Zu Tisch: Wohlige Gastlichkeit mit verlockender Kochkunst

Oase der Düfte und Aromen: Wohlige Gastlichkeit mit verlockender Kochkunst im «Bären» in Kreuzlingen

Regional, frisch und von bester Qualität: Wer die französische Küche nach dem Credo von Paul Bocuse liebt, wird sich im Wirtshaus zum Bären in Kreuzlingen wie in einem Spitzenlokal in Lyon fühlen. Hier wird die hohe Schule der Kochkunst mit selbst gemachten Köstlichkeiten aus reinstem Herzen heraus gelebt.