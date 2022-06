So sportlich zeigt sich das Wochenende in der Region Weinfelden

Weinfelden So sportlich zeigt sich das Wochenende in der Region – eine Übersicht Am Wochenende vom 24. bis 26. Juni finden in der Region Weinfelden einige Sportanlässe statt. Hotspot ist die Güttingersreuti, die mit drei Anlässen und einer Party auftrumpfen kann. Sabrina Bächi 22.06.2022, 04.20 Uhr

Der FC Weinfelden-Bürglen kämpft in blau gegen den FC Bütschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Fussballklub Weinfelden Bürglen feiert an diesem Wochenende sein 50-jähriges Bestehen. Genau genommen wird die Fusion der beiden Fussballklubs gefeiert. Dieses Fest findet am Samstag und Sonntag auf der Güttingersreuti statt. Im Fokus steht natürlich der Fussball. So trumpft der Samstag vor allem mit Matches auf. Die Gegner sind der FC Märstetten, der FC Frauenfeld sowie der FC Widnau. Gegen die Widnauer tritt die Damenfrauschaft an. Ein besonderer Leckerbissen und auf der Website des Vereins als «absolutes Muss» angepriesen wird das letzte Match um 16 Uhr. Dann nämlich schnüren Legenden des FC WB die Tschuttischuhe und treten gegen das FCWB Team 1 an. Angeführt von Trainer-Legende Domenico Marsano werden sich unter anderem Luigi «Bomber» Ponzo, Ralf «Libero» Wartenweiler, Maurizio Munafo «und ja, sogar Senol Kocadayi» mit Unterstützung der 40+-Spieler auf den Rasen der die Welt bedeutet, trauen.

Nebst einer kleinen Börse, an der Fussballkleider- und utensilien gekauft werden können, gibt es tagsüber eine Festwirtschaft. Abends ab 22 Uhr startet der Barbetrieb mit DJ L-Dee. Am Sonntag finden dann interne Mixed-Turniere statt.

Vor 20 Jahren hat im Thurgau die Sportschule eröffnet. Die Feierlichkeiten dauern von Freitagabend bis Samstag. Am 24. Juni wird das Jubiläum mit geladenen Gästen, vor allem auch ehemaligen Absolventen der Sportschule, begangen. Am Samstag jedoch ist Tag der offenen Tür. Als Thurgauer Fussballschule startete die heutige Sportschule Bürglen 2001. Noch immer liegt ein Fokus auf dem Fussball, aber auch für Einzelsportlerinnen und -sportler ist der Besuch der Schule möglich. Die Sport-Tagesschule ist Teil des Future Champs Ostschweiz, welches regional Fussballtalente fördert. Eine bekannte Absolventin ist etwa Fussballerin Karin Bernet, die nun beim FC St.Gallen spielt.

Die Teilnehmer des Triathlon durchschwimmen zuerst das Märwiler Riet. Bild: PD

«Wir freuen uns, nach zwei Jahren Unterbruch unseren Triathlon wieder durchführen zu können», sagt Roman Hablützel, Mitglied im Organisationskomitee des Triathlon Klub Märwil. An diesem Sportanlass nehmen etwa 200 bis 300 Sportlerinnen und Sportler teil, erklärt Hablützel. «Dieses Mal ist es die 34. Ausgabe. Jeder, von Jung bis Alt, darf mitmachen. Wie haben keine Altersbeschränkung.» Der Anlass beginnt am Sonntagmorgen 26. Juni um 9.30 Uhr und endet nach der Rangverkündigung, die um 13.30 Uhr stattfindet. Um das Ganze durchführen zu können, benötigt es an die 90 Helferinnen und Helfer. Die Teilnehmenden schwimmen zunächst 200 Meter im Märwiler Riet. Danach fahren sie eine Runde von 20 Kilometern über Wetzikon, Bissegg bis nach Bussnang mit dem Velo. «Zum Schluss rennen sie sieben Kilometer durch die schöne Umgebung wieder zurück zum Ausgangspunkt, dem Märwiler Riet», sagt Hablützel. Auch Zuschauer seien erwünscht, dabei sorgt die Festwirtschaft für die nötige Verpflegung.

Am Wochenende kämpfen die BMX-Fahrer auf der Bahn in Weinfelden um einen Platz auf dem Podest. Bild: Andrea Stalder

Auf der BMX-Bahn fliegen am Wochenende wieder die Rennfahrerinnen und -fahrer durch die Luft. An der Meisterschaft treten rund 110 Kinder und Jugendliche an. Es ist die Aufwärmrunde für die BMX-Schweizermeisterschaft, die am kommenden Wochenende im BMX-Park auf der Güttingersreuti stattfindet.

Vom 23. bis 26. Juni finden die Thurgauer Tennismeisterschaften in der Einzelkonkurrenz statt. Gespielt wird auf den Plätzen des organisierenden Tennisklub Weinfelden und auf den Plätzen der Tennisklubs Bürglen, Sulgen und Berg. Zum Einwärmen findet die Tennisklub-Fyrobigbar bereits am Freitagabend ab 18 Uhr statt. «Zuschauer sind herzlich willkommen die spannenden Spiele zu verfolgen und in der Festwirtschaft zu verweilen», schreibt der Klub in einer Mitteilung.

So oder so ähnlich sehen die Partys des HC Thurgau im Thurgauer Dörfli aus. Bild: Michel Canonica

Weniger sportlich dafür partymässiger verbringt der HC Thurgau das Wochenende. Am 24. Juni steigt im Thurgauer Dörfli die Sommernachtsparty. Es ist ein Fan-Event, an dem aber auch neue Gesichter willkommen sind, heisst es seitens des HCT. Tickets gibt es bei der Geschäftsstelle oder bei Madörin Früchte und Genüsse.

