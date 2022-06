Thurgauer Obergericht berät Frauenfelder Wahlfälschung

Thurgauer Obergericht «Man wirft mir vor, ich nähme es mit der Wahrheit nicht so genau»: Frauenfelder Ex-Stadtschreiber weist Wahlfälschungs-Vorwürfe von sich – Urteil steht noch aus Der ehemalige Frauenfelder Stadtschreiber Ralph Limoncelli verlangte am Mittwoch vor dem Thurgauer Obergericht einen Freispruch. Das Bezirksgericht Frauenfeld hatte ihn letztes Jahr wegen Wahlfälschung zu 12 Monaten bedingt verurteilt. Der Verteidiger rüttelte an der Indizienkette, der Staatsanwalt hielt dagegen. Das Urteil wird am Donnerstag eröffnet. Thomas Wunderlin 01.06.2022, 20.09 Uhr

Ralph Limoncelli (r.) kommt in Begleitung seines Anwalts Peter Stieger, seiner Frau und seines Sohns zur Verhandlung am Thurgauer Obergericht. Andrea Tina Stalder

In seinem Schlusswort wehrte sich der ehemalige Frauenfelder Stadtschreiber Ralph Limoncelli gegen die «Diffamierungen» des Staatsanwalts:

«Er wirft mir vor, ich nähme es mit der Wahrheit nicht so genau. Dabei ist er es, der das tut.»

Limoncelli bezog sich auf den Vorwurf, er habe in der Strafuntersuchung seine Aussagen jeweils angepasst, wenn ihm neue Erkenntnisse präsentiert worden seien.

Wie Generalstaatsanwalt Stefan Haffter in seinem Plädoyer darlegte, war Limoncelli erst am 30. September 2020 damit herausgerückt, dass er nach den Nachzählungen des Wahlresultats der Thurgauer Grossratswahlen vom 15. März 2020 die Wahlunterlagen zu sich ins Büro genommen und die unveränderten SVP-Wahlzettel einzeln in die Hand genommen habe.

Das war laut Haffter eine Schutzbehauptung, mit der er die Abdrücke seines rechten Zeigefingers auf zwei SVP-Wahlzetteln erklären wollte. Das sei ihm nicht plötzlich in den Sinn gekommen, sagte Limoncelli. Er hätte es Haffter schon früher gesagt, wenn er gefragt hätte.

Das Thurgauer Obergericht hatte am Mittwoch, 14 Uhr, die Berufungsverhandlung im Fall der Frauenfelder Wahlfälschung angesetzt. Limoncelli erschien in Begleitung seines Anwalts Peter Stieger, seiner Frau und eines Sohns. 14 Zuschauer verfolgten die Verhandlung, darunter 6 Medienschaffende.

Limoncelli hat wieder eine Stelle

Er habe seit Ende Juli 2021 wieder eine Stelle als kaufmännischer Leiter eines Dienstleistungsunternehmens, sagte Limoncelli auf eine Frage von Obergerichtspräsidentin Anna Katharina Glauser Jung. Seinen Lohn wollte er nicht nennen. Nach Angaben seines Verteidigers liegt er unter dem Gehalt als Stadtschreiber.

Am 7. Juli 2020 hatte das Bezirksgericht Frauenfeld den heute 51-Jährigen ehemaligen Stadtschreiber zu 12 Monaten bedingt und einer Busse von 3000 Franken verurteilt. Gleich nach Bekanntgabe des Urteils kündigte Limoncelli Berufung an. Vor Obergericht verlangte er einen vollständigen Freispruch. Sein Verteidiger forderte zudem eine Genugtuung von 8000 Franken. Das berufliche und persönliche Ansehen seines Klienten habe durch die Anklage und den Prozess einen Totalschaden erlitten.

Der Staatsanwalt verlangte eine Bestätigung des Bezirksgerichtsurteils, obwohl es drei Monate unter seinem Antrag geblieben war. Dagegen habe er keine Einwände, sagte Haffter:

«Strafzumessung ist bekanntlich keine exakte Wissenschaft.»

Generalstaatsanwalt Stefan Haffter trifft am Obergericht ein. Andrea Tina Stalder

Der ehemalige Stadtschreiber vertuschte nach Überzeugung des Bezirksgerichts nach den Grossratswahlen die versehentliche falsche Zuteilung von 200 unveränderten GLP-Wahlzetteln zur SVP. Als Leiter des Frauenfelder Wahlbüros habe er sich für den Fehler verantwortlich gefühlt.

Sein Verteidiger stellte in seinem zweistündigen Plädoyer vor Obergericht die Indizienkette in Zweifel, die zur Verurteilung seines Klienten geführt hatte. Dabei handle es sich um ein Narrativ, das einen Ankereffekt erzeuge, aus dem schwer auszubrechen sei.

Zwei Beigen unveränderte GLP-Wahlzettel lagen bei der SVP

Dem Bezirkspräsidenten der GLP, Andreas Schelling, war der unverhältnismässig geringe Anteil der unveränderten GLP-Wahlzettel aufgefallen. Die Staatskanzlei gab seinen Hinweis an den Stadtschreiber weiter. Nach Überzeugung des Bezirksgerichts entdeckte Limoncelli am Dienstag, 17. März 2020, bei einer Nachkontrolle zwei Beigen zu je 100 unveränderten GLP-Wahlzetteln, die am Wahlsonntag von einem unbekannten Mitglied des Wahlbüros zu den unveränderten SVP-Wahlzetteln gelegt worden waren.

Laut Bezirksgericht meldete Limoncelli der Staatskanzlei jedoch nur eine Beige. Damit habe er zu verheimlichen versucht, dass ein Sitz fälschlicherweise der SVP zugeteilt worden war. Limoncelli habe sich als Leiter des Wahlbüros für diesen «erheblichen Fehler» verantwortlich gefühlt. Er sei davon ausgegangen, dass «Ruhe sein wird, wenn er hundert meldet», wie es der Gerichtspräsident formulierte. Diese Korrektur hätte zu keiner Sitzverschiebung geführt.

Vor Obergericht wiederholte Limoncellis Anwalt die These, dass es gar keine Wahlfälschung gegeben habe. Limoncelli habe nur eine Beige falsch zugeordneter Wahlzettel entdeckt. Eine zweite Beige habe es nicht gegeben. Das Verhältnis unveränderter zu veränderten GLP-Wahlzetteln sei bereits bei der Korrektur um eine Beige in den Normalbereich gesunken.

Die Reservewahlzettel waren kaum gefaltet

Der GLP-Bezirkspräsident machte jedoch weiter Druck auf die Staatskanzlei. Als diese eine eigene Nachzählung ankündigte, entschloss sich Limoncelli laut Bezirksgerichtsurteil, eine Hunderterbeige GLP-Wahlzettel durch SVP-Wahlzettel aus den Reserve-Wahlunterlagen ­zu ersetzen. Diese wurden in der Strafuntersuchung daran erkannt, dass sie kaum gefaltet waren und wenige Fingerabdrücke aufwiesen.

GLP-Bezirkspräsident Andreas Schelling nahm als Zuschauer an der Verhandlung teil. Andrea Tina Stalder

Die Staatskanzlei entdeckte eine Diskrepanz der vorhandenen Wahlzettel und dem Wahlresultat aufgrund der sogenannten Laufzettel, die die Stimmenzähler ausgefüllt hatten. Darauf erstattete sie Strafanzeige gegen unbekannt.

Im Wahlbüro gab es keine Zutrittskontrolle, die Stimmung sei hektisch gewesen, führte der Verteidiger weiter aus. Ein Externer hätte sich Zutritt verschaffen und Wahlzettel auswechseln können.

Sein Klient habe gar kein Motiv gehabt. Dass er gröbere Fehler habe vertuschen wollen, sei nicht plausibel. Er habe nicht wissen können, dass die Korrektur um weitere hundert Stimmen zu einer Sitzverschiebung führen würde.

Generalstaatsanwalt Haffter erinnerte daran, dass «ein sehr hoher Grad an Wahrscheinlichkeit» des zur Last gelegten Sachverhalts für einen Schuldspruch genüge. Er warf dem Verteidiger vor, keine neuen Beweise vorgebracht zu haben und nur der Staatsanwaltschaft eine voreingenommene Beweisführung zu unterstellen. Das zeuge von einer gewissen Verzweiflung.

Haffter zitiert Whatsapp-Nachricht Limoncellis

Haffter zitierte aus einer Whatsapp-Nachricht, die Limoncelli unmittelbar nach dem Schuldspruch des Bezirksgerichts verfasst habe: «Ich wurde heute von einem unprofessionellen Bezirksgericht schuldig gesprochen.» Das zeige die Uneinsichtigkeit des Beschuldigten auf.

Nach Darstellung Haffters kann nicht anders als durch eine Manipulation erklärt werden, weshalb das Verhältnis unveränderter zu veränderten GLP-Wahlzetteln so hoch war. Ausserdem zeigten die Laufzettel nur bei GLP und SVP derart starke Abweichungen zu den vorhandenen Wahlzetteln. Dazu seien 86 unveränderte SVP-Wahlzettel vorhanden, die kaum gefaltet worden seien. Darauf seien kaum Gebrauchsspuren erkennbar wie bei andern Wahlzetteln; sie hätten nicht das Zählprozedere am Wahlsonntag durchlaufen, sondern seien nachträglich hinzugefügt worden.

Da auch Haffter mehr als anderthalb Stunden sprach, verschob das Obergericht die Bekanntgabe des Urteils auf Donnerstag, 14 Uhr.