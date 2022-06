Verstoss gegen Covid-Verordnung: Bar wurde zur Selbsthilfegruppe

Urteil Aus der Bar wurde die «Selbsthilfegruppe gegen den Zertifikations-Wahnsinn»: Thurgauer wegen Verstoss gegen die Covid-19-Verordnung gebüsst Weil er die Busse von 100 Franken wegen Verstoss gegen die Covid-19-Verordnung nicht akzeptieren wollte, zog ein Mann vors Bezirksgericht Frauenfeld. Jetzt wird es für ihn sehr viel teurer, denn zur Busse kommen noch Verfahrens- und Gerichtskosten von 1350 Franken. Barbara Hettich Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.40 Uhr

Das Covid-Zertifikat in Papierform, kann auch auf dem Handy eingescannt werden. Bild: ky/Christian Beutler

Er hatte ohne gültiges Zertifikat eine Veranstaltung besucht und somit gegen die «Covid-19-Verordnung besondere Lage» verstossen. Doch die Busse von 100 Franken wollte der 49-jährige Thurgauer nicht bezahlen. Bei der Staatsanwaltschaft hatte er erfolglos Rekurs eingelegt. Vergangene Woche stand der Mann nun ohne juristischen Beistand vor dem Bezirksgericht Frauenfeld und erklärte, weshalb er seiner Meinung nach ungerechtfertigt gebüsst worden sei.

Es war im September 2021, als der Bund wegen Covid-19 eine Zertifikationspflicht für den Besuch von Restaurants und öffentlichen Veranstaltungen angeordnet hatte. Der Beschuldigte sagt:

«Damals ging es mir richtig dreckig.»

Er hatte sich nicht gegen Covid impfen lassen und er sei deswegen von Kollegen und am Arbeitsplatz gemobbt worden. Er sei regelrecht ausgeschlossen worden.

Nicht weit von seiner Wohnung entfernt gab es eine Bar, die mit der Zertifikationspflicht keine Bar mehr war, sondern eine «Selbsthilfegruppe gegen den Zertifikations-Wahnsinn». Der Anschlag an der Eingangstür habe ihn angesprochen, also habe er die Selbsthilfegruppe besucht, einen Mitgliederausweis und Hilfe erhalten, erzählte der Mann.

«Es hat mir sehr gut getan, mit fremden Menschen zu reden, die die gleichen Probleme hatten wie ich. Ich kann Selbsthilfegruppen nur empfehlen.»

Eingang ins Bezirksgericht Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Selbsthilfegruppen bis 50 Personen waren von der Zertifikationspflicht befreit, dies habe ihm der Leiter der Selbsthilfegruppe versichert. «Ich habe damals dringend Hilfe gebraucht und weil es mir so schlecht ging, habe ich seine Aussage auch nicht überprüft – ich hoffe Sie berücksichtigen meine damalige Lage», appellierte er an das Gericht, ihn von Schuld und Strafe freizusprechen.

Weder Getränke noch Essen waren erlaubt

Das Gericht hatte dafür kein Gehör und sprach den Mann schuldig. Nebst der Busse von 100 Franken muss der Mann Verfahrenskosten von 350 Franken und Gerichtskosten von 1000 Franken übernehmen. «Es ist richtig, dass bei der Zertifikationspflicht ab dem 13. September 2021 die Selbsthilfegruppen ausgenommen wurden», erklärte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsbegründung. Allerdings entfiel damit in den Selbsthilfegruppen nicht die Maskentragpflicht und es durften weder Getränke noch Essen ausgegeben werden. Die Ausnahmeregelung sei zudem für etablierte Selbsthilfegruppen gedacht gewesen.

Aus der Bar wurde eine Selbsthilfegruppe

Es war erst eine Bar, dann ab dem ersten Tag der Zertifikationspflicht eine Selbsthilfegruppe mit identischen Öffnungszeiten. Es wurden keine Masken getragen, es wurde getrunken und es wurden Snacks gegessen. Sechs Stunden pro Tag in einer Selbsthilfegruppe seien unüblich, so die Richterin. Aufgrund dieser Auffälligkeiten hätte sich der Mann über die Rechtmässigkeit vorher erkundigen müssen. Wenn es ihm damals so schlecht gegangen sei, hätte er auch bei seinem Hausarzt Hilfe einfordern können. Und:

«Wenn es Ihnen so wichtig war, warum haben Sie nicht einfach die Busse von 100 Franken bezahlt?»

Nach der Verhandlung erkundigte sich der Mann bei der Richterin, an welche Adresse er seinen Einspruch gegen das Urteil schicken könne.

