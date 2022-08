Gerichtsfall in Kreuzlingen: Freundin gedemütigt und eingesperrt

Urteil Gedemütigt und eingesperrt: Beschuldigter hält seine Freundin wie eine Leibeigene. Jetzt muss er ins Gefängnis, aber nicht nur deswegen Er hat zwei Gesichter: Der gebürtige Deutsche, der am Montag vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen steht, redet gerne und viel und er hat für jeden Vorwurf eine Erklärung parat. Sein Problem ist, dass er schnell ausrastet. Er sagt von sich selbst: «Ich bin oft im roten Bereich.» Ida Sandl Jetzt kommentieren Aktualisiert 30.08.2022, 16.19 Uhr

Macht, Dominanz und körperliche Überlegenheit: Gestellte Szene zu häuslicher Gewalt. Archivbild: Susann Basler

An einem Tag im Oktober 2018 wird die Polizei zu einer Kellerwohnung im Thurgau gerufen. Darin eingesperrt findet sie eine damals 35-jährige Frau. Die Befreiung ist der Schlussstrich unter eine drei Monate dauernde unheilvolle Beziehung. Für die gebürtige Tschechin ist es die Erlösung, ihr Freund wandert in Untersuchungshaft. Am Montag stand er vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen. Angeklagt unter anderem wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Tierquälerei.

«Du wirst mich gut machen und ruhig. Zähme mich.»

Kennen gelernt hat sich das Paar über die Dating-App Tinder. Alles geht sehr schnell. «Du bist der tollste Mann, den ich je getroffen habe,» schreibt sie ihm. Er antwortet: «Du wirst mich gut machen und ruhig. Zähme mich.» Zwei Wochen später zieht sie zu ihm in den Thurgau. Sie hat weder Geld noch Job, spricht kein Deutsch, ist nicht einmal krankenversichert. Das macht sie zu einem leichten Opfer. Das erste Mal ausgerastet sei er schon am Tag ihres Einzugs. Ein Missverständnis ist der Auslöser. Er zerschlägt mit der Faust eine Wassermelone. Dann sagte er zu ihr, sie solle wieder gehen, wenn sie nicht wolle, dass ihr Kopf so ende.

Sobald sie ihn verlassen will, rastet er aus

Sie geht nicht. Sie hofft, es werde besser, dabei wird es nur schlimmer. Weil sie nicht schnell genug für den Ausflug parat ist, schlägt er ihr mit der flachen Hand aufs Ohr, daraufhin hört sie einen Monat lang schlecht. Einmal macht er sie mit dem Gartenschlauch komplett nass, befiehlt ihr, trockene Kleider anzuziehen und spritzt sie dann nochmals von oben bis unten ab. Sie fühlt sich gedemütigt: «Ich habe gewusst, dass ich gehen muss», sagt die Frau, die als Zivilklägerin auftritt, vor Gericht. Sie ist gross, schlank und trägt die Haare millimeterkurz rasiert. Doch sobald sie ankündigt, ihn zu verlassen, rastet er aus. Erst bricht er ihr zwei Rippen, dann entschuldigt er sich und holt Schmerzmittel.

Mehrfach sperrt er sie ein, im Gartenhaus oder in der Kellerwohnung unter seinem Geschäft. Zum Verhängnis wird dem Beschuldigten ein Video, das die Überwachungskamera im Treppenhaus aufgenommen hat. Darauf ist zu sehen, wie die Frau versucht, sich mit gepackter Tasche, die Schuhe in der Hand, aus dem Haus zu schleichen. Die Flucht wird vereitelt, gewaltsam zerrt er sie wieder ins Untergeschoss hinab. Vor Gericht gibt der Beschuldigte zu:

«Ich habe mich selber gewundert, als ich meine Anspannung gesehen habe.»

Er ist ein Schrank von einem Mann. Die Probleme hätten angefangen, als seine achtjährige Tochter die Sommerferien bei ihm verbringen wollte. Seine Freundin sei rasend eifersüchtig gewesen, habe ihm Pädophilie vorgeworfen. Da sei ihm die Hand ausgerutscht und er habe ihr Ohr getroffen. Bei den anderen Vorwürfen habe es sich oft um Rangeleien zwischen ihnen gehandelt. Er habe ihr die Rippen nicht brechen wollen, aber er sei so schwer und sie so dünn.

Die Bulldogge der Freundin fast ertränkt

Nicht nur die Frau, auch ihre Bulldogge bekommt seine schlechte Laune zu spüren. Er habe den Hund geschlagen, getreten und einmal fast ertränkt. Der Beschuldigte ist mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestraft und auch die Ex-Frau wirft ihm häusliche Gewalt vor. Aus Sicht des Staatsanwalts ist die Zeit der bedingten Strafen vorbei. Der Beschuldigte sei eine Gefahr für die Öffentlichkeit, zumal er unerlaubterweise eine ganze Waffensammlung bei sich lagerte. Darunter zwei Glock-Pistolen und ein Sturmgewehr 90, jeweils mit Ersatzmagazinen. Der Staatsanwalt beantragt eine Freiheitsstrafe von 41 Monaten und eine Geldstrafe, ausserdem soll der Beschuldigte für fünf Jahre des Landes verwiesen werden.

Dieser Mann sei eine tickende Zeitbombe, sagt auch der Opferanwalt der Frau. Drei Monate mit Quälen, Beschimpfen und Demütigen, habe seine Mandatin durchlitten. Dafür solle er ihr eine Genugtuung von 28’350 Franken zahlen, ausserdem dürfe er ihr nicht näher als 100 Meter kommen.

Der Anwalt schiebt es in den sexuellen Bereich

Für den Verteidiger sind die von der Anklage vorgebrachten Körperverletzungen überwiegend nur «Tätlichkeiten» und deshalb bereits verjährt. Die Freiheitsberaubungen habe es nie gegeben. Es sei stets möglich gewesen, die Tür im Gartenhaus von innen zu öffnen, doch das habe die Frau gar nicht versucht. An dem Tag, als die Polizei kam, habe sie sich freiwillig einschliessen lassen. Dominanz und Unterwerfung habe das Paar als sexuell stimulierend erlebt. Entweder eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 70 Franken oder eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten und eine bedingte Geldstrafe hält der Anwalt für angemessen.

Das Gericht folgt fast vollumfänglich dem Staatsanwalt. Es verurteilt den Beschuldigten zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten und einer bedingten Geldstrafe. Ausserdem spricht es ein Kontaktverbot zur Ex-Freundin und einen fünfjährigen Landesverweis aus. Der Beschuldigte soll der Frau eine Genugtuung von 7000 Franken zahlen. Es wird für ihn aber noch teurer, denn auch die Verfahrens- und Gerichtskosten von knapp 35’000 Franken gehen auf sein Konto. Macht, Dominanz und Kontrolle ziehe sich wie ein roter Faden durch sein Leben, sagte Gerichtspräsidentin Ruth Faller bei der Urteilsbegründung. Das Video zeige, mit welcher Brutalität und Respektlosigkeit der Beschuldigte dabei vorgehe.

«Sie haben sich Ihr Opfer gefügig gemacht. »

Auch die Quälerei der Hunde sei Teil dieses Systems. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

