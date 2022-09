Warnung Thurgauer SVP-Kantonsrat Oliver Martin ist alarmiert: «Uns kann bereits im Herbst ein Blackout drohen» Gehen schon bald die Lichter aus? SVP-Kantonsrat Oliver Martin will, dass sich die Thurgauer Regierung intensiver mit einer Strom- und Gasmangellage befasst. Eine Lösung sieht er etwa in der Beschaffung von mehr Stromaggregatoren. Silvan Meile Jetzt kommentieren 02.09.2022, 04.30 Uhr

SVP-Kantonsrat Oliver Martin warnt vor einer drohenden Energiekrise. Ralph Ribi

Oliver Martin ist besorgt. «Ich kenne einige Leute, die sich bereits Dieselgeneratoren angeschafft haben.» Im schlimmsten Fall, ist sich der SVP-Kantonsrat sicher, gehen im Herbst oder Winter für einige Stunden pro Tag die Lichter aus. «Europa – und damit die Schweiz und der Kanton Thurgau – steuern infolge der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf einen Energieengpass zu.»

Das schreibt er in einer Einfachen Anfrage. Martin will von der Kantonsregierung wissen, was diese unternimmt, um der drohenden Strom- und Gasmangellage zu begegnen.

Zuerst sind die Verbraucher zum Sparen aufgefordert

Um sich auf einen möglichen Energieengpass vorzubereiten, sei bereits im Juni ein kantonaler Teilstab «Energieversorgung 2022/2023» ins Leben gerufen worden, antwortet die Regierung. Dieser setze sich hauptsächlich aus Vertretern der Energiebranche, der kantonalen Verwaltung und den Wirtschaftsverbänden zusammen. Es werde daran gearbeitet, «die anhand der vom Bund erarbeiteten Szenarien zur Strom- und Gasmangellage die Auswirkungen auf die beteiligten Energieunternehmen und die betroffenen Verbraucher» zu analysieren.

Denn die Kantone seien dazu angehalten, sich auf eine Strom- beziehungsweise Gasmangellage vorzubereiten. Dabei steht zuerst der Energieverbraucher in der Pflicht:

«Kurzfristig sind im Kanton Thurgau allein Massnahmen auf der Verbraucherseite möglich.»

Doch für die Regierung ist auch klar, dass der Ball vor allem beim Bund liegt. In der kommenden Woche startet in Bern eine landesweite Energiesparkampagne.

Ausbau erneuerbarer Energien forcieren

Oliver Martin ist mit der Beantwortung nicht zufrieden. Er sagt:

«Es wird immer nur um den ‹heissen Brei herum› geredet, anstatt Lösungen geliefert werden.»

Solche sähe er beispielsweise im Bekenntnis des Kantons, nun Gasspeicher oder Gaskombikraftwerke zu erstellen – «oder noch mehr Notstromaggregate anzuschaffen». Es scheine, als ob das Problem zu wenig erkannt oder gar auf die leichte Schulter genommen werde.

Steigende Preise: Werden Härtefälle abgefedert? Kantonsrat Peter Dransfeld (Grüne, Ermatingen) bittet die Thurgauer Regierung in einer Einfachen Anfrage ebenfalls um eine Einschätzung. Er möchte etwa wissen, welche Energiesparmassnahmen der Kanton selber beabsichtige. Und: «Wie möchte der Regierungsrat Bevölkerung und Wirtschaft motivieren, zeitnah wirksame und praktikable Energiesparmassnahmen umzusetzen?» Ausserdem wirft er die Frage auf, ob der Thurgau auch Massnahmen vorsehe, um Härtefälle infolge rasant steigender Energiepreise für Bevölkerung und Wirtschaft abzufedern. (sme)

Die Kantonsregierung verfolgt hingegen einen umweltfreundlicheren Ansatz: «Mittel- bis langfristig ist klar, dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen auf ein Minimum reduziert und die Nutzung von lokalen, erneuerbaren Energieträgern wie Sonne, Wind, Wasser und Geothermie ausgebaut werden muss.»

Dies setze jedoch voraus, dass die Gewichtung von Schutz- und Nutzungsinteressen kritisch hinterfragt, die Bewilligungsverfahren für entsprechende Projekte beschleunigt und gesetzliche Hürden abgebaut würden. «Denn diese Faktoren verlangsamen den Ausbau erneuerbarer Energien aktuell stark.» Und die Regierung ergänzt: «Dazu wäre allerdings ein breiter gesellschaftlicher Diskurs notwendig und wünschenswert.»

Die Angst vor dem Blackout

Für Oliver Martin drängt jedoch die Zeit viel zu sehr. Wenn sich jetzt nichts ändere, Gaslieferungen ausblieben und insbesondere französische Atomkraftwerke weiter stilllägen, rechne er damit, «dass es bereits im Herbst zu einem Blackout kommen könnte». Martin sagt:

«Die Beantwortung ist für mich, ehrlich gesagt, unbrauchbar.»

Der Thurgau müsse die volle Verantwortung für das Problem übernehmen und die Hausaufgaben machen. Aktuell stehle sich der Kanton aus der Verantwortung und wälze die Verantwortung auf den Bund ab.

Die erste von vier Eskalationsstufen ist erreicht

Die nun anlaufende Energiesparkampagne des Bundes ist die erste von vier Eskalationsstufen. Vor zwei Wochen erklärte Andrea Paoli, Leiter der kantonalen Abteilung Energie, gegenüber dieser Zeitung das geplante Vorgehen, falls sich die Lage zuspitzen sollte. In einer zweiten Stufe würde demnach der Bund dazu aufrufen, wenn möglich, Öl statt Gas zu verwenden. Weiter könnten beispielsweise Beleuchtungen von Reklamen, Schaufenstern, Sportplätzen oder Strassenabschnitten abgeschaltet werden. Als letzte Massnahme ist vorgesehen, etwa die Stromzufuhr an gewissen Tagen für zwei bis vier Stunden zu unterbrechen.

Zusammen mit Ratskollege Jürg Wiesli (SVP) und Peter Schenk (EDU) hat Oliver Martin eine nächste Einfache Anfrage an die Regierung gerichtet. Sie wollen genauer erfahren, wer in einer Notsituation im Thurgau noch Energie erhält. Eine Frage lautet: «Wie sieht eine Energierationierung sowie der Notfallplan in unserem Kanton aus?»

