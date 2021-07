Hanfanlage in Altstätten: Anklage blitzt mit Anträgen ab

Kantonsgericht St.Gallen Hanfanlage in Altstätten: Mitbetreiber erhalten doch keine höheren Strafen – Anklage blitzt mit Anträgen ab Zwei Mitbetreiber einer Hanfplantage müssen keine höheren Strafen verbüssen. Das Kantonsgericht hat die Urteile der Vorinstanz geschützt. Claudia Schmid 15.07.2021, 13.41 Uhr

Die Altstätter Hanfplantage, auf der sich im Februar 2015 die Schiesserei ereignete. Bild: Tagblatt

Anfangs letzter Woche verhandelte das Kantonsgericht St.Gallen die Berufungsklage gegen zwei Männer, die in den Betrieb einer grossen Hanfplantage in Altstätten verwickelt waren. Die Staatsanwaltschaft hatte bemängelt, dass das Kreisgericht Rheintal Ende 2018 ein zu niedriges Strafmass gesprochen habe.

Urteil liegt schriftlich vor

Der Staatsanwalt hatte argumentiert, dass die beiden Angeklagten bei der erstinstanzlichen Gerichtsverhandlung ihre Rolle innerhalb der Bande kleingeredet hätten. Diese Beschönigungsreden entsprächen aber nicht der Realität. Antrieb für sie sei der beträchtliche finanzielle Verdienst gewesen. Für den 64-jährigen beantragte er eine teilbedingte Strafe von 34 Monaten, wobei die Hälfte zu vollziehen sei. Für den 49-jährigen sah er eine bedingte Strafe von 24 Monaten als gerechtfertigt.

Nun hat das Kantonsgericht St.Gallen sein Urteil schriftlich eröffnet. Es hat die Berufung für den älteren Beschuldigten abgewiesen. Damit bleibt das Strafmass bei einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten und einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 50 Franken. Beim zweiten Beschuldigten hob das Kantonsgericht zwar das erstinstanzliche Urteil auf, änderte aber lediglich die Probezeit für die Freiheitsstrafe von vier auf zwei Jahre ab. Abgesehen davon bleibt das Strafmass bei einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten und einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 40 Franken.

Disput um die Höhe der Honorare

An der Berufungsverhandlung war ein längerer Disput zwischen der Anklage und der Verteidigung entstanden, da sich der Staatsanwalt gegen die Höhe der Entschädigung der beiden amtlichen Verteidiger vor erster Instanz gewandt hatte. Die Summe sei mehr als doppelt so hoch ausgefallen, als für andere Verteidiger weiterer Beschuldigter in demselben Fall, monierte er.

Die beiden Verteidiger wehrten sich heftig. Er habe keinerlei Verständnis für den Antrag der Staatsanwaltschaft, erklärte der eine. Wolle die Justiz eine professionelle Verteidigung, müsse diese entsprechend entschädigt werden. Andernfalls gebe es wohl bald keine erfahrenen Anwälte mehr vor Schranken. Und der Zweite betonte:

«Ich bin überrascht, mit welcher Vehemenz die Staatsanwaltschaft gegen die Entschädigung der Verteidigung vorgeht.»

Die Honorarnoten seien im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren von allen drei Parteien geprüft und geschützt worden. Bei den angesprochenen Honoraren anderer Verteidiger in diesem Fall habe es sich zudem um abgekürzte Verfahren gehandelt. Diese seien mit dem Aufwand für ein ordentliches Verfahren nicht zu vergleichen.

Das Kantonsgericht St.Gallen ging auf die Anträge der Staatsanwaltschaft nicht ein und beliess die Höhe der Honorarnoten des erstinstanzlichen Verfahrens. Hingegen kürzte es im Berufungsverfahren den Stundenansatz, der einer der beiden Verteidiger mit 220 Franken geltend gemacht hatte. Der Stundenansatz im Kanton St.Gallen betrage lediglich 200 Franken, wurde dem Anwalt aus Zürich mitgeteilt. Für die Verteidigung im Berufungsverfahren erhielten die beiden Verteidiger je rund 5400 Franken.