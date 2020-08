24-Millionen-Hilfspaket: Der Kanton St.Gallen unterstützt nicht nur die Olma – es gibt auch Hilfe für die Profi-Sportclubs Das vom Bundesrat am Mittwoch um einen Monat bis Ende September verlängerte Verbot für Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen macht auch dem FC St.Gallen, den SC Rapperswil-Jona Lakers und dem Open Air St.Gallen Bauchschmerzen. Christoph Zweili 12.08.2020, 19.00 Uhr

Ein trauriges Bild: Nur wenige Zuschauer im Kybunpark St.Gallen beim Spiel St.Gallen gegen Zürich im Juni.

Michel Canonica

«Das sind für uns ‹Grossveranstaltungen mit nationaler Ausstrahlung›», sagt Finanzchef Marc Mächler. Er verweist auf die am Mittwoch veröffentlichte Sammelvorlage, die in der Septembersession in zwei Lesungen im Kantonsrat beraten wird. Deren Prüfung erfolgt durch die bereits in der Junisession bestimmte Kommission, die auch die Vorlage zur Unterstützung der Olma Messen vorberaten wird. Um sicherzustellen, dass der Kanton St.Gallen mit seinen Grossveranstaltungen von nationaler Ausstrahlung «auf der Landkarte des gesellschaftlichen Lebens» der Schweiz bleibt, will der Kanton auch diese Veranstalter unterstützen, wenn sie Einbussen im Rahmen des Covid-19-Virus erleiden.