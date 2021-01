Kantonsfinanzen 60 Millionen Franken, vielleicht auch mehr: Die St.Galler Regierung plant Sparmassnahmen Schon vor der Coronakrise zeichneten sich im St.Galler Staatshaushalt Defizite ab. Jetzt ist klar: Die Regierung plant ein Entlastungspaket im Umfang von mindestens 60 Millionen. Adrian Vögele 05.01.2021, 15.40 Uhr

In welchen Bereichen der Kanton St.Gallen sparen will, ist noch offen. Bild: Alessandro Crinari / KEYSTONE

Auf den Kanton St.Gallen kommt ein neues Sparpaket zu. Die Regierung will damit auf die Defizite im Staatshaushalt reagieren, die sich für die kommenden Jahre abzeichnen. Schon vor der Coronakrise wurden rote Zahlen prognostiziert, inzwischen hat sich die Situation noch verschärft.

Die Regierung will nun etappenweise vorgehen, wie es in einer Mitteilung zur Jahresmedienkonferenz vom Dienstag heisst. «In einer ersten Phase soll ein Massnahmenpaket erarbeitet werden, das den Kantonshaushalt in den Jahren 2022 bis 2024 um 60 Millionen Franken entlastet.» Ein Teil der Entlastungswirkungen soll demnach bereits in den Jahren 2022 und 2023 anfallen. Im kommenden Jahr wird der Kantonsrat über dieses erste Paket entscheiden – entweder im Rahmen des Budgets 2022 oder in separaten Vorlagen.

Ob das ausreicht, ist laut der Regierung offen. Falls sich 2021 und 2022 zeige, dass sich die Situation des Staatshaushalts negativ entwickle, werde ein zweites Paket notwendig, das weitere Entlastungsmassnahmen umfassen werde. «Die Regierung wird dazu bis spätestens im Frühjahr 2022 weitere Entscheide treffen.»