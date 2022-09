Bayern erwägt Fernleitung für Trinkwasser aus dem Bodensee

Wasserversorgung Als Reaktion auf den Klimawandel: Bayern liebäugelt mit einer Fernleitung für Trinkwasser aus dem Bodensee – doch reicht das Wasser? In einer Studie prüft das bayrische Umweltministerium eine Wasser-Fernleitung aus dem Bodensee. Käme ein Projekt zu Stande, könnte Baden-Württemberg als Vorbild dienen. Das Bundesland holt bereits heute Trinkwasser für vier Millionen Menschen aus dem Bodensee. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 28.09.2022, 06.00 Uhr

Mit Erkundungsbohrungen sucht der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung vor Sipplingen nach geeigneten Entnahmestellen. Bild: Christoph Schmidt

13 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, 70'000 Quadratkilometer Fläche: Bayern ist fast doppelt so gross wie die Schweiz –und der grösste Bodensee-Anrainer. Den Seeanstoss könnte sich das grösste deutsche Bundesland bald zu Nutzen machen: Das Umweltministerium in München prüft in einer Studie die Machbarkeit einer Wasser-Fernleitung vom Bodensee über die fränkischen Bezirke im Norden bis nach Niederbayern ganz im Osten des Bundeslandes.

Die bestehenden Wasserversorger könnten durch eine neue «Wasserspange» miteinander verbunden werden, heisst es auf Anfrage beim Umweltministerium. Pressesprecher Thomas Marzahn schreibt:

«Ziel ist es, ein an die Herausforderungen des Klimawandels angepasstes resilientes Versorgungssystem zu schaffen.»

Viel mehr zum möglichen Grossprojekt ist noch nicht bekannt. Marzahn schreibt: «Ergebnisse werden in den kommenden Jahren erwartet.»

Ein Pool von acht mal acht Kilometern

Sollte es dereinst zum Bau einer Fernleitung kommen, könnte sich Bayern an einem Nachbar-Bundesland orientieren. In Baden-Württemberg unterhält der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung ein über 1700 Kilometer langes Leitungsnetz, das vom Bodensee bis in den Norden des Bundeslandes führt.

Um vier Millionen Menschen mit Trinkwasser zu versorgen, pumpt der Zweckverband in Sipplingen jährlich rund 135 Millionen Kubikmeter Wasser aus 60 Metern Tiefe – mit der Menge Wasser könnte man einen Pool füllen, der acht mal acht Kilometer gross und zwei Meter tief ist.

Was nach unglaublich viel Wasser klingt, ist in Relation zum Bodensee vergleichsweise wenig. Jedes Jahr fliessen 11,5 Milliarden Kubikmeter Wasser ins Schwäbische Meer – das Hundertfache dessen, was Baden-Württemberg dem See entnimmt.

Eine Leitung bis ins Thurtal

Angesichts dieser Dimensionen beinahe vernachlässigbar sind die 13 Millionen Kubikmeter Wasser, welche die Wasserversorgungen im Thurgau jährlich aus dem Bodensee pumpen. Heinz Ehmann, Leiter Abteilung Gewässerqualität und -nutzung beim kantonalen Amt für Umwelt, sagt:

«Mit dem Seewasser werden rund 40 Prozent der Thurgauer Bevölkerung versorgt.»

Heinz Ehmann, Leiter Abteilung Gewässerqualität und -nutzung im Thurgauer Amt für Umwelt. Bild: Reto Martin

Weil es im Verbundsystem der Wasserversorgung zur Durchmischung mit Quell- und Grundwasser kommt, ist es unmöglich zu sagen, in welchen Dörfern und Städten schlussendlich welcher Seewasseranteil aus dem Hahn sprudelt. Gross sei er vor allem in den Ufergemeinden, sagt Ehmann, und: «Es führen unter anderem Leitungen in Richtung Bischofszell, ins Aach-Thur-Land und ins Thurtal.» Dort sei das Seewasser vor allem dann gefragt, wenn die lokalen Trinkwasserressourcen nicht mehr ausreichen.

Die Stadt St.Gallen trinkt Seewasser

Noch bescheidener als der Thurgau bedienen sich St.Gallen und Vorarlberg an den Wasservorkommen direkt vor der Haustür. Im Kanton St.Gallen pumpen drei Werke gesamthaft rund 11 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Bodensee. Claudia Eugster, Kommunikationschefin des kantonalen Bau- und Umweltdepartements, schreibt auf Anfrage:

«Hauptabnehmerin ist die Stadt St.Gallen.»

Zusätzlich würden vor allem Rorschach, Rorschacherberg und Goldach sowie Thal und einige Gemeinden im Appenzeller Vorderland mit Seewasser versorgt. Das österreichische Bundesland Vorarlberg setzt derweil zu hundert Prozent auf Grund- und Quellwasser und ist damit der einzige Anrainer, der auf eine Trinkwasser-Entnahme aus dem Bodensee verzichtet.

Eine Fernleitung als zweites Standbein

Mit den drei Millionen Kubikmetern Wasser, die das Bundesland Bayern bereits heute aus dem Bodensee pumpt, ergibt sich ein Jahrestotal von rund 162 Millionen Kubikmetern. Plane Bayern, eine grössere Wassermenge zu entnehmen, müsste das Bundesland den anderen Anrainern die Auswirkungen aufzeigen, schreibt Claudia Eugster. «Die Ökologie würde allenfalls beeinflusst, was vor einem Entscheid zu prüfen wäre.»

Die aktuelle Entnahmemenge sei für den Bodensee gut zu verkraften, sagt Heinz Ehmann. Er wisse zwar nicht, was in Bayern geplant sei, aber:

«Der Bodensee ist gross genug, wir müssen uns keine Sorgen machen.»

Ähnlich wie bei den Transportleitungen nach Bischofszell oder ins Aach-Thur-Land dürfte es auch bei einer allfälligen Wasserspange in Bayern lediglich darum gehen, Spitzenverbräuche zu decken und Bodenseewasser als «zweites Standbein» zu nutzen. Ehmann sagt: «Es wird nie so sein, dass Bayern plötzlich 13 Millionen Menschen mit Bodenseewasser versorgt.»

Der Klimawandel verändert die Niederschläge

Dass der Bodensee noch mehr hergeben kann, als er es heute schon tut, belegen Zahlen des Zweckverbands Bodensee-Wasserversorgung. Eine international abgesegnete Regelung aus dem Jahr 1966 gesteht der Wasserversorgerin 670'000 Kubikmeter pro Tag zu – die Betreiber des Pumpwerks in Sipplingen nutzen dieses Potenzial heute nur zu knapp 60 Prozent aus.

Dazu kommt: Das meiste Wasser entweicht dem Bodensee nicht über Rohre und Pumpen, sondern durch die Luft. Teresa Brehme, Kommunikationsverantwortliche des Zweckverbands Bodensee-Wasserversorgung, schreibt:

«Im Mittel ist die Verdunstung doppelt so hoch wie die Entnahme der Bodensee-Wasserversorgung.»

Teresa Brehme, Kommunikationsverantwortliche beim Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung. Bild: PD

Selbst der Klimawandel dürfte den Wasservorräten im Bodensee gemäss Brehme nichts anhaben. Weil es im Sommer zwar weniger, dafür im Winter mehr regnen dürfte, werde die Jahressumme der Niederschläge im Einzugsgebiet des Bodensees in etwa gleich bleiben. Brehme schreibt: «Nach den heutigen Erkenntnissen werden wir auch in Zukunft genügend Wasser im Bodensee haben.»

