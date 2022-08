Verwaltung Die Energie bekommt im Thurgau mehr Gewicht Der Regierungsrat schafft aus der bisherigen Abteilung für Energie ein eigenes Amt. Damit trage er den Entwicklungen der vergangenen Jahre Rechnung. 15.08.2022, 16.28 Uhr

Andrea Paoli, Leiter der bisherigen Abteilung Energie und künftiger Chef des kantonalen Amtes für Energie. Andrea Stalder

Energiefragen gewinnen immer mehr an Bedeutung. «Die politische und gesellschaftliche Relevanz der Energienutzung und -versorgung hat in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen», schreibt der Thurgauer Regierungsrat in einer Mitteilung.