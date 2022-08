In den Gastfamilien kriselt es - Thurgauer Kesb ist gefordert

Industrie Nach turbulenten Zeiten will Saurer den Standort Arbon stärken

Tiefrote Zahlen, Notverkäufe in Deutschland, der Ausstieg aus dem Stickmaschinengeschäft zu Gunsten des Rheintaler Konkurrenten Lässer und gewichtige Abgänge im Topmanagement: Der Arboner Saurer-Konzern hat eine strube Periode durchgemacht. Nun will er seinen Hauptsitz am Bodensee, wo auch das Technologiezentrum steht, ausbauen.