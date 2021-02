Kantonsfinanzen Krach um Kosten der Coronakrise in St.Gallen: Linke will Reiche und Erben zur Kasse bitten – was die Bürgerlichen dazu sagen Braucht der Kanton St.Gallen ein Sparpaket? Nein, sagen SP und Grüne. Wenn schon, dann solle man zusätzliche Einnahmen zur Finanzierung der Coronakrise generieren. Die Linke bringt eine Sonderabgabe für Reiche ins Spiel und will die Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen wieder einführen. Adrian Vögele 13.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Grünen wollen die kantonale Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen wieder einführen: Gerade jetzt sei der Kanton auf dieses Geld angewiesen, sagt Fraktionschef Meinrad Gschwend. Bild: Ralph Ribi

Jetzt wird es bunt. Wenn das St.Galler Kantonsparlament am nächsten Dienstag über den Zustand der Staatskasse und die Aussichten für die kommenden Jahre diskutiert, werden die Meinungen so weit auseinandergehen wie schon lange nicht mehr. Die Regierung hat hohe Defizite budgetiert und ein Entlastungsprogramm im Umfang von 60 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Die Finanzkommission fordert mehr Tempo und hat den Betrag auf 120 Millionen erhöht – gegen den Widerstand von Links-Grün.

Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass die Nationalbank dreimal so viel Geld an den Kanton ausschüttet wie erwartet – 240 statt 80 Millionen Franken – sieht die Linke ein Entlastungspaket erst recht nicht mehr gerechtfertigt. Die bürgerlichen Parteien sind von ihrem Sparkurs bisher allerdings nicht abgerückt. Die FDP hat die Nachricht vom unerwarteten Geldsegen der Nationalbank sehr wohl gehört, will aber, dass dieses Geld mittelfristig für Steuersenkungen zur Verfügung steht, sobald die Coronakrise einmal bewältigt ist. Die SVP will gar nicht erst abwarten, sondern wird nächste Woche einen Antrag auf eine Steuersenkung stellen.

SP pocht auf die Solidarität der Gutverdienenden

Bettina Surber, SP-Fraktionschefin.

Bild: Regina Kühne

SP und Grüne marschieren währenddessen exakt in die Gegenrichtung – und bringen neue Abgaben ins Spiel, die helfen sollen, die Coronakrise zu finanzieren. SP-Fraktionschefin Bettina Surber sagt:

«Wenn man der Meinung ist, dass es finanzpolitische Massnahmen braucht, dann sollen diese auf der Seite der Einnahmen ansetzen.»

Die Pandemie bringe viele Menschen und Betriebe an den Rand ihrer Existenz. «Gleichzeitig geht es aber auch sehr vielen Menschen weiterhin sehr gut.» Jetzt sei Solidarität gefragt. Die SP wird darum beantragen, dass die Regierung prüft, auf hohe Einkommen und/oder Vermögen sowie bisher unbesteuerte Erbschaften vorübergehend eine zusätzliche Steuer zu erheben.

Grüne nehmen Erben ins Visier

Die Grünen haben ähnliche Pläne. Fraktionschef Meinrad Gschwend sagt:

«Wir überlegen uns, einen Antrag zur Wiedereinführung der kantonalen Erbschaftssteuer zu stellen.»

Hunderte von Millionen Franken würden in Form von Erbschaften weitergegeben – abgabenfrei: Die Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen ist in St.Gallen seit 1997 abgeschafft. Jetzt aber sei der Kanton auf dieses Geld dringend angewiesen, sagt Gschwend. Auch das Anliegen der SP, von den «Gewinnern» der Coronakrise eine Zusatzabgabe zu verlangen, sei sympathisch – allerdings stelle sich dort die Frage, wie das konkret umsetzbar sei.

«Schnellschüsse»: CVP und EVP wollen Steuern weder senken noch erhöhen

Andreas Widmer, Präsident der CVP-EVP-Fraktion. Bild: Benjamin Manser

Zwischen den Fronten steht die CVP-EVP-Fraktion. Sie beharrt wie FDP und SVP auf dem Entlastungspaket, sieht aber keinen Spielraum für Steuersenkungen. Was sagt die Mitte zu den Plänen von SP und Grünen, Reiche und Erben im Sinne der Solidarität stärker zur Kasse zu bitten? «Das sind Schnellschüsse», sagt Fraktionschef Andreas Widmer (CVP). In seiner Fraktion werde eine solche finanzielle «Umlagerung» kaum auf Zustimmung stossen. Das dürfte auch für das linke Spektrum der Fraktion gelten.

Luzia Krempl-Gnädinger, CVP-Kantonsrätin Bild: Benjamin Manser

Hans Oppliger, EVP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

So bezeichnet auch Luzia Krempl-Gnädinger (CVP/CSP) eine Sondersteuer, wie sie der SP vorschwebt, als «problematisch». Für die Finanzierung der Coronakrise brauche es verschiedene Massnahmen, «die wir als Gesellschaft gemeinsam tragen müssen». Hans Oppliger (EVP) sagt, in der aktuellen Situation sei ein staatlicher «Hyperaktivismus» – auf welche Seite auch immer – zu vermeiden. Finanzielle Defizite aufgrund der Coronakrise könne der Kanton aus dem Eigenkapital decken.

Grünliberale: «Erbschaftssteuer ist prüfenswert»

Sonja Lüthi, GLP-Kantonsrätin. Bild: Ralph Ribi

Die Grünliberalen sind zwar ebenfalls gegen eine Coronasondersteuer, wie Sonja Lüthi sagt.

«Jedoch ist es schon so, dass die Schere zwischen Arm und Reich sich immer mehr öffnet. Heute wird man durch Erben und Finanztransaktionen reich, nicht mehr durch Arbeit.»

Diese Entwicklung sei aus Sicht der GLP kritisch, so Lüthi. «Aus diesem Grund erachten wir die Einführung einer Erbschaftssteuer als prüfenswert, vorzugsweise jedoch auf nationaler Ebene.»

FDP: «Aus den schlimmsten marxistischen Zeiten»

Raphael Frei, FDP-Präsident. Bild: Benjamin Manser

FDP und SVP reagieren währenddessen entsetzt auf die Forderungen von SP und Grünen. «Wir beobachten mit Sorge, das Links-Grün die Angst der Menschen in dieser Pandemie dafür verwendet, wacker in die sozialistische Mottenkiste zu greifen und die Umverteilung mehr und mehr anzutreiben», sagt FDP-Präsident Raphael Frei. Der Vorschlag für eine Coronasondersteuer erinnere an «die schlimmsten marxistischen Zeiten». Über die Steuerprogression und die AHV-Finanzierung würden sich die steuerkräftigen Personen heute schon sehr stark am Allgemeinwohl beteiligen. Eine weitere Steuerbelastung werde dazu führen, dass solche Leute in andere Kantone umziehen würden.

SVP: «Altbekannte Strategie, die nicht funktioniert»

Christoph Gull, SVP-Fraktionschef. Bild: Ralph Ribi

Auch SVP-Fraktionschef Christoph Gull kritisiert: «Reichen die Einnahmen nicht mehr, um die Ausgaben zu decken, werden einfach die Einnahmen mit zusätzlichen Steuern erhöht.» Diese «altbekannte Strategie der Linken» funktioniere weder im privaten Haushalt noch in der Privatwirtschaft, «und sie darf auch in der Politik nicht funktionieren».

Verstösst das Sparpaket gegen eine Abmachung der Parteien?

In der Diskussion um das geplante Sparpaket wirft die SP den bürgerlichen Parteien vor, sich nicht an eine frühere Abmachung zu halten. Die Defizite im Staatshaushalt seien massgeblich durch die letzte Senkung der Unternehmenssteuern mitverursacht. Beim St.Galler Steuerkompromiss 2018 habe man sich aber darauf geeinigt, dass die Mindereinnahmen aus jener Vorlage aus dem Eigenkapital zu finanzieren seien und nicht mit Sparpaketen.

In der Tat: Insbesondere CVP-Vertreter – auch der damalige Finanzchef Benedikt Würth – hatten damals explizit festgehalten, das Geschäft solle nicht zu Sparpaketen führen. Was sagt Fraktionschef Andreas Widmer dazu?

«Es stimmt: Damals hat man klar gesagt, die Steuervorlage sei ohne Sparpaket umzusetzen.»

Allerdings hätten die prognostizierten Defizite im Haushalt noch andere Gründe, wie Widmer sagt – etwa die Änderung im Finanzausgleich, und insbesondere habe vor drei Jahren niemand mit einer Pandemie gerechnet. «Corona wird einen starken Einfluss auf die Finanzen haben.» Ohne Entlastungsmassnahmen werde das Eigenkapital rasch aufgebraucht sein. SVP-Fraktionschef Christoph Gull hält ebenfalls fest, mit Corona hätten sich die finanziellen Aussichten für die nächsten Jahre deutlich verdüstert.

Auch FDP-Präsident Raphael Frei sagt, die aktuelle Situation habe nicht wesentlich mit der Steuervorlage von 2018 zu tun. Das strukturelle Defizit des Kantons müsse endlich angepackt werden. Die FDP wolle nicht in erster Linie Leistungen abbauen – sondern den Staat effizienter machen. Hierfür sei etwa die Digitalisierung beim Kanton voranzutreiben. Dazu wollen die Freisinnigen nächste Woche zusammen mit anderen Fraktionen einen Antrag einreichen.