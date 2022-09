Die Passagierzahlen verharren im Thurgau auf tiefem Niveau

Verkehr Wegen der Pandemie: Die Passagierzahlen im Thurgauer ÖV bleiben zweites Jahr in Folge auf sehr tiefem Niveau Im Lockdown-Jahr 2020 brachen die Passagierzahlen im öffentlichen Verkehr ein, auch weil zahlreiche Verbindungen aus dem Fahrplan gestrichen wurden. Obwohl 2021 praktisch das ganze Angebot wieder hochgefahren wurde, stiegen auch im zweiten Jahr der Pandemie nicht mehr Thurgauerinnen und Thurgauer in einen Zug oder Bus. Silvan Meile 05.09.2022, 16.30 Uhr

Ein Thurbo-Zug im Bahnhof Weinfelden. Chris Mansfield

Freie Platzwahl im öffentlichen Verkehr. In den Jahren 2020 und 2021 sank im Thurgau die Nachfrage an Zug- und Busangeboten um rund einen Viertel. Das lag vor allem an Corona. Zur Eindämmung der Pandemie ist im Frühling 2020 das Fahrplanangebot stark ausgedünnt worden. Viele Pendler blieben zu Hause, arbeiteten von dort aus.