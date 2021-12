Mutter wegen Drohungen gegen Sohn und KESB schuldig gesprochen

Kantonsgericht St.Gallen Aus Verzweiflung gehandelt: Mutter wegen Drohungen gegenüber KESB-Mitarbeiterin schuldig gesprochen Eine Mutter hat eine KESB-Mitarbeiterin massiv bedroht. Dies, weil ihr Sohn den Kontakt zu ihr abbrach und sie über die KESB an Informationen kommen wollte. Die Mutter beteuerte vor Gericht, sie habe aus purer Verzweiflung so gehandelt. Claudia Schmid 08.12.2021, 12.00 Uhr

Eine 54-jährige Mutter bedrohte eine KESB-Mitarbeiterin massiv, um an Informationen zu ihrem Sohn zu kommen. Bild: Getty

Die 54-jährige Beschuldigte wurde im Juli 2020 von der Erstinstanz zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Dagegen erhob sie Einsprache und betonte an der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen, sie habe mit ihren wiederholten Anrufen bei der KESB lediglich an Informationen über ihren volljährigen Sohn gelangen und ausdrücken wollen, dass sie mit der Arbeit der KESB-Mitarbeiterin nicht einverstanden sei.