Grünalge, Kieselalge, Laichkraut: Die Wasserpflanzen vom Bodensee

Viel Eiweiss

Algen enthalten auch für Menschen viele gesunde Inhaltsstoffe, insbesondere für Veganer. So ist der Proteingehalt mancher Arten wie beispielsweise der Spirulina-Alge höher als bei einem Schnitzel oder Ei. Die Nori-Alge, bekannt durch Sushi, enthält Vitamin B12, das sonst fast ausschliesslich in tierischen Produkten enthalten ist und für die Blutbildung sowie für die Zellteilung wichtig ist.

Die Sorten Ulva und Dulse enthalten viel Jod und Vitamin C. Den hohen Jodgehalt sehen Ernährungsexperten aber durchaus auch kritisch und empfehlen, nur Produkte zu kaufen, bei denen der Jodgehalt auf der Verpackung angegeben ist. Schwangere, Ältere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sollten Algen nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt essen.

Achtung, Schwermetalle!

Die meisten Algen sind Meerwasseralgen. Die Stiftung Warentest weist darauf hin, dass sie auch dazu neigen, Schwermetalle anzureichern – und deshalb nur in Massen genossen werden sollten.

Reich an Nährstoffen

Auch Süsswasseralgen wie die Spirulina sind reich an Nährstoffen. In Deutschland gibt es inzwischen ein paar Dutzend Algenbauern, die sich in der Deutschen Algen Genossenschaft eG zusammengeschlossen haben und Algen in Zuchtbecken anbauen.