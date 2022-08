Thurgauer Gemüsebau Egger tritt der Trockenheit gezielt entgegen

Trockenheit «Die Erträge werden in Zukunft zurückgehen» – Thurgauer Gemüsebau Egger will der Trockenheit gezielt entgegentreten Ohne Wasser stirbt das Leben. Das wissen die Landwirte nur zu gut. Die Egger Gemüsebau AG in Wertbühl will den drohenden Folgen anhaltender Trockenheit nicht tatenlos zusehen. Seniorchef Sepp Egger schliesst selbst unkonventionelle Massnahmen wie das Fluten von Feldern und Auenwäldern nicht aus. Hans Suter Jetzt kommentieren 02.08.2022, 05.20 Uhr

Erste Spuren der Trockenheit: Pascal Egger, zuständig für Einkauf und Verkauf, zeigt ein vertrocknetes Blatt in einem Rhabarberfeld in Wertbühl. Andrea Tina Stalder

«Es könnte extrem werden», sagt Sepp Egger. Der Inhaber der Egger Gemüsebau AG sitzt mit dem Laptop im gepflegten Garten vor dem Wohnhaus neben seinem Betrieb in Wertbühl. Der schmucke Weiler gehört zur politischen Gemeinde Bussnang und liegt auf einer Anhöhe zwischen Istighofen und Mettlen. Der Idylle zum Trotz blickt der 56-jährige Unternehmer und «Landwirt aus Leidenschaft» mit Sorge auf die nahen Felder. «Dass wir bewässern müssen, ist schon fast normal», sagt er. «Weil der Frühling trockener war als üblich, ist dieses Jahr aber mehr Wasser nötig als sonst.» Für ihn und seine Mitarbeitenden bedeutet das, vereinfacht gesagt:

«Wenn es regnet, haben wir Pause, wenn nicht, keine Pause.»

Es ist selbstredend, dass Bewässerungspausen die Ausnahme denn die Regel sind – und das seit Monaten.

Lehren aus der Trockenheit von 2018 gezogen

Sepp Egger, Inhaber der Egger Gemüsebau AG.

Die anhaltende Trockenheit trifft die Egger Gemüsebau AG aber nicht aus heiterem Himmel. «Wir haben versucht, die Lehren aus der Trockenheit von 2018 zu ziehen», sagt Sepp Egger. Auf der praktischen Ebene hat er aktiv in Bewässerungstechnik investiert. Beispiele sind Transportleitungen und die Anschaffung von mobilen Bewässerungsmaschinen.

Egger ist aber auch auf der strategischen Ebene aktiv geworden und hat mitgeholfen, die Gemeindebehörden zu sensibilisieren, dass bei Trockenheit mehr Wasser benötigt wird. Einen grossen Teil des Wassers beziehen Landwirte wie Egger von öffentlichen Wasserversorgungen. Im Streben um sofortige, aber auch langfristig wirksame Lösungen haben Landwirte die Interessengemeinschaft Bewässerung gegründet. Zum Teil hätten die Bauern zwar Grundwasserkonzessionen, sagt Egger. Das sei aber nicht überall möglich. Er nennt als Beispiel:

«Wir haben im Raum Buhwil nach Grundwasser gebohrt, sind aber auf keines gestossen.»

Je nach Situation kann er sich deshalb am einen oder anderen Ort den Bau von Bewässerungsteichen vorstellen, deren Grösse sich an der zu bewässernden Fläche orientiert.

Ohne Wasser kein Leben: Salatkultur im Raum Bürglen. Andrea Tina Stalder

«Salat ist sehr anspruchsvoll»

Egger bewirtschaftet rund 155 Hektaren Land und gehört damit zu den grössten Gemüseproduzenten im Thurgau. Hauptkulturen sind Kohlgewächse wie Blumenkohl, Brokkoli, Weiss- und Blaukabis. Aber auch Salatkulturen wie Eisbergsalat, Kopfsalat oder Crispy (Salanova) sowie Knollengewächse wie Sellerie und Kartoffel. Auf der Angebotsliste finden sich zudem Kürbis, Rhabarber und Fenchel. Ausserdem vermarktet Egger zugekaufte Produkte wie beispielsweise Beeren.

«Salat ist sehr anspruchsvoll», sagt Egger. «Bis etwa 30, vielleicht 32 Grad lässt sich die Trockenheit bei guten Böden zur Bewässerung managen. Danach nehmen die Schäden markant zu.» Bei hohen Temperaturen werde der Boden schlicht zu heiss. Wie viel Wasser muss für die Bewässerung eingesetzt werden? «Im vollen Wachstum vor der Ernte werden pro Woche etwa 30 Millimeter Wasser benötigt. Mehr kann der durchschnittliche Boden gar nicht aufnehmen», nennt Egger als Faustregel, die aber je nach Kultur und Bodenbeschaffenheit etwas abweichen kann. Das bedeutet, linear umgerechnet, gegen fünf Liter Wasser pro Quadratmeter und Tag.

Moderne Technik im Einsatz: Der Rollomat hat seinen Dienst soeben beendet. Andrea Tina Stalder

Die Feldbelegung liegt bei Egger bei etwa 1,3. Das heisst, dass er mit seinen rund 155 Hektaren letztlich eine Gemüseanbaufläche von rund 200 Hektaren bewirtschaften kann. Der Grund liegt darin, dass bei einigen Kulturen wie beim Salat oder bei Kulturabfolgen (zuerst Salat, dann ein Gemüse oder umgekehrt) auf derselben Fläche zwei Ernten im Jahr möglich sind. Aber eben nur, wenn die Pflanzen ausreichend Wasser zum Gedeihen haben. Sonst muss die Feldbelegung weiter reduziert werden.

«Zur Reduktion von Hilfsstoffen wie Dünger und Pestiziden sowie zum grundsätzlichen Erhalten der guten Bodenqualität haben wir die Feldbelegung ohnehin schon gesenkt», sagt Egger. Er versucht mit seiner Strategie, Profitabilität und Verantwortung in Einklang zu bringen.

Auch unkonventionelle Massnahmen denkbar

Egger mahnt, die Wasserknappheit nicht zu unterschätzen. «Wenn es so weitergeht, werden wir bei Trockenheit an einen Punkt gelangen, an dem gewisse Kulturen verschwinden werden, weil es nicht mehr geht oder sich nicht mehr lohnt», sagt er.

«Wir müssen jetzt in der ganzen Schweiz reagieren und ein Wassermanagement aufbauen. Wasser ist vorhanden, man muss es nur managen.»

Um einem drohenden Absinken des Grundwasserspiegels vorzubeugen, könnte sich Egger auch unkonventionelle Massnahmen vorstellen. «Beispielsweise in Regenphasen das Fluten von Feldern und Auenwäldern, damit mehr Wasser versickert. Ich halte es keineswegs für ausgeschlossen, dass wir das eines Tages tun werden.»

Ein vertrocknetes Rhabarberblatt kann es immer geben. In Zukunft könnten aber ganze Kulturen der Trockenheit zum Opfer fallen. Andrea Tina Stalder

Gut aufgestellt für die Zukunft

Sepp Egger sieht sich mit seinen drei Söhnen, die Führungspositionen im Unternehmen eingenommen haben, gut aufgestellt für die Zukunft. Das Unternehmen beschäftigt in der Hauptsaison von Mai bis Oktober bis zu 120 Personen. In der Nebensaison sind es etwa 60 Personen. «Die Konsumentinnen und Konsumenten verlangen vermehrt nach Convenience-Produkten wie geschnittenem Salat. Zudem geht der Ernährungstrend hin zu mehr Gemüse und Salat und weniger Fleisch.»

Für Egger führt dieser Weg nicht zwingend nur über Bio. «Auch die konventionelle Produktion nähert sich immer mehr dem Biostandard an», sagt er. «Die Herausforderungen werden immer grösser, ohne oder mit weniger Hilfsstoffen wie Pflanzenschutzmitteln die geforderte Qualität noch zu erreichen», sagt Egger. Er prophezeit:

«Die Erträge werden in Zukunft zurückgehen. Wir müssen deshalb offen sein für neue Wirkstoffe und Methoden, bei denen die Umweltverträglichkeit gewährleistet ist. Denn die Welt bekommt noch mehr Hunger.»

Den Kanton Thurgau sieht er dazu in einer guten Ausgangslage. «Der Thurgau ist ein Agrarkanton und liegt nach der Wertschöpfung pro Quadratmetern schweizweit ganz vorne», sagt Sepp Egger. Der Thurgau habe eher kleinere Betriebe, die vorausschauend immer die Wertschöpfung gesucht hätten. «Wenn wir wollen, dass das so bleibt, müssen wir ein wirklich gutes Wassermanagement für die nächsten zehn, 20 Jahre entwickeln, wenn die warmen, trockenen Sommer kommen.» Nicht nur die Spezialkulturen würden Wasser brauchen. Deshalb werde sich verstärkt die Fragen stellen, welchen Kulturen man in Zukunft Wasser gebe.

