Who is Who 2022: Kabarettist Thomas Götz ist Thurgauer des Jahres

Who is Who 2022 «In jedem von uns steckt ein Narr»: Der Weinfelder Kabarettist Thomas Götz ist Thurgauer des Jahres 2022 – unser Interview Thomas Götz gehört zur DNA des Kantons. Er war Coiffeur und spielt Napoleon sowie einen Kantonsrat. Im Interview spricht er über böse E-Mails, Lampenfieber und seinen Traum von Hollywood – oder zumindest von einer Rolle in einem «Tatort». Sabrina Bächi & Peter Exinger 03.11.2022, 05.40 Uhr

Thomas Götz beim «Who is Who»-Interview in seinem Zuhause in Weinfelden. Bild: Ralph Ribi

Der Thurgauer des Jahres könnte eine Auszeichnung wofür sein?

Thomas Götz: Nicht, weil ich reklamiert habe jedenfalls. Aber vielleicht, weil ich die letzten zehn Jahre beständig in meiner Arbeit gewesen bin?

Sie sind seit 11 Jahren ununterbrochen im «Who is Who» der TZ, und seit 11 Jahren machen Sie «Ergötzliches». Was hat sich für Sie in dieser Zeit verändert?

Der Weg, den ich zurückgelegt habe, scheint im Rückblick klar: Ich habe mich von meinem ersten Beruf völlig verabschiedet. Heute kann ich als freischaffender Künstler von meiner Arbeit leben.

2017 war Karin Keller-Sutter, damals noch Ständerätin, bei Thomas Götz zu Gast. Bild: Reto Martin

(10. Februar 2017)

Sie waren Coiffeur.

2004 habe ich meinen Laden aufgegeben. Dort waren zur Blütezeit drei bis vier Lehrtöchter und sechs Mitarbeiter beschäftigt. Das war in der Felsenburg in Frauenfeld.

Warum haben Sie Coiffeur erlernt?

Das ist auch ein sehr kreativer Beruf. Er kam mir entgegen. Es gab ja die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, wenngleich das am Anfang nicht das eigentliche Ziel gewesen ist.

Würden Sie heute einen anderen Weg einschlagen?

Im Rückblick bin ich froh, ausgestiegen zu sein. Die Branche hat sich komplett verändert. Und die ­Konkurrenz ist riesig: Allein bei uns an der Frauenfelderstrasse in Weinfelden hat es etwa sieben Coiffeurläden.

In der «Thurgauer Zeitung» war in den letzten vier Jahren in 9,3 Prozent aller Ausgaben von Ihnen die Rede. Das ist ein ziemlich hoher Wert. Wer liegt in der Statistik vor Ihnen?

Das muss ein Politiker sein. Von wem war in letzter Zeit viel die Rede?

Dominik …

… Diezi, natürlich – gut, dass der mich quantitativ geschlagen hat.

Und der zweite Politiker war Urs Martin.

Klar, auch der muss erst noch beweisen, dass er mich auch qualitativ schlägt.

Sätze ergänzen Ich liebte meine Grossmutter, weil sie eine aufgeschlossene und moderne Frau war.

weil sie eine aufgeschlossene und moderne Frau war. O Thurgau, du Heimat, wie bist du so obrigkeitstreu.

wie bist du so obrigkeitstreu. Ich habe es mal probiert, aber ich mag Tee gar nicht.

aber ich mag Tee gar nicht. Das Interessanteste an der Schule waren für mich die Pädagogen.

waren für mich die Pädagogen. Ich liebe Tagträumereien, weil sie mich ablenken.

weil sie mich ablenken. An manchen Tagen bin ich wie Hans im Glück, weil ich zufrieden bin.

weil ich zufrieden bin. Thurgauer Politik ist für mich wie allein Tandem fahren.

wie allein Tandem fahren. Ich kann manchmal nicht einschlafen, weil der Fernseher noch läuft.

weil der Fernseher noch läuft. Das Verrückteste an mir ist, dass ich eigentlich ganz normal bin.

Bei welcher Gelegenheit bleibt Thomas Götz todernst?

Man könnte jetzt schon sagen: wenn es um den Tod geht. (Denkt lange nach.) Wenn es um Gerechtigkeit geht, um Menschen, die sich nicht wehren können, auch Tiere, denen etwas angetan wird. Überhaupt: Soziale Gerechtigkeit ist mir wichtig. Ich lege mit meinen Figuren auch immer wieder die Finger in diese Wunden der Gesellschaft.

Als Kantonsrätin Sabine Schnyder schlüpft Götz auch in eine Frauenrolle. Bild: Andrea Stalder (19. April 2018)

Während der Coronapandemie haben Sie bei der Covid-Hotline gearbeitet. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

Die Menschen sind in der Krise sehr verständnisvoll gewesen. Ich habe mit mehr Ab- und Gegenwehr gerechnet. Die Leute waren sehr willig, das Richtige zu tun. Es war interessant, in die vielen Haushalte und Lebensformen reinsehen zu können: Eine Familie mit vier Kindern in einer Dreizimmerwohnung und daneben ein Paar mit 250 Quad­ratmetern Wohnfläche. Die einen können sich isolieren, bei den anderen geht das gar nicht. Heute frage ich mich, ob sich all der Aufwand gelohnt hat, das Sammeln der vielen Informationen, der Ansteckungswege etwa, ob das alles sinnvoll war. Im Rückblick denke ich: wahrscheinlich nicht.

Wenn es negative Kritik gibt, welche bekommen Sie zu hören?

«Ist auch schon besser gewesen.»

Und ihr letztes «Ergötzliches»?

War nicht das beste, aber das ist auch immer eine Frage, was an aktuellen Themen vorhanden ist.

Böse E-Mails?

Ja, eines in all den Jahren. Die Frage war: Warum ich die SVP immer so heruntermache? Die Dame hat mir Einseitigkeit vorgeworfen. Diese Partei bietet einem aber auch wirklich sehr oft eine gute Plattform für Satire. Die SVP oder ihre Politiker beklagen sich bei mir übrigens niemals.

Gab es nach einem Auftritt auch schon richtig Ärger?

Eigentlich nicht. Was noch sehr amüsant war: Am Anfang der Figur von Arnold Schnyder, dem parteilosen Kantonsrat, da konnte das Publikum ihn oft nicht als Kunstfigur erkennen. Es gab tatsächlich Leute, die gesagt haben: «Was, ausgerechnet den haben wir gewählt?» Oder am Stammtisch, wo mir kurz vorher, als Schnyder einen Auftritt hatte, jemand sagte, den Schnyder, den könnte der Thomas Götz sicher sehr gut karikieren. Ja, es gab sogar Leute, die den Schnyder nach einem Auftritt gegoogelt haben, weil sie den wählen wollten.

Entweder ... oder ... Napoleon oder Arnold Schnyder?

Napoleon. Queen oder Madonna?

Queen. Meryl Streep oder Marilyn Monroe?

Meryl Streep. Mel Gibson oder Tom Hanks?

Tom Hanks. «Tagesschau» oder «Tatort»?

Kommt fast aufs Gleiche raus, aber wenn, dann «Tatort». Gemischter Salat oder Weinschaumsuppe?

Weinschaumsuppe. Whiskey oder Cognac?

(Überlegt) Cognac. Jeans oder Badehose?

Jeans. Siebenschläfer oder früher Vogel?

Siebenschläfer. Tandem oder Rolls-Royce?

Rolls-Royce. Blauäugig oder planvoll?

Zuerst blauäugig, dann planvoll. Diskussionsfreudig oder höflich?

Diskussionsfreudig.

Über wen können Sie Tränen lachen?

Ich bin gar nicht der, der so gross lacht.

Sind Sie gar nicht so ein Lustiger?

Doch schon, aber eigentlich immer sehr konzentriert, wenn es um meine Themen geht, meinen Beruf. Thomas Götz ist Thomas Götz. Und meine ­Figuren sind meine Figuren.

Nachdem Götz innerhalb von sechs Monaten 33 Kilo abgenommen hatte, musste er für seine Rollen in engere Hosen schlüpfen. Bild: Andrea Stalder (04. Februar 2020)

Was tun Sie gegen Lampenfieber?

Ich bin gar nicht der Lampenfieber-Typ. Ich habe eher Nervosität vor dem Auftritt am Who-is-Who-Abend. Da weiss ich eigentlich nicht genau, was auf mich zukommt. Es gibt einen Unsicherheitsfaktor, das ist mir tatsächlich ungeheurer als einer meiner Auftritte.

Sie sind also immer zu 100 Prozent vorbereitet?

80 Prozent reichen auch. Den Rest mache ich mit Improvisation.

Ungläubig – gläubig, abergläubisch – esoterisch: Wo ordnen Sie sich ein?

Gläubig in dem Sinne bin ich ja nicht. Esoterik ist bei mir auf der Skala der Nullpunkt. Fällt also weg.

Abergläubisch?

Auch nicht wirklich. Eigentlich bin ich gar nichts von alledem. Realist, das käme mir als Beschreibung entgegen.

«Ungläubig» haben wir noch nicht erörtert.

Sagen wir so: Jeder sollte mit sich selbst im Reinen sein. Und natürlich mit den Mitmenschen. Das geht uns derzeit abhanden, durch diese Individualisierung, diesen Egoismus, den heute jeder nach aussen kehrt.

Roberto Blanco hat noch einen Lebenstraum: Er möchte in Las Vegas auftreten, im «Caesars Palace». Welchen grossen Lebenstraum hegen Sie?

Hollywood darf schon wegen einer Charakterrolle bei mir anfragen. Aber das liegt wohl ausserhalb des Rahmens. Was vielleicht möglich wäre: ein Auftritt in einem «Tatort». Oder auf einer grösseren Bühne eine grosse Rolle spielen. Den «Tod eines Handlungsreisenden». Für mich die grösste Rolle im modernen Theater.

Thomas Götz in seiner Rolle als Napoleon. Bild: PD (19. Januar 2021)

Wann war das Geburtsjahr von Ihrem Napoleon?

Das war 2003 – vor der 200-Jahr-Feier zur Mediationsverfassung im Thurgau. Der OK-Präsident Ueli Signer suchte damals jemanden, der als ­Napoleon auftreten könnte. Die Figur entstand innerhalb von 14 Tagen und begleitet mich jetzt schon seit 20 Jahren.

Wenn ..., dann ... Wenn Napoleon, dann mit Macht.

dann mit Macht. Wenn Sonnenschein, dann Garten.

dann Garten. Wenn Baum, dann Oliven.

dann Oliven. Wenn auswendig lernen, dann mit Motivation.

dann mit Motivation. Wenn Pause machen, dann Kaffee trinken und Zigi rauchen.

dann Kaffee trinken und Zigi rauchen. Wenn Fasnacht ist, dann interessiert es mich nicht.

dann interessiert es mich nicht. Wenn schon Politik, dann ehrliche.

dann ehrliche. Wenn ich ein Buch lese, dann ein kurzes.

dann ein kurzes. Wenn der Regisseur was will, dann erfülle ich das.

dann erfülle ich das. Wenn die Frau jammert, dann hat es Gründe.

Damit hat eigentlich alles begonnen.

Zumindest habe ich damals bemerkt, ich könnte mir selbst Rollen auf den Leib schneidern und Texte schreiben. Ich dachte gleich, dass ich das kann, aber vorher hatte ich nie einen Gedanken daran verloren.

Und schliesslich entstand auch «Ergötzliches».

Das waren nun 40 abendfüllende Programme, ­jedes habe ich dreimal gespielt. Die Inhalte wurden immer überregionaler, die Themen grösser – ich hatte auch Anfragen, das in Unterwasser zu machen, in St.Gallen und Wil. Aber das hätte nicht gepasst, weil dort kenne ich mich zu wenig aus. «Ergötzliches» behielt so also eine gewisse Exklusivität. Drei Abende hatte man Gelegenheit – wer nicht kam, war nicht dort.

Sie haben drei Worte, um «Ergötzliches» zu beschreiben.

Spass. Herausforderung. Freiheit.

Thomas Götz in seiner Rolle als Nationalrat Arnold Schnyder. Bild: Nana Do Carmo (14. Januar 2014)

Wenn man Ihr Leben verfilmt, wer bekommt die Hauptrolle?

Ich würde mich von Robert de Niro spielen lassen.

Auch den jungen Thomas Götz?

Die Visagisten sind heute so geschickt, das ist schon immer wieder verblüffend. Also wäre das kein Problem.

Und der Film hiesse?

«Das eigendynamische Leben des Thomas Götz.»

Gibt es eine geheime Leidenschaft von Ihnen?

Ich bin autoaffin. Wenn ich es mir leisten könnte, hätte ich am liebsten einen Mustang von 1967 oder 1968. Diese US-Muscle-Cars sind halt einfach sehr schöne Maschinen. Aber wenn wir ehrlich sind: Solche Autos sind heute leider nicht mehr zeitgemäss.

Gibt es auch ein geheimes Talent?

Ich kann gut zeichnen und malen – ich tu es einfach zu wenig.

Das letzte Wort hat der Narr.

In jedem von uns steckt einer.

Jeder und jede hätte das Zeug zum Narr, glaubt Thomas Götz. Bild: Dieter Langhart (25. April 2019)

