Kantonales Besuchsverbot wird aufgehoben: Ab 19. Juni sind Besuche in St.Galler Kliniken wieder erlaubt Das Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen hebt das seit 16. März bestehende Besuchsverbot für Spitäler und Kliniken per 19. Juni auf. Damit werden Besuche unter Berücksichtigung spezieller Hygienemassnahmen in Kliniken wieder erlaubt. 12.06.2020, 09.31 Uhr

In St.Galler Kliniken sind Besuche unter verschärften Hygienemassnahmen ab 19. Juni wieder möglich. Michel Canonica

(pd/red) Zeitgleich mit der vom Bundesrat beschlossenen Aufhebung der «ausserordentlichen Lage» per 19. Juni wird das Besuchsverbot für Spitäler und Kliniken im Kanton St.Gallen aufgehoben. Wie die St.Galler Staatskanzlei mitteilt, können ab Freitag, 19. Juni, Patientinnen und Patienten wieder besucht werden. Die Verantwortung für das Besuchsregime falle ab diesem Zeitpunkt wieder in die Kompetenz der Spitäler und Kliniken.

Die Kliniken müssten mit geeigneten Massnahmen sicherstellen, dass sich Besucherinnen und Besucher an die Hygiene- und Distanzregeln halten würden. Das Gesundheitsdepartement empfehle den Institutionen, sich bei der Besuchsregelung an den aktuellen Empfehlungen des Nationalen Zentrums für Infektionsprävention (Swissnoso) zu orientieren.

Grosser administrativer Aufwand

Das restriktive Besuchsverbot in S.Galler Kliniken ist nicht von allen verstanden worden. Beim Verwaltungsgericht wurde eine Beschwerde angekündigt. In sämtlichen Nachbarkantonen von St.Gallen sind Besuche mit Schutzkonzepten bereits möglich, im Thurgau seit Ende Mai. Das Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen begründet seine restriktive Haltung damit, dass eine Lockerung mit einem Schutzkonzept einhergehen müsse und diese Massnahmen mit einem grossen administrativen und logistischen Aufwand verbunden seien. Ausnahmen im Besuchsrecht seien in St.Galler Kliniken allerdings schon seit Beginn der besonderen Lage möglich gewesen.