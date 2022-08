Vor zehn Jahren: Grossbrand im Arboner Saurer WerkZwei

Verwüstet und zerstört «Das Feuer hat alles aufgefressen»: Heute vor 10 Jahren wütete ein Grossbrand auf dem Arboner Saurer-Areal – nun entsteht ein neuer Stadtteil Am 20. August 2012 rollte eine gewaltige Feuerwalze durch das Arboner Saurer WerkZwei. Der Grossbrand zerstörte und beschädigte fünf Hallen und brachte ein Dutzend Unternehmen in Schieflage. Zehn Jahre später ist die Hälfte der Industriebrache neu bebaut. Max Eichenberger Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Fahrzeugskelette, Löschwasserlachen, Asche: Am Tag nach dem verheerenden Brand wurde in Arbon das Ausmass der Zerstörung erst sichtbar. Bild: Picasa

Es war sengend heiss an jenem Sonntag. Die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel. Die Menschen strömten an den See, suchten Abkühlung und den Schatten. Die Arboner Bäder waren rappelvoll.

Holzverarbeiter Peter Haag sass in seinem Garten in Roggwil, als nach halb sechs sein Handy bimmelte. Die Stimme der Tochter, die mit dem Velo auf dem Heimweg war und die Rauchsäule sah, überschlug sich:

«Papi, Deine Halle brennt!»

Es war eine schicksalhafte Zäsur, ein Schock – aber auch der Anfang eines Neubeginns. Wie ein Dutzend andere Gewerbetreibende, die sich im Saurer WerkZwei eingemietet hatten, erlitt der damals 49-Jährige mit seiner Firma, der Leimholz Haag AG, Totalschaden und stand vor existenziellen Herausforderungen.

In kurzer Zeit war alles vernichtet, die Halle bis auf verkohlte Balken bodeneben eingeäschert, das Holzlager mit 1300 Kubikmetern Halbfabrikaten ein Raub der Flammen geworden. Hubstapler und Fahrzeuge verkamen zu Stahlwracks. Ein Albtraum. «Es tat weh, zusehen zu müssen, wie das Feuer einfach alles mit riesiger Geschwindigkeit aufgefressen hat», erinnert er sich.

Das Feuer zerstörte Gebäude und Fahrzeuge und hinterliess nur Schutt und Asche. Bild: Urs Bucher

Sechs Fussballfelder der Verwüstung

Gegen das wütende Feuer gab es kein Ankommen der Feuerwehr. Sie konnte nur noch Schadensbegrenzung leisten und verhindern, dass das Grossfeuer auf angrenzende Wohnliegenschaften an der Rietstrasse übergriff. Dort qualmte der Rauch bis unters Dach.

Die Verwüstung auf einer Fläche von sechs Fussballfeldern im einstigen Industrieareal war enorm. Drei Hallen wurden vollständig zerstört, zwei weitere schwer beschädigt. Darunter das massive Zentrallager, das als Barriere zur denkmalgeschützten Webmaschinenhalle wirkte. Geschwärzt zeugt es heute noch wie ein Mahnmal von der Feuersbrunst.

Zwei Hallen vernichtet, drei stark beschädigt: das Saurer WerkZwei nach dem verheerenden Brand. Bild: Urs Bucher

Auf der ganzen Länge zerborstene Scheiben – von der gewaltigen Brandhitze zerstört. Wie helle ausgefranste Papierfetzen hingen die Scheiben in den Metallrahmen, als hätte eine Künstlerhand geometrische Skulpturen stilisiert.

390 Feuerwehrleute im Einsatz

Eingeprägt hat sich bei Peter Haag die grosse Solidarität und Hilfsbereitschaft, die er selbst von Mitbewerbern erfahren hat, sagt der Unternehmer, wenn er zurückdenkt an die verheerende Feuersbrunst und was sie ausgelöst hat.

«Wenn heute irgendwo eine Sirene heult, kommt mir reflexartig die Erinnerung hoch. Da werde ich hellwach und bekomme Gänsehaut.»

Peter Haag blättert in einem roten Ordner, in dem er Dokumente vom Brand aufbewahrt. Wie in einem Katastrophenfilm laufen vor seinem inneren Auge die Ereignisse nochmals ab. Man meint es an seinem Gesicht ablesen zu können.

390 Feuerwehrleute aus vierzehn Corps der Region standen im Einsatz, den die brütende Hitze erschwert hatte. Ein Löschhelikopter entleerte Wasser über den brennenden Hallen, das er im nahen Bodensee gefasst hatte. Es mutete an wie einzelne Tropfen auf das Höllenfeuer.

Ein Helikopter schöpfte Wasser zum Löschen aus dem Bodensee und entleerte es über den Brandherden. Bild: Ralph Ribi

Einige Feuerwehrleute waren dehydriert, einer erlitt Verbrennungen und musste behandelt werden, zwei wurden wegen einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Einem Feuerwehrmann fiel ein Balken auf den Kopf. «Brutal» sei es gewesen, schilderten erschöpfte Brandbekämpfer, die sich einem «Inferno wie in einem Katastrophenfilm» gegenübersahen.

Für den Feuerwehrkommandanten war es ein Déjà-vu

Für den damaligen Feuerwehrkommandanten Hans Schuhwerk war der Einsatz ein Déjà-vu. Den ersten Grossbrand zehn Jahre davor – damals Stunden nur nach der Bundesfeier im Morgengrauen des 2. August 2002 – hatte er noch unter seinem Vorgänger Paul Hungerbühler miterlebt. Hans Schuhwerk blickt zurück:

«Drei Jahre vor dem Ereignis von 2012 hatten wir in etwa das, was dann tatsächlich passiert war, als Annahme einer Grossübung zugrunde gelegt.»

Der damalige Feuerwehrkommandant Hans Schuhwerk. Bild: Benjamin Manser

Die Örtlichkeiten zu kennen, sei bei der Feuerbekämpfung oft matchentscheidend.

Die Einsatzleitung in der realen Szenerie überliess er Manuel Britschgi. Nach zwölf Stunden konnten die Feuerwehren den Brand endlich unter Kontrolle bringen. Von einer «Katastrophe für den Werkplatz Arbon» sprach der damalige Stadtpräsident ad interim Patrick Hug.

Ein Dutzend Betriebe vor dem Nichts

Mit 47 Gewerblern und Firmen bestanden zu jener Zeit Mietverträge «auf Zeit» mit der Firma HRS. Die Generalunternehmung hatte erst im Frühling das 200’000 Quadratmeter grosse Areal von der Saurer Oerlikon AG übernommen und schickte sich an, Pläne für einen neuen Stadtteil auf der Industriebrache zu entwickeln.

Gegen ein Dutzend der in der Zwischennutzungsphase eingemieteten Firmen waren von den Brandfolgen schwer betroffen und standen vor dem Nichts. Vier Betriebe erlitten einen Teilschaden. HRS stellte in unversehrten Hallen zunächst Provisorien zur Verfügung.

Das Feuer war für viele Unternehmen existenzbedrohend. Bild: Urs Bucher

Nach einer Übergangsphase kamen einige Betriebe wieder auf die Beine und organisierten sich neu. So rappelte sich die Werkzeugbaufirma Hadro nach dem Totalschaden wieder hoch und investierte an anderer Stätte in den Neuaufbau. Der Bühnen- und Messebauer Konform erwarb die ehemalige Gerbereiliegenschaft Gimmel und richtete sich dort neu ein.

Zuvor schon hatte die Aerne Engineering, deren Lager zerstört worden war, im Morgental neu gebaut. Der Glasveredler Votta ist unterdessen in Wittenbach tätig, die Metallbearbeitungsfirma Edelform in Arnegg. Andere Betriebe, wie die Trentin Metallbau AG, gaben auf oder gingen Konkurs.

Aus der Industriebrache wird ein neuer Stadtteil Der Thurgauer Generalunternehmer HRS hatte im Frühjahr 2012 das gut 200’000 Quadratmeter grosse Areal WerkZwei von der Saurer Oerlikon AG erworben und angekündigt, es etappenweise einer Neuentwicklung zuzuführen. Mit Investitionen von rund einer halben Milliarde Franken sollte auf dem Industriegelände, das seit der Aufgabe der Saurer-Nutzfahrzeugproduktion 1984 ausgedient hat, ein neuer Stadtteil entstehen. 260 Millionen hat HRS dort bereits bislang investiert, daneben den Hamel saniert und am See bei der Arboner Bucht mehrere Überbauungen realisiert. Nach Zwischennutzungen ist mittlerweile fast die Hälfte der Industriebrache überbaut. Realisiert wurden vorwiegend Wohnbauprojekte mit teils gewerblicher Nutzung, und im westlichen Bereich ein Park. Weitere charakteristische Industriebauten wie das Presswerk (heute Kulturzentrum) oder die Arbomec-Shedhalle (Jumbo) sind saniert worden. Ebenso das ehemalige Hamel-Fabrikgebäude, das an den Werk-Zwei-Rayon angrenzt («Hamel-Markt»). Die meisten Projekte befinden sich im Portefeuille institutioneller Anleger und einer Baugenossenschaft. Im Bau befindet sich ein Self-Check-in-Hotel. Die grosse Backsteinhalle, wo Saurer ihre Webmaschinen montiert hatte, wird neben Frauenfeld zweiter Standort des Historischen Museums des Kantons Thurgau, mit Schwerpunkt auf der neueren Geschichte. HRS hat das Richtprojekt für die Weiterentwicklung des Areals inzwischen angepasst. Der Entwurf des revidierten Gestaltungsplans liegt beim Kanton, sagt Michael Breitenmoser, Leiter Immobilienentwicklung bei HRS. Dort, wo es 2012 gebrannt hat, wird künftig gewohnt. Vorgesehen ist auch ein Gewerbeanteil. Obwohl es nicht mehr geschützt ist, will HRS die südliche Hälfte des brandgeschädigten Zentrallagers, die eine Sanierung statisch zulässt, erhalten. (me)

Neun Millionen Franken in Neuanfang investiert

Peter Haag, dessen Halle beim ersten Grossbrand Brand 2002 gerade noch vor den Flammen gerettet werden konnte, sass im Sommer 2012 am Morgen nach der Feuersbrunst auf einem Klappstuhl neben dem eingeäscherten Holzlager, mit seinem Handy als einzigem verbliebenem Betriebsmittel und übermannt von Emotionen, während Brandermittler auf dem verwüsteten Gelände jeden Quadratmeter Brandschutt fotografierten.

Überall stank es nach Verkohltem, getränkt von Löschwasser, das rundherum Lachen bildete. Gedanken ans Aufgeben hat Peter Haag keinen verschwendet. Trotzig hat er die Ärmel hochgekrempelt und hundert Meter entfernt von der abgebrannten Halle ein grosses Zelt errichten lassen, im Spätherbst dann eine grössere wintertaugliche Variante.

Bild der Zerstörung am Tag nach dem Brand: Viel mehr als Verkohltes und Löschwasser ist nicht übrig. Bild: Urs Bucher

Dass er irgendwann einmal wegmuss, war ihm schon länger klar. Das Schicksal begriff der Kleinunternehmer als Chance: 600 Meter südwärts, in Steinach, errichtete er mit Kosten von neun Millionen Franken einen Neubau mit doppelten Kapazitäten, den er 2014 bezog. Heute beschäftigt er dort achtzehn Mitarbeiter, doppelt so viele wie am alten Standort.

«Im Hochregallager ist der Sauerstoffanteil reduziert. Da kann sich nichts entzünden, nicht mal mehr eine Kerze kann dort brennen», sagt er, und:

«Für uns hat sich doch noch alles zum Guten gewendet.»

2. August 2002 In der Nacht nach dem Bundesfeiertag im Jahr 2002, während der Morgendämmerung, züngelten aus dem Dach einer grossen Lagerhalle Flammen. Zwei Windhunde in der Nachbarschaft hatten sofort angegeben. Die Holzkonstruktion brannte wie Zunder. Das Feuer legte sie in Schutt in Asche und beschädigte zwei weitere Gebäude schwer. Ein zunächst vermuteter Zusammenhang mit 1.-August-Feuerwerkskörpern konnte nie nachgewiesen werden. Bild: Susann Basler 20. Januar 2011 An einem frühen Donnerstagabend verwüstete ein Brand die Räumlichkeiten des Autohauses gegenüber dem Bahnhof. Die Garage war in einem Gebäudekomplex eingemietet, wo Saurer früher seine Lastwagenreparaturwerkstätte betrieben hatte. Heute steht dort, neben dem sanierten Hamel-Gebäude, die Überbauung Lakeside. Bild: Kantonspolizei Thurgau Vor dem Jahreswechsel 2013/14 Ein mysteriöser Vorfall beschäftigte nach den Weihnachtsfeiertagen 2013 die Polizei. In der grossen Webmaschinenhalle, wo eine Transportfirma Fahrzeuge eingestellt hatte, stiess ein Chauffeur neben einer Matratze und Holzpaletten auf einen Brandsatz. Zuvor war ihm ein benzinähnlicher Geruch in die Nase gestochen. Die Vorrichtung bestand aus einer Batterie von Feuerwerkskörpern im Wert von 500 bis 600 Franken und Kerzen, die in einem Topf mit Brennpaste standen. Wären diese angezündet worden und heruntergebrannt, hätte sich das Brenngel entzündet und das Arsenal wäre hochgegangen. Die Urheber blieben im Dunkeln. Bild: Tobias Garcia (15.06.2022) 28. Januar 2016 Während der Hüllensanierung des Presswerks entzündete im Dachbereich brennbares Material, begünstigt durch den Kamineffekt im Zwischenboden des ehemaligen Industriegebäudes. Bei Abdichtungsarbeiten beim Flachdach des Backsteinbaus mit Folien und Bitumen war ein Bunsenbrenner eingesetzt worden. Das Presswerk ist mit Musikschule, Eventhalle und Gastronomie zu einem kulturellen Zentrum umfunktioniert worden. Bild: Ralph Ribi (13.11.2018) 25. März 2018 Ein Feuer richtete in Teilen der ehemaligen Saurer-Webmaschinenhalle einen Schaden von mehreren hunderttausend Franken an. Der Brand war auf dem oberen Boden des Backsteingebäudes bei einer Textildruckfirma ausgebrochen. Dieser baulich markante Zeuge der Industriekultur soll neben dem Schloss Frauenfeld zweiter Standort des Historischen Museums des Kantons Thurgau werden. Bild: Max Eichenberger

Brandherd lokalisiert, Ursache aber nie geklärt

Mit seiner Erfahrungsgeschichte ist der Roggwiler seit 2020 Verwaltungsratspräsident der Thurgauer Gebäudeversicherung, die sich auch in der Brandprävention engagiert. Zuvor schon war er bei Sicherheitsorganisationen ein gefragter Referent in Krisenmanagement.

Trotz akribischer und ausdauernder Arbeit gelang es den Thurgauer Brandermittlern nicht, die Ursache des Grossfeuers herauszufinden. Sie konnten aber einen technischen Auslöser ausschliessen. Das Feuer müsse «entweder fahrlässig verursacht oder absichtlich gelegt» worden sein.

Die Brandermittler fanden nie heraus, weshalb das Feuer ausgebrochen war. Bild: Urs Bucher

Nach gesicherten Erkenntnissen war der Brand ausserhalb der Betriebshalle der Leimholz Haag ausgebrochen und griff von dort auf die anderen Hallen über. Unter dem Vordach hatte ein Untermieter Möbel gelagert. Möglicherweise geriet ein Sofa in Brand. Obwohl das Areal grösstenteils eingezäunt war und Sicherheitspatrouillen eingesetzt waren, lungerten darin immer wieder Personen herum.

Autor Max Eichenberger ist pensioniert und war langjähriger Redaktor des «Tagblatts» und der TZ. Für seine Reportagen und seine Berichterstattung zum Grossbrand auf dem Areal Saurer WerkZwei hat er den Ostschweizer Medienpreis 2013 erhalten.

