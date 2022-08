«Rössli» Kirchberg: Angebetete in den Genusshimmel entführen

Zu Tisch Die Angebetete stilsicher in den Genusshimmel entführen: Das «Rössli» in Kirchberg macht's möglich Ein schöner Abend zu zweit und sich kulinarisch verwöhnen lassen ohne die geringste Gefahr eines Fehltritts bei der Menu- oder Weinwahl. Für solche Momente bietet das Restaurant Rössli Kirchberg ein viergängiges Geniessermenu an. Der Gentleman muss vorher nur noch unverdächtig checken, ob die Angebetete die Zutaten wie Fleisch und Fisch mag. Hans Suter Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Geschäftsführerin Rosmarie Kläger und Küchenchef Willi Ammann freuen sich bereits auf die bevorstehende Wildsaison. Hans Suter

Wer zum ersten Mal vor dem Restaurant Rössli in Kirchberg steht, muss sich kurz Zeit nehmen zum Bestaunen der stattlichen Holzfassade. Seit mehr als 300 Jahren werden hier Gäste bewirtet. Das «Rössli» gilt als ältestes noch geöffnetes Wirtshaus in dieser Gemeinde am Nordrand des Toggenburgs. Tipp: Wer etwas grösser gewachsen ist, sollte beim Eintreten den Kopf einziehen.