU haben sich gegen die Kommission ausgesprochen. Und die SVP will lieber bestehende informelle Parlamentsgruppen stärken. Alle anderen Fraktionen – und damit die Mehrheit – sind grundsätzlich dafür. Bétrisey folgert:

«Wenn die Parteien geschlossen stimmen, müssten wir die Mehrheit haben.»

Mit dieser Ausgangslage müssten wir es schaffen, glaubt unisono Gemperle. «Es ist auch Zeit.»

Bis 2024 warten?

Noch zu reden geben dürfte der Zeitplan, den das Grossratsbüro für die Einführung einer Kommission für Klima, Energie und Umwelt in Aussicht stellt. Das Büro will die Neuerung in die generelle Revision der Geschäftsordnung des Grossen Rates (GOGR) einfliessen lassen. Was hiesse: eine Klimakommission frühestens mit Beginn der neuen Legislatur 2024–2028. Ist das für die Motionäre genug ehrgeizig? Nein, findet Bétrisey:

«Das Thema ist würdig genug, eine eigene Spezialkommission zu bekommen.»

Womit die Hoffnung auf eine frühere Umsetzung verbunden ist. Josef Gemperle hat sich mit dieser Frage noch nicht im Detail auseinandergesetzt. Aber auch er verweist darauf, dass es schon früher kleinere Revisionen der GOGR gegeben haben. Allerdings: Wenn nur dies das Problem sei, könnte er damit leben. «An dieser Frage darf es jedenfalls nicht scheitern.»

