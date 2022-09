Thurgau: Sollen Pestizide für Privatgebrauch verboten werden?

Umgang mit Gift Politikum Pestizide: Sollen Thurgauer Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner in obligatorische Kurse? Thurgauer Gärtner und Landwirte spritzen tendenziell weniger. Damit auch Hobbygärtner sachgemäss mit dem Gift umgehen, sollen sie Kurse besuchen. Das kommt nicht überall gleich gut an. Gärtnereiunternehmer Viktor Gschwend geht die Verschärfung zu weit, Biogärtner Tobias Neubauer geht sie noch zu wenig weit. Judith Schuck Jetzt kommentieren 26.09.2022, 09.30 Uhr

Ist schön auch gesund? In so manchen Schrebergärten wurde früher eher sorglos mit Pflanzenschutzmitteln hantiert. Doch auch hier gibt es einen Wandel. Bild: Reto Martin

Es gibt eine breite Palette an Hausmittelchen, um Schädlinge im Garten zu bekämpfen. Mischungen aus Seife, Backpulver und Milch sollen gegen einen Pilzbefall mit Mehltau helfen, wie er gerne bei Gurken- und Zucchettiblättern zu finden ist. Blattläuse lassen sich durch regelmässiges Besprühen mit Essig- oder Seifenwasser eindämmen.

Als wesentlich effektiver sehen viele dann aber doch die Giftkeule an. 200 Tonnen hochtoxische Wirkstoffe werden schweizweit Jahr für Jahr im Hobbygarten versprüht, um Unkräuter und schädliche Insekten abzutöten.

Kurs zur korrekten Anwendung von PSM gefordert

In Zeiten massiven Artensterbens forderte der Ständerat zunächst ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln, die für Menschen, Insekten oder Wasserlebewesen gefährlich sein können. Der Nationalrat lehnte ein komplettes Verbot ab. Einigen konnten sich Nationalrat und Ständerat nun darauf, dass Hobbygärtner künftig einen Kurs zum Umgang mit Pflanzenschutzmitteln (PMS) absolvieren müssten, analog zu den Profis, zu deren Ausbildung der korrekte Umgang mit PSM gehört und die sich ausserdem beim Kauf dieser Produkte ausweisen müssen.

Durchführbarkeit für Massenkurse nicht gegeben

Viktor Gschwend, Inhaber von Blumen Gschwend in Egnach und FDP-Kantonsrat, hält nicht viel von diesem Vorhaben:

«Jede Person, die in ländlicher Region ein bisschen gärtnert, zum Kurs zu schicken, ist unverhältnismässig.»

Gärtnereiunternehmer Viktor Gschwend. Andrea Stalder

Während Befürworter behaupten, die Infrastruktur für diese Kurse sei vorhanden, da sie von Fachzentren bereits angeboten würden, zweifelt Gschwend an der Durchführbarkeit. Die Kurse seien aktuell eben vor allem für Profis ausgelegt, nicht für die breite Masse. «Ich kenne diesen Kurs gut. Er müsste mehrtägig sein, um die Mittel und deren Anwendung richtig kennen zu lernen. Das funktioniert nicht an einem Tag.» Der Fachmann, der neben dem Stammgeschäft in Egnach zwei weitere Filialen in Romanshorn und Kradolf betreibt, bezeichnet diese Kurse als Alibiübung. Die Teilnehmenden könnten sich nachher in grosser Sicherheit wähnen, wenn sie ihr Zertifikat bekommen hätten, wodurch schneller Fehler passieren könnten. Die Hauptfalle bei der Anwendung sieht er bei der Dosierung:

«Beim Abmessen der Mittel wird vieles falsch gemacht.»

Dies sei tatsächlich ein Problem bei den Privatgärtnern. Die einfachste Methode, um dem gegenzusteuern, wäre, fertiggemischte Pflanzenschutzmittel anzubieten. «Da sind wir aber schon einen ganzen Schritt weiter. Im Thurgau ist es auf jeden Fall verboten, Profimittel an Hobbygärtner zu verkaufen», so Gschwend. Deswegen sei er in seinem Geschäft auch schon kontrolliert worden. Dennoch gebe es immer noch Mittel in Konzentrationsform auf dem Markt.

Seit 1996 verboten im Schrebergartenverein

Patrik Graf, Liegenschaftsverwalter der Familiengärten Amriswil, sieht das ähnlich. Es werde beim Spritzen viel auf den Landwirten rumgehackt, dabei sieht er die Gefahr eher bei den Privaten: «Die Bauern wissen, wie sie dosieren müssen, die Hobbygärtner häufig nicht. Sie haben dann das Gefühl, in ihrem Garten mag’s das schon leiden.» Im Reglement des Schrebergartenvereins ist bereits seit 1996 ein Verbot für Pflanzenschutzmittel formuliert. Zu kontrollieren sei dies im Einzelfall nur schwierig, öffentliches Spritzen würde aber schnell auffallen.

Weniger Gift und Verbreiten von Alternativen sind die Lösung

Viktor Gschwend, der vor rund 30 Jahren seine Ausbildung zum Gärtner machte, beobachtet seit längerem eine Trendwende. «Wir haben damals gelernt, wöchentlich zu spritzen, und das haben wir unhinterfragt getan.» Die Mittel seien damals wesentlich giftiger gewesen. «Heute schauen wir bei der Sortenwahl schon auf Anfälligkeiten für Schädlinge und Krankheiten. Kommt es zum Befall, arbeiten wir zuerst mit alternativen Pflanzenschutzmitteln.» Die Chemiekeule sei erst die letzte Konsequenz.

Auch bei den Erden habe sich viel geändert. Früher sei in fast 100 Prozent der Erden Torfanteil gewesen. «Heute gibt es so gut wie keinen Torf mehr, weil die Konsumenten es nicht wollen», sagt Gschwend, denn die Nachfrage bestimme ein Stück weit das Angebot mit. In der Gärtnerausbildung sei ebenfalls ein Wandel zu beobachten: Pflanzenschutz werde in einer separaten Prüfung abgehandelt, «die Prüfung ist fast gleichgestellt mit dem Lehrabschluss», so der Blumenfachmann, der darin wieder einen Schritt in die richtige Richtung sieht.

Neubauer: «Eigentlich geht sie noch zu wenig weit»

Biolandschaftsgärtner Tobias Neubauer. Andrea Stalder

Gärtnermeister Tobias Neubauer aus Erlen begrüsst die gesetzliche Verschärfung im Grundsatz. «Eigentlich geht sie noch zu wenig weit.» Am einfachsten und wirkungsvollsten wäre es, wenn synthetische Pflanzenschutz- oder Unkrautvertilgungsmittel, die nachweislich eine Belastung für die Umwelt darstellten, komplett aus dem Verkauf an Private verschwinden würden. Auch Neubauer findet:

«Die falsche Dosierung hat einfach ein viel zu grosses Schadenspotenzial.»

Da die wenigsten Privaten von ihrem Ertrag im Hausgarten leben müssten, hätte der Pflanzenschutz hier zudem keine existenzielle Bedeutung. «Alternativ können unbedenkliche Hilfsstoffe wie Fenchelöl zur Pilzvorbeugung, Schmierseife gegen Blattläuse und natürlich alle pflanzenstärkenden Mittel angeboten werden», sagt der Inhaber der Biogärtnerei Neubauer.

Gschwend: «Ein grundsätzliches Verbot geht zu weit»

Wäre es nicht am einfachsten, einfach alle 270 giftigen Pflanzenschutzmittel für den Privatgebrauch zu verbieten, wie es SP, Grüne und GLP am liebsten sähen? «Ein grundsätzliches Verbot geht zu weit», findet Kantonsrat Gschwend. Aber eine Möglichkeit, den Gebrauch von PSM zu reduzieren, wäre, über den Gebrauch von Alternativen im privaten Garten besser aufzuklären.

«Hier sind die Fachstellen gefordert, welche die Mittel anbieten.»

Wer beispielsweise Blattläuse jeden Tag abbrause, bringe schon viele weg. Gerade im Hobbybereich sieht Viktor Gschwend zahlreiche Leute, die «mit Wissen und Verstand» an die Sache rangingen.

