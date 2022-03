Kantonsgericht St. Gallen Hochschwangere Ehefrau gewürgt: Täter muss die Schweiz verlassen Ein 38-jähriger Mann hat seine Ehefrau vergewaltigt und eine andere Frau geschändet. Nun erhöht das St. Galler Kantonsgericht die Strafe der Vorinstanz: Der Täter muss für mehr als vier Jahre ins Gefängnis und wird für zehn Jahre des Landes verwiesen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 28.03.2022, 12.44 Uhr

Der Angeklagte hat seine Ehefrau vergewaltigt, gewürgt und geschlagen. Bild: Getty

Der Staatsbürger von Sri Lanka wurde im Dezember 2019 vom Kreisgericht Wil wegen Vergewaltigung, Schändung, mehrfacher einfacher Körperverletzung, Drohung, Tätlichkeiten und mehrfacher einfacher Verkehrsregelverletzung schuldig erklärt. Er erhielt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Zudem wurde er für zehn Jahre des Landes verwiesen. Gegen dieses Urteil legte er Berufung ein.

Hochschwangere Ehefrau gewürgt und geschlagen

Das Kantonsgericht St. Gallen befragte in der Berufungsverhandlung zunächst die ehemalige Ehefrau des Beschuldigten zu den Vorwürfen. Sie erzählte, wie er sie das erste Mal würgte, als sie mit ihrem ersten gemeinsamen Kind hochschwanger war. Immer wieder habe er sie gewürgt und geschlagen, einmal sei es zu einer Vergewaltigung gekommen. Als er angefangen habe, auch die beiden Kinder zu bedrohen, sei es ihr bewusst geworden, dass sie sich von ihm trennen müsse.

Der Beschuldigte berichtete, dass er durch eine erste Heirat mit einer Schweizerin 2005 in die Schweiz kam. Bereits damals soll es wegen häuslicher Gewalt zu einem Strafverfahren gekommen sein. Nach der Scheidung musste er das Land verlassen, kehrte aber über einen früheren Arbeitgeber wieder zurück und heiratete mit der Privatklägerin zum zweiten Mal eine Schweizerin. Im Dezember 2021 folgte die dritte Heirat. Laut dem Beschuldigten erwartet die jetzige Ehefrau ein Kind von ihm.

Beschuldigter weist Vorwürfe der Anklage zurück

Auf die Vorwürfe angesprochen, wies der Beschuldigte die meisten von sich. Seine ehemalige Frau habe immer wieder Streit angefangen, weil er am Wochenende ohne sie in den Ausgang gegangen sei. Er denke, die Vergewaltigungs- und Gewaltvorwürfe habe sie nur aus Eifersucht gemacht, weil er eine Beziehung zu einer anderen Frau gehabt habe. Einmal habe er sie geschlagen, nachdem sie ihm zuerst einen Schlag an den Kopf gegeben habe. Sie habe ihn oft provoziert und mit ihm gestritten.

Vorgeworfen wurde dem Beschuldigten zudem, dass er eine junge Frau in stark betrunkenem Zustand geschändet hat. Er hatte sie kennen gelernt, weil er vorgab, eine Babysitterin für seine Kinder zu suchen. An der Berufungsverhandlung gab er zu, er habe mit diesem Vorwand Kontakt zu Frauen gesucht. Die Schändung aber verneinte er. Der Sex sei einvernehmlich gewesen, die Initiative von ihr ausgegangen.

Verteidigung fordert Verzicht auf Landesverweis

Der Verteidiger forderte, sein Mandant sei lediglich wegen einfacher Körperverletzung, Tätlichkeiten und mehrfacher einfacher Verkehrsregelverletzung zu verurteilen und dafür mit einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 10 Franken und einer Busse von 400 Franken zu bestrafen. Er führte in seinem Plädoyer aus, dass viele der Vorwürfe nicht rechtsgenüglich erwiesen seien. Die beantragte Landesverweisung sei unverhältnismässig, da der bald dreifache Vater beruflich und privat in der Schweiz integriert sei.

Die Staatsanwaltschaft hatte Anschlussberufung erhoben, verlangte die Bestätigung der Schuldsprüche der Vorinstanz und eine Erhöhung der Freiheitsstrafe auf vier Jahre und acht Monate. Die Aussagen der Opfer bezeichnete der Staatsanwalt als glaubwürdig. Sie beinhalteten wichtige Realkennzeichen, die auf existente Erlebnisse hindeuteten. Die beiden Rechtsvertreterinnen der Privatklägerinnen unterstützten die Anträge des Staatsanwaltes und forderten Genugtuungssummen für ihre Mandantinnen. Die Ex-Frau kämpfe noch heute mit der Bewältigung des ehelichen Albtraums, das Opfer der Schändung leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Kantonsgericht erhöht die Strafe

Nun hat das Kantonsgericht das Urteil schriftlich bekanntgegeben. Es bestätigte im Wesentlichen die Schuldsprüche der Vorinstanz, erhöhte aber die Freiheitsstrafe auf vier Jahre und drei Monate. Zudem muss der Beschuldigte eine Busse von 800 Franken zahlen und wird für zehn Jahre des Landes verwiesen. Die beiden Opfer erhalten je eine Genugtuungssumme. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

