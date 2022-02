Kantonsgericht St.Gallen Gewürgt als sie schwanger war: Opferbefragung reisst alte Wunden auf Ein Mann wehrt sich gegen Vergewaltigungs- und Schändungsvorwürfe. An der Berufungsverhandlung wurde die Problematik der Opferbefragungen thematisiert: Eine Zeugin blieb der Verhandlung fern, und die Ex-Frau des Angeklagten hat noch heute mit einem Trauma zu kämpfen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 28.02.2022, 12.22 Uhr

Zum Teil liegen die Ereignisse bis zu sieben Jahre zurück: Sich an diese schlimme Zeit zu erinnern, fällt den Zeuginnen schwer. Bild: Getty

Dem Staatsbürger aus Sri Lanka drohen eine mehrjährige Freiheitsstrafe und eine Landesverweisung von zehn Jahren. Ihm werden Vergewaltigung, Schändung, mehrfache Körperverletzung, Drohung, Tätlichkeiten und mehrfache einfache Verkehrsregelverletzung vorgeworfen. Der Mann bestreitet die meisten Tatvorwürfe.

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen war auf Antrag der Verteidigung die Befragung zweier Privatklägerinnen vorgesehen. Als Erstes war die Ex-Frau des 38-jährigen Beschuldigten vorgeladen. Sie erzählte, wie ihr ehemaliger Mann sie das erste Mal würgte, als sie mit ihrem ersten gemeinsamen Kind hochschwanger war. Immer wieder habe er sie gewürgt und geschlagen, einmal sei es zu einer Vergewaltigung gekommen. Als er angefangen habe, auch die beiden Kinder zu bedrohen, sei ihr bewusst geworden, dass sie sich von ihm trennen müsse.

Während der Befragung musste die Frau immer wieder innehalten, um Fassung ringen und die Tränen trocknen. Auf viele Fragen gab sie Antworten, erklärte aber bei Details oder zeitlichen Einordnungen, sie wisse es nicht mehr so genau, da die Ereignisse zum Teil bis zu sieben Jahre zurückliegen würden. Ihre Rechtsvertreterin erklärte in ihrem Plädoyer, ihre Mandantin kämpfe noch heute mit der Bewältigung des ehelichen Traumas.

Belastung der erneuten Befragung zu gross

Nach der Ex-Frau sollte eine junge Frau befragt werden, welche dem Staatsbürger aus Sri Lanka Schändung vorwarf. Sie folgte der Vorladung des Kantonsgerichts nicht und blieb der Befragung unentschuldigt fern. Ihre Rechtsvertreterin versuchte sie zunächst vergeblich telefonisch zu erreichen. Später in der Gerichtsverhandlung konnte sie berichten, dass die Privatklägerin sich bei ihr gemeldet hatte. Sie habe erklärt, sie fühle sich nicht in der Lage, an der Gerichtsverhandlung auszusagen.

Die Anwältin betonte, ihre Mandantin leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung und sei gerade erst vor wenigen Tagen aus einem Klinikaufenthalt entlassen worden. Der vorsitzende Richter kündigte an, das Kantonsgericht St.Gallen werde in der Urteilsbefragung darüber befinden, ob die Frau erneut für eine Befragung aufgeboten werden müsse oder ob man darauf verzichten könne.

Erstbefragungen geben die besten Anhaltspunkte

Der Staatsanwalt griff in seinem Plädoyer die Problematik der wiederholten Opferbefragungen auf. Die Betroffenen kämen dadurch nur schwer zur Ruhe. Schon die ersten Aussagen bei Polizei und Staatsanwaltschaft seien nicht einfach für die Opfer. Danach folgten oft die Befragungen vor dem erstinstanzlichen Gericht und falls Berufung eingelegt werde auch noch vor der zweiten Instanz. Es sei verständlich, dass die Gerichte gerne einen persönlichen Eindruck der Opfer erhalten wollten, jedoch sei zu bedenken, dass Befragungen bei den Betroffenen die alten Wunden wieder aufreissen würden und Therapieerfolge zunichtemachten.

Gerade bei Befragungen vor dem Kantonsgericht sei der Nutzen möglicher neuer Erkenntnisse gering, da meistens zwischen den Tatereignissen und der Berufungsverhandlung viel Zeit verstrichen sei. Die Auskunftspersonen könnten sich oft nur noch verschwommen erinnern. In der Praxis gelte nicht zu Unrecht die Erstbefragung von Opfern als die Wichtigste, weil sie die meisten Erkenntnisse über den wirklichen Tathergang ergäben.

Das Kantonsgericht St.Gallen kündigte an, dass das Urteil frühestens Mitte März zu erwarten ist. Es wird seinen Entscheid schriftlich bekanntgeben.

