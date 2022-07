31-jähriger Mann in Tägerschen tot aufgefunden

Zeugenaufruf 31-jähriger Velofahrer in Tägerschen tot am Boden aufgefunden – Kantonspolizei sucht nach Zeugen Am frühen Sonntagmorgen wurde in Tägerschen ein Velofahrer tot aufgefunden. Die Umstände seines Todes sind unklar. Nun sucht die Kantonspolizei Thurgau nach Zeugen. 10.07.2022, 14.46 Uhr

Die Thurgauer Kantonspolizei versucht nun herauszufinden, wie es zum Tod des 31-Jährigen gekommen ist. Bild: Keystone

Kurz nach 5.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale am Sonntagmorgen die Meldung ein, dass beim Ortsausgang Tägerschen in Richtung Wil ein lebloser Velofahrer am Boden liege. Trotz des sofortigen Einsatzes des Rettungsdienstes konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 31-jährigen Schweizer.