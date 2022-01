Mehr Lohn, aber kein Stellenzuwachs fürs St.Galler Staatspersonal

Kantonsfinanzen St.Galler Finanzkommission beantragt Lohnerhöhung fürs Staatspersonal, aber auch weniger Mittel für Stellenausbau Trotz besserer Finanzperspektiven für den Kanton St.Gallen bleibt die Finanzkommission auf Sparkurs: Sie plant zwar höhere Löhne fürs Personal, möchte den Aufwand für neue Stellen aber reduzieren. Namentlich der Kürzungsantrag bei der Cybersicherheit erbost die SP. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kanton St.Gallen will sich besser vor Hackerangriffen schützen – mit wie viel Ressourcen, scheint aber umstritten. Bild: Getty

Die Finanzkommission des St.Galler Kantonsrats begrüsst den von der Regierung unterbreiteten Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2023–2025, doch behält sie sich Anpassungen im Personalaufwand vor. Dies betrifft vor allem den Ausbau von Digitalisierungs- und IT-Projekten. Zwar hält die von Christof Hartmann (SVP) präsidierte Finanzkommission (Fiko) eine Stärkung der personellen Ressourcen in diesem Bereich für unbestritten notwendig und ist sich der Gefahren der Cyberkriminalität bewusst, wie sie mitteilt. Doch hat sie die Höhe der zusätzlich notwendigen Mittel kontrovers diskutiert und einem Kompromiss von je zusätzlich einer Million Franken in den Jahren 2023 und 2024 zugestimmt – dies bedeutet eine Halbierung gegenüber dem Antrag der Regierung.

Die Regierung verzichtet in ihrer Finanzplanung auf eine allgemeine Lohnerhöhung. Die Finanzkommission möchte gegenüber dem Personal «jedoch ein Zeichen setzen» und schlägt eine allgemeine Lohnerhöhung von 0,6 Prozent vor, welche im Zeitraum von 2023–2025 gewährt werden kann. Dies aufgrund der sich abzeichnenden steigenden Teuerung, wie es in der Mitteilung heisst. Die Lohnentwicklung liegt aktuell – unter Berücksichtigung der erfolgten Reallohnerhöhung von 0,8 Prozent 2020 – nach wie vor über dem Landesindex der Konsumentenpreise.

0,2 statt 0,4 Prozent der Lohnsumme für neue Stellen

Der Schaffung von zusätzlichen Stellen steht die Finanzkommission jedoch skeptischer gegenüber. Grundsätzlich müssten neue Stellen durch die geforderten Effizienzgewinne ermöglicht werden, meint sie. Weil sich diese Effizienzgewinne nicht sofort einstellten, befürworte sie je 0,2 Prozent der Lohnsumme in den Jahren 2023 und 2024 für den strukturellen Personalbedarf – also die Hälfte der von der Regierung vorgeschlagenen Lohnsumme. Für 2025 sollen gemäss Fiko jedoch keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Das zweite finanzpolitische Geschäft in der Februarsession des Kantonsrats ist das Finanzleitbild 2021–2030. Die Fiko unterstützt die Ziele der Regierung, stellt aber den Antrag, die Staatsquote nicht weiter ansteigen zu lassen. Demgegenüber schlägt die Regierung vor, dass sich die Staatsquote im Vergleich zu den anderen Kantonen unterdurchschnittlich entwickeln soll.

SP widerspricht dem «Plädoyer für den Staatsabbau»

Umgehend scharfe Kritik kommt von der SP: Die Haltung der rechtsbürgerlichen Kommissionsmehrheit sei ein «Plädoyer für den Staatsabbau», gehalten auf dem Boden einer «zu düsteren» Finanzplanung, die den effektiven Finanzspielraum nicht sichtbar mache. So «erfreulich immerhin» das Signal für eine allgemeine Lohnerhöhung sei, so «verheerend» sei die Reduktion beim Spielraum für den strukturellen Personalaufwand. Auch werde sich die SP dafür einsetzen, dass die von der Regierung eingesetzten zwei Millionen für den Ausbau der IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit nicht «fahrlässig» auf eine Million gekürzt werden. Wie der AFP sei auch das Finanzleitbild «defensiv und konservativ», mahnt die SP an. Regierung und Finanzkommissionsmehrheit blendeten aus, dass St.Gallen bereits über eine ausserordentlich tiefe Staatsquote verfüge.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen