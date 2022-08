Veloprofi Er ist einer der besten Zeitfahrer der Welt und durch und durch Thurgauer: Warum Stefan Bissegger beim Bauern einkauft Eben erst hat er bei der Europameisterschaft eine Goldmedaille gewonnen: Stefan Bissegger aus Mettlen ist wahnsinnig erfolgreich, trotzdem bescheiden und bodenständig. Er sagt: «Ich will der bleiben, der ich bin.» Ida Sandl Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.20 Uhr

Stefan Bissegger mit der EM-Goldmedaille, an der Wand hängen die Trikots seiner grössten Erfolge. Bild: Tobias Garcia

Stefan Bissegger kocht einen sehr guten Kaffee. Er steht in seiner Küche in Felben-Wellhausen mit weitem Blick ins Grüne. Er habe sich eine teure Kaffeemaschine geleistet, erzählt er und probiere immer wieder neue Sorten aus. Stefan Bissegger ist 23 Jahre alt, Veloprofi und der beste Zeitfahrer in Europa. In München hat er sich gerade die Goldmedaille geholt. Passt das zu Kaffee? Alkohol ist schlecht, Süsses ist schlecht. Doch Kaffee schlägt weder auf die Form noch aufs Gewicht.

Bei anderen Menschen hängen Bilder an der Wand, bei ihm sind es Siegertrikots

Die Wohnung ist ein Trophäenfeld. Pokale, Medaillen, undefinierbare Statuen, ein Plüschlöwe und eine Vase, Wandtisch und Regal quellen fast über. Erst seit zwei Jahren ist Bissegger Veloprofi, er fährt von Rennen zu Rennen und ist so erfolgreich, dass er die gewonnene Sportausrüstung noch gar nicht ausgepackt hat.

Bei anderen Menschen hängen Bilder an der Wand, hier sind es Trikots, eingerahmt und unter Glas. Zu jedem gibt es eine Geschichte: Das Gelbe fürs Zeitfahren während der Paris-Nizza-Tour, Schwarz für den Punktesieg an der Tour de Suisse und das Weissblaue für die Europameisterschaft. Der bisher grösste Erfolg.

Die Sieger im Zeitfahren bei der Europameisterschaft in München: Silber für Stefan Küng, Gold für Stefan Bissegger und Bronze für Filippo Ganna. Bild: EPA/Leonhard Simon

32 Hundertstel war Bissegger in München schneller als Stefan Küng, der zweite Thurgauer. Hat er während des Rennens gespürt, dass es für den Sieg reichen wird? Stefan Bissegger schüttelt den Kopf:

«Ich habe nur gewusst, wenn alles gut läuft, dann fahre ich vorne mit.»

Freundin Céline und die Eltern Andrea und Bruno Bissegger waren auch in München. Mit Kuhglocken standen sie an der Strasse. Nach Stefans Sieg mussten sie über eine Stunde warten, bis sie ihm gratulieren konnten. Zuerst kommen Siegerehrung und Dopingkontrolle, dann die Journalisten, Interviews, Fotos. Doch er habe sie in der Menge erspäht, als er zuoberst auf dem Podest stand: «Ich habe gesehen, wie sie sich gefreut haben.»

Céline steht bei vielen Rennen am Strassenrand und feuert ihren Schatz an. Sie sagt:

«Ich glaube, für Stefan bin ich eine grosse mentale Stütze, gerade wenn es mal nicht läuft. Er kann immer auf mich zählen.»

Bei Bisseggers sind alle sportlich, Eltern, Schwester und Bruder. Schon der Grossvater ist mit seinem Bruder bei der Züri Metzgete mitgefahren. An eine Profikarriere habe sie trotzdem nie gedacht, sagt Mutter Andrea. Stefan habe unglaublichen Spass am Velofahren gehabt: Da habe er seine unbändige Energie einsetzen können. Andrea Bissegger sagt:

«Wie gut er wirklich ist, habe ich lange gar nicht realisiert.»

Stefan Bissegger in seiner Wohnung in Felben-Wellhausen. Er ist der sympathische junge Mann von nebenan. Bild: Tobias Garcia

Die Eltern standen ihm nicht im Weg, als er sich entschied, Profisportler zu werden: «Uns war einfach wichtig, dass er seine Lehre als Velomech fertig macht.» Mit 13 Jahren bestritt Stefan Bissegger seine ersten Rennen, das Velo dafür lieh ihm sein Förderer Marcello Albasini aus Lanterswil. Albasini ist ehemaliger Nationaltrainer und Vater von Veloprofi und jetzigem Nationalcoach Michael Albasini. Bissegger trat mit einem Aluvelo gegen Konkurrenten an, die schon Carbonräder besassen. Trotzdem war er besser.

Mit gebrochenem Handgelenk und trotz Schmerzen noch gewonnen

Das habe ihn nicht gestört, sagt Stefan Bissegger heute. Es habe eher seinen Ehrgeiz geweckt. Ein Velofahrer darf nicht zimperlich sein. Prellungen und Schürfwunden sind bei einem Rennen normal. Er sagt:

«Gefährlich wird es erst, wenn du am Boden liegst und ein anderer fährt drüber oder du wirst von einem Auto angefahren.»

Bissegger kann leiden, das hat er mehrfach bewiesen. Trotz gebrochener Hand absolvierte er letztes Jahr nicht nur die Benelux-Rundfahrt, sondern gewann auch noch das Zeitfahren.

Stefan Bissegger ist ein Familienmensch, im Kanton verwurzelt: «Der Thurgau ist mein Daheim und hat wunderschöne Velostrassen, es gibt für mich keinen Grund wegzuziehen.» Aufgewachsen ist er in Mettlen, jetzt wohnt er mit Freundin Céline, einer gebürtigen Baslerin, und zwei Katzen in Felben-Wellhausen. Ein idealer Ausgangsort, wenn man als Profisportler auf der ganzen Welt unterwegs ist. Nur einen Katzensprung von Frauenfeld entfernt, wo es die besten Verbindungen zum Flughafen gibt.

Er fährt schnell mal 150 Kilometer nach Hemberg und zurück

Veloprofi ist für Bissegger ein Privileg. Er schätzt die Freiheiten und das Reisen. Allein in seinem Team EF Education sind 18 Nationen vertreten. Etwa die Hälfte des Jahres ist Stefan Bissegger unterwegs. Auch wenn er daheim ist, vergeht fast kein Tag ohne, dass er im Velosattel sitzt. Entweder fährt er mit Kollegen mal schnell 150 Kilometer ins sanktgallische Hemberg und zurück. Oder er zeigt Céline den Thurgau, dann wechselt er das Rennvelo gegen ein Mountainbike. Die Freundin hat zwar ein E-Bike, trotzdem muss er das Tempo drosseln.

Und was macht Stefan Bissegger, wenn er einmal tatsächlich nicht im Sattel sitzt? Partys sind nicht sein Ding und er sei auch nicht der Lädeli-Typ. Dafür würden seine Freundin und er gerne kochen und neue Rezepte ausprobieren. Céline präzisiert:

«Bei uns kocht immer Stefan, und das macht er sehr gut.»

Sogar Brot bäckt er manchmal selber, das hat ihm Vater Bruno beigebracht, er ist Bäcker. Eingekauft wird möglichst regional und Bio. Am liebsten beim Bauern, der nur ein paar hundert Meter entfernt ist. Von seinem Balkon aus sieht Stefan Bissegger, dass es den Tieren auf dem Hof gut geht:

«Lieber zahle ich mehr und tue etwas Gutes für die Umwelt.»

