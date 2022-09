Wahlen 2023: Im Kanton Thurgau liegen Veränderungen in der Luft

Parlamentswahlen 2023 Es liegen Veränderungen in der Luft: Der heisseste Thurgauer Wahlherbst seit Generationen hat bereits begonnen Auch wenn die Ständeratswahl 2023 schon entschieden scheint: Die Wahlen im Thurgau werden es in sich haben. Denn es liegen einige Veränderungen in der Luft. David Angst Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hat alle überrascht: Ständerätin Brigitte Häberli, die Mitte. Bild: Reto Martin

Vor 14 Tagen liess die Thurgauer Ständerätin Brigitte Häberli eine Bombe platzen. Sie gab bekannt, dass sie im Oktober 2023 für eine weitere Amtsdauer kandidieren werde.

Häberli sitzt schon die dritte Amtszeit im Stöckli, davor war sie acht Jahre lang Nationalrätin. Viele hatten erwartet, und einige gehofft, dass sich die Grande Dame der Thurgauer Mitte nächstes Jahr zur Ruhe setzen würde. Aber Häberli hat sie alle überrascht. Und niemand ist so vorwitzig, der 64-Jährigen nun Vorwürfe zu machen. Immerhin ist ihr Ständeratskollege Jakob Stark, SVP, gleich alt wie sie. Und der Präsident der Vereinigten Staaten wird dieses Jahr 80.

Ihrer Parteispitze hat sie mit diesem Entscheid vermutlich einen Gefallen getan. Wie es den Anschein macht, war man zu wenig angetan von den Alternativen und Szenarien im Fall einer Vakanz. In den unteren Etagen der Parteihierarchie dürfte es hingegen eher lange Gesichter gegeben haben.

Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt, sie müssen warten.

Vor allem einzelne, welche sich Chancen auf ein Nationalratsmandat ausrechneten. Allerdings ist das Problem der Mitte nun nicht gelöst, sondern nur aufgeschoben worden.

Hansjörg Brunner tritt noch einmal an

Mit ihrem Entscheid hat Brigitte Häberli auch die anderen Parteien auf dem falschen Fuss erwischt – und vereinzelt auch deren Planung etwas durcheinandergeschüttelt. Zum Beispiel beim Freisinn. Dessen oberstes Ziel muss es sein, seinen Nationalratssitz wieder zu gewinnen, den er vor vier Jahren verlor. Dem Vernehmen nach soll auch der damals abgewählte Nationalrat Hansjörg Brunner wieder auf der Nationalratsliste sein.

Hansjörg Brunner, FDP-Politiker. Bild: Andrea Stalder

Ob er oder ein anderes Parteimitglied auch für den Ständerat kandidiert, ist noch nicht bekannt. Die FDP hatte vor vier Jahren auf eine eigene Kandidatur verzichtet und das Duo Häberli/Stark unterstützt. Zum «Dank» verloren die Liberalen ihren einzigen Nationalratssitz. Es wäre also verständlich, dass die FDP nächsten Herbst egoistischer auftritt und eine Person auf ihrer Nationalratsliste auch für den Ständerat aufstellt. Gegen die beiden bisherigen, absolut unbestrittenen Amtsträger ist es zwar praktisch aussichtslos, einen Sitz zu gewinnen.

Dennoch dürfte die FDP antreten. Es sei denn, jemand würde ihr eine Listenverbindung anbieten, welche ihr den Wiedereinzug in den Nationalrat fast garantierte. Eine solche Verbindung wäre am ehesten das vereinigte Zentrum mit der Mitte, EVP und GLP. Entsprechende Gespräche seien im Gang, hört man.

Auch die Grünliberalen dürfte es bei den nächsten Wahlen nämlich eher zur Mitte hinziehen als nach links. Der Grund ist ganz einfach: Vor drei Jahren verhalf die GLP dem Grünen Kurt Egger zum Einzug in den Nationalrat. Der hoch gehandelte Ueli Fisch von der GLP dagegen ging leer aus.

Herbst 2019: Brigitte Häberli gratuliert Kurt Egger zur Wahl in den Nationalrat. Bild: Donato Caspari

Falls die Verbindung mit der Mitte, der EVP und der FDP zu Stande kommt, müssen alle anderen um ihre Sitze zittern: die SVP, die Grünen und sogar die SP.

Zunächst zur SVP: Mit einem Wähleranteil von unter 40 Prozent ist ihr dritter Sitz schon seit eh und je eine Wackelpartie. Nur dank der EDU hat sie ihn bis jetzt verteidigen können. Nun droht aber am rechten Rand eine weitere Gefahr: Eine Gruppe von Gegnern der Coronamassnahmen hat angedroht, sowohl für den National- als auch für den Ständerat zu kandidieren. Da diese Bewegung mit der SVP und der EDU die grösste Schnittmenge hat, nimmt sie deren Listenverbindung wahrscheinlich Stimmen weg. Da braucht es dann nicht mehr sehr viel, und der dritte SVP-Sitz ist weg.

Die Grünen können es gelassener nehmen. Sie wissen, dass der Nationalratssitz, den sie vor vier Jahren gewannen, ein Geschenk war. Sollte die Dreierverbindung mit GLP und SP nicht mehr zu Stande kommen, dürften sie wieder ausscheiden.

Edith Graf–Litscher, SP-Politikerin. Belinda Schmid

Es sei denn, sie können die SP im Thurgau überholen. Dann könnten sie auf Kosten der SP ihren Sitz verteidigen.

Das Schreckgespenst der SP sind also ausgerechnet die Grünen.

Die aktuellen Trends und Umfragen sind noch nicht sehr aussagekräftig. Wer weiss schon, welche Themen in einem Jahr die Wählerinnen und Wähler beschäftigen? Eines ist aber klar: Obwohl die Ständeratswahl schon entschieden scheint, werden wohl alle relevanten Parteien eine Kandidatur einreichen – um damit ihre Nationalratsliste zu beflügeln. Und alle tun gut daran, eine schlagkräftige Liste zusammenzustellen. Denn bei der Wahl des Nationalrats liegen so viele Veränderungen in der Luft wie kaum je zuvor.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen