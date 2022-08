Zutritt verboten: Die versperrten Ufer haben im Thurgau Tradition

Uferzugang Ein zeitloses Politikum: Die versperrten Seeufer haben im Thurgau Tradition Vor hundert Jahren sollten im Thurgau Grundstücke am Bodensee und dem Rhein zu Gunsten von Fusswegen entlang der Ufer enteignet werden. Doch das Vorhaben scheiterte vor Bundesgericht. Silvan Meile 19.08.2022, 05.00 Uhr

Mehr als die Hälfte des Thurgauer Seeufers ist in Privatbesitz. Bild: Reto Martin

Der Schritt zum Wasser ist vielerorts versperrt. Am Untersee sind rund zwei Drittel der Uferflächen in Privatbesitz, am Obersee ist es etwa die Hälfte. Diese Grundstücke zu betreten, ist oftmals verboten. Für viele Thurgauer ist das ein Ärgernis, auch für die Justizdirektorin. 2019 machte Cornelia Komposch auf Facebook ihrem Unmut Luft, nachdem sie über eine Stunde entlang des Untersees spazierte, ohne das Ufer beziehungsweise das Wasser erreichen zu können. Doch es hätte gar nicht so weit kommen müssen.

Ständerat Böhi begrüsste Enteignungen

Das unzugängliche Seeufer gibt im Thurgau schon lange zu reden. Grundstücke im Privatbesitz versperrten bereits vor 100 Jahren den Uferzugang. Damals versuchten Politiker, Gegensteuer zu geben. Eine Motion im Grossen Rat für Massnahmen zu Gunsten von Fusswegen entlang des See- und Rheinufers scheiterte aber 1920.

Später erstellte der damalige freisinnige Ständerat Albert Böhi im Auftrag der Kantonsregierung ein Rechtsgutachten. Er kam zum Schluss, dass schon das römische Recht Flussufer für öffentlich erklärt und daraus für Grundeigentümer die Pflicht abgeleitet werden könne, der Bevölkerung den Zugang zu Gewässern zu ermöglichen.

Gemäss der «Geschichte des Kantons Thurgau» des Historikers Albert Schoop bejahte Böhi in seinem Rechtsgutachten sogar die Möglichkeit von Enteignungen, damit Fussgängern der Zugang zu den Ufern gewährleistet werden kann. Denn das liege «im hohen Interesse der öffentlichen Wohlfahrt». Damit war der Weg geebnet für ein Politikum, das bis heute für Gesprächsstoff sorgt.

Grundeigentümer führen eigenes Gutachten ins Feld

Böhis Ansichten boten Zündstoff. Während viele Thurgauer dem Ständerat – im Amt von 1910 bis 1935 – begeistert zustimmten, sträubten sich bei Landeigentümern die Nackenhaare. Sofort bildete sich die «Vereinigung für die Wahrung der Interessen der Grundbesitzer am Bodensee, Untersee und Rhein».

Auch sie liessen ein Gutachten erstellen. Dieses kam zu einem ganz anderen Schluss. Die Nutzung von Ufergrundstücken als Spazierwege liessen sich demnach auf kein historisches Recht abstützen. Der Kanton Thurgau könne den Privateigentümern die Pflicht, ein allgemeines Uferwegrecht zu dulden, nicht durch Gesetz neu auflegen. Dies wäre Ermessensmissbrauch und Ermessensüberschreitung.

Die Regierung schritt ein – und dann das Bundesgericht

Der Thurgauer Regierungsrat zeigte sich von den Einwänden wenig beeindruckt. Anfang November 1929 verbot er den Eigentümern von Uferparzellen, ihre Grundstücke mit Stacheldrähten, Hecken oder etwa Zäunen abzusperren, ohne Platz für die Begehung des Ufers freizulassen. Gegen diesen Beschluss erhob jedoch die «Vereinigung für die Wahrung der Interessen der Grundbesitzer am Bodensee, Untersee und Rhein» Beschwerde. Das Bundesgericht gab den Grundeigentümern teilweise Recht.

Die Richter in Lausanne urteilten, dass der Beschluss der Thurgauer Regierung sowohl gegen die Bundesverfassung als auch gegen die Eigentumsgarantie in der Thurgauer Kantonsverfassung verstosse. Spätere Bundesgerichtsurteile schützen gemäss Schoop das rechtmässig erworbene private Eigentum am See ebenfalls.

Geld ist da, aber kaum Möglichkeiten

Für das Seeufer besteht bis heute kein freies Betretungsrecht, wie es die Bevölkerung etwa im Wald kennt. Der Kanton Thurgau ist zwar bemüht, Uferparzellen zu erwerben und so in den Besitz der öffentlichen Hand zu bringen. Dadurch könnten Uferweg verlängert oder Badeplätze eingerichtet werden.

Dem Kanton steht für solche Kaufinteressen ein Spezialfonds zur Verfügung, in dem seit Jahren 4,2 Millionen Franken liegen. Zum Einsatz kommt er nur ganz selten. Denn entsprechende Landparzellen tauchen nur sporadisch auf dem freien Markt auf. Oft werden sie stattdessen über Generationen weitervererbt. Und steht tatsächlich mal eine zum Kauf, treiben Private die Preise so lange in de Höhe, bis der Kanton nicht mehr mitbietet.