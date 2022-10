Urteil Sieg in Strassburg: Thurgauer Tierschützer Erwin Kessler bekommt nach seinem Tod nochmals Recht Der europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ein Bundesgerichtsurteil gegen den Tuttwiler Tierschützer Erwin Kessler wegen Ehrverletzung eines Freiburger Regierungsrats aufgehoben. Kesslers beleidigende Aussagen würden sich «im Rahmen des Zulässigen» bewegen, da für einen Politiker die Grenze der Kritik weiter gesteckt sei. Silvan Meile Jetzt kommentieren 17.10.2022, 14.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der verstorbene Thurgauer Tierschützer Erwin Kessler am 11. Mai 2018 vor dem Zürcher Bezirksgericht. Bild: Walter Bieri / Keystone

Erwin Kessler bediente sich eines Wortspiels. In der Zeitschrift seines Vereins gegen Tierfabriken (VgT) erwähnte er 2010 die Wiederwahl des «Ochsens». Damit war der Freiburger Staatsrat Pascal Corminboeuf gemeint, Verantwortlicher für den Vollzug des Tierschutzes in seinem Kanton. Er trägt das französische Wort für Ochsen in seinem Namen: Boeuf.