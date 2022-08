Thurgauer Mitte setzt im Ständerat weiterhin auf Brigitte Häberli

Wahlen Die Thurgauer Mitte setzt für die nationalen Wahlen auf ihre beiden Bisherigen – und verwehrt Christian Lohr eine Ständeratskandidatur Obwohl sie schon seit knapp 20 Jahren in Bern politisiert: Ständerätin Brigitte Häberli ist von ihrer Partei zu einer erneuten Kandidatur überzeugt worden. Damit tritt die Thurgauer Mitte mit ihren beiden bewährten Kräften zu den eidgenössischen Wahlen 2023 an. Das könnte vier Jahre später zur Hypothek werden. Silvan Meile Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.20 Uhr

Brigitte Häberli (Mitte) präsidiert 2023 den Ständerat. Danach kandidiert sie erneut fürs Stöckli. Bild: Reto Martin

Er bekundete Interesse, sie schloss eine Kandidatur nicht aus. Qual der Wahl. Es hätte für die Thurgauer Mitte-Partei zur Zerreissprobe werden können, wenn sich sowohl der 60-jährige Christian Lohr als auch die 48-jährige Carmen Haag um eine parteiinterne Nomination für den Ständerat bemüht hätten: alt Regierungsrätin gegen Nationalrat, Frau gegen Mann. Eine viel beachtete Nominationsversammlung wäre der Mitte Thurgau sicher gewesen.

Doch zur parteiinternen Ausmarchung zweier politischen Schwergewichte soll es nicht kommen. Bereits 14 Monate vor den nächsten eidgenössischen Wahlen stoppt die Parteileitung das Rennen. Die Verantwortlichen der Mitte Thurgau haben Brigitte Häberli überzeugt, für weitere vier Jahren als Ständerätin zu kandidieren. Kantonalpräsident Paul Rutishauser sagt:

Paul Rutishauser, Präsident der Mitte Thurgau. Bild: Donato Caspari

«Sie ist die Wunschkandidatin der Partei.»

Das hätten auch Rücksprachen mit Parteiexponenten in Bern gezeigt. Damit ist der Kampf möglicher Nachfolger erledigt.

Christian Lohr ist überrascht

In diesen Entscheid war Christina Lohr nicht involviert.

«Ich war überrascht, wie viele andere auch, und habe das so zur Kenntnis genommen.»

Doch es sei schliesslich das gute Recht Brigitte Häberlis, nochmals zu kandidieren. Christian Lohr sagt, er wäre zwar «unter gewissen Bedingungen» als Ständeratskandidat zur Verfügung gestanden, sei aber auch für weitere vier Jahre im Nationalrat «absolut motiviert», weshalb auch er gleichzeitig bekanntgab, nochmals für die grosse Kammer zu kandidieren.

Das gefällt natürlich der Partei. Mit ihren beiden bisherigen Vertretern in Bundesbern steigt die Mitte Thurgau im kommenden Jahr aus einer komfortablen Ausgangslage in den Wahlkampf. Sowohl Brigitte Häberli als auch Christian Lohr erzielten an der Wahlurne bisher Spitzenresultate.

Vorgehen heizt Gerüchteküche an

Mit ihrem Entscheid verhindert die Thurgauer Mitte aber Christian Lohr 2023 eine Ständeratskandidatur. Das heizt im Thurgau die Gerüchteküche an. Hinter vorgehaltener Hand sehen Politbeobachter ein Manöver gegen den Kreuzlinger.

Einen Groll oder etwas Ähnliches hegt er nicht, dazu bestehe nicht der geringste Anlass, sagt Lohr: «Es ist nichts Negatives passiert.» Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu, natürlich auch künftig dem Ständerat Paroli zu bieten. Sein verstärktes Engagement konzentriere sich auf die Gesundheits- und Sozialpolitik.

Häberli stellt sich in den Dienst der Partei

Es sei nicht ihr ursprünglicher Plan gewesen, für weitere vier Jahre als Ständerätin zu kandieren, sagt die 64-jährige Brigitte Häberli. Aufgedrängt hat sie sich nicht. Vielmehr sei sie von der Parteileitung angefragt worden, ob sie sich nochmals zur Verfügung stelle. Nach Rücksprache mit der Familie hat sie sich entschieden, die Stossrichtung der Parteileitung mitzutragen. Häberli sagt:

«Ich mache, was die Partei als beste Variante sieht.»

Zuvor seien intensive Gespräche geführt worden.

Brigitte Häberli politisiert bereits seit 19 Jahren in Bern, 8 davon als Nationalrätin. Ende November wird sie zur Präsidentin des Ständerats gekürt. Das hätte der abschliessende Höhepunkt ihrer Politkarriere sein können. Die NZZ zählte sie seit der Bekanntgabe ihrer erneuten Kandidatur zu den «Sesselklebern» im Ständerat.

Solche Vorwürfe gehörten zum politischen Leben, sagt die Bichelseerin. Das müsse man aushalten können. Es sei aber auch erwähnt, dass die bewährten, erfahrenen Kräften für die Partei wichtig sind. An Motivation fehle es ihr sicherlich nicht. Ausserdem gilt sie als beliebt und dossiersicher. Sie ist nur zwei Wochen älter als ihr Thurgauer Amtskollege Jakob Stark, der ebenfalls nochmals kandidiert.

Wird das in vier Jahren zur Hypothek?

Dass die Thurgauer Mitte für Herbst 2023 mit den beiden bewährten Kräften in den Wahlkampf steigt, kommt der neu zusammengesetzten Parteileitung zugute. Am Dienstagabend gibt Rutishauser sein Amt als Parteipräsident ab. Auch das Fraktionspräsidium geht in neue Hände über. Inwiefern der Namenswechsel von CVP zu Mitte ein Handycap für die Wahlen sein könnte, muss sich erst noch zeigen.

Das jetzige Vorgehen könnte aber in vier Jahren zur Hypothek werden. Allenfalls gilt es dann, beide Sitze gleichzeitig mit neuem Personal zu besetzen. «Das wäre dann tatsächlich sportlich», sagt Rutishauser.

