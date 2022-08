Pegel der Thurgauer Bäche bleiben auf einem Tiefstand

Trockenheit Kaum Regen in Sicht: Die Pegel der Thurgauer Gewässer bleiben tief – am Seerücken gilt Wassersparen Die Niederschläge des vergangenen Wochenendes liessen die Pegelstände der Thurgauer Fliessgewässer nur kurzzeitig ansteigen. Der Kanton hält weiter am Wasserentnahmeverbot fest. Am westlichen Seerücken gilt weiterhin der Appell, den täglichen Wasserverbrauch zu reduzieren. Silvan Meile Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.20 Uhr

Auf einem Abschnitt bei Wiezikon ist das Bachbett der Murg ausgetrocknet. Bild: Silvan Meile

Der Murg in Wiezikon bei Sirnach fehlt das Wasser. Nur noch ein Rinnsal schlängelt sich an den trockenen Steinen vorbei in Richtung Frauenfeld. Auf einem Abschnitt ist das Flussbett komplett ausgetrocknet. Dort fliesst das, was von der Murg noch übrig ist, offenbar unterirdisch.

Der Kanton Thurgau hat Anfang dieser Woche das Feuerverbot aufgehoben, weil die Waldböden Feuchtigkeit aufnehmen konnten und die Nächte kühler geworden sind. Die Pegelstände der Bäche und Flüsse konnten sich aber nicht erholen. Das Wasser bleibt im Thurgau knapp.

Besser duschen statt baden

Die Gemeinden am westlichen Seerücken haben ihre Bewohnerinnen und Bewohner bereits am 14. Juli zum sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen. Denn die anhaltende Trockenperiode liess den Verbrauch in den Haushalten deutlich ansteigen. Das brachte die Wasserversorgung Seerücken West, an welche die Gemeinden Eschenz, Mammern, Homburg, Herdern und Hüttwilen angeschlossen sind, an ihre Kapazitätsgrenzen.

Über Steckborn werde zwar Seewasser bezogen, bei solch aussergewöhnlich hohem Verbrauch aufgrund der Hitzetage bestehe der Engpass beim Fassungsvermögen der Leitung sowie der sinkenden Quellschüttungen, sagt Ingrid von Känel, Präsidentin der Wasserversorgung Seerücken West.

Noch heute gilt deshalb der Appell an die Bevölkerung, aufs Autowaschen zu verzichten, keine Swimmingpools zu füllen, das Bewässern des Rasens zu unterlassen und persönlichen täglich Wasserverbrauch zu reduzieren. Besser duschen statt baden, lautet die Devise.

Die Sensibilisierung der Bevölkerung zeige Wirkung, sagt von Känel. Der Wasserverbrauch sei seit dem Aufruf merklich gesunken. Um die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung auch jederzeit garantieren zu können, habe man schon vor dem Appell diverse Gesuche um Bewässerungen von landwirtschaftlichen Kulturen aus der Trinkwasserleitung ablehnen müssen.

Der Futtermais hat gelitten

Jürg Fatzer, Geschäftsführer des Verbandes Thurgauer Landwirtschaft. Bild: PD

«Die Lage der Bauern ist nicht dramatisch», sagt Jürg Fatzer, Geschäftsführer des Verbandes Thurgauer Landwirtschaft. Die Situation präsentiere sich aber regional sehr unterschiedlich. Probleme bestünden tendenziell eher im westlichen Kantonsteil, weil dort die Böden aufgrund ihres kiesigen Untergrunds schneller austrocknen.

Gelitten habe beispielsweise Futtermais, für den sich eine Bewässerung finanziell nicht lohne. Dort sei aufgrund der Trockenheit mit verminderten Ernteerträgen zu rechnen. Ansonsten hat Fatzer keinen Grund, Alarm zu schlagen:

«Wir kommen mit einem blauen Auge davon.»

Der trockene Sommer 2018 habe die Thurgauer Landwirtschaft deutlich härter getroffen.

Pegelstände sackten wieder auf Trockenheitsniveau zurück

Beim Kanton trifft sich der Fachstab Trockenheit jede Woche zu einer Lagebeurteilung. Mit dabei ist Heinz Ehmann, Leiter Gewässerqualität und -nutzung beim Thurgauer Amt für Umwelt. Die Niederschläge am vergangenen Wochenende hätten eine leichte Entspannung gebracht, sagt Ehmann. Doch um das Wasserentnahmeverbot aufzuheben, reiche es noch nicht. Seit dem 22. Juli darf aus Bächen, Flüssen und Weihern kein Wasser mehr entnommen werden. Vom Verbot ausgenommen sind Bodensee, Rhein und Hüttwilersee.

Heinz Ehmann, stellvertretender Leiter des Amtes für Umwelt des Kantons Thurgau. Bild: Reto Martin

Vor allem bei den Fliessgewässern brachte der langersehnte Regen am vergangenen Wochenende auf Dauer kaum eine Entspannung. Er liess zwar die Pegel rasch ansteigen, doch sie sackten innerhalb weniger Tage wieder auf ihr tiefes Trockenheitsniveau zurück, sagt Ehmann.

So schwoll die Murg bei Frauenfeld zwischen Freitag und Samstag von rund einem Kubikmeter Wasser pro Sekunde auf deren 20 an. Bereits am Dienstag führte sie aber wieder nur noch einen Kubik pro Sekunde. Erst nach mehreren Tagen Regen, wenn die Böden das Wasser tatsächlich aufnehmen und die Bäche schliesslich darüber gespeist werden, würden sich auch die Pegelstände wieder anhaltend nach oben bewegen.

Ausgetrocknet: die Murg bei Wiezikon. Bild: Silvan Meile

Anders zeige sich die Situation beim Grundwasser, erklärt Ehmann. Es sei ein Privileg des Thurgaus, dass das wichtige Grundwasservorkommen im Thurtal massgeblich durch Hochwässer der Thur gespeist wird. Bei den entsprechenden Grundwasservorkommen sind deshalb die Pegel am vergangenen Wochenende nicht nur gestiegen, sondern auch auf höherem Niveau geblieben. Die Trinkwassersituation sei auch deshalb im ganzen Kanton weiterhin recht gut.

Von den rund 120 Trinkwasserversorgern im Thurgau habe er keine alarmierenden Signale vernommen, sagt Ehmann. Engpässe hätten ihren Grund oft in der Infrastruktur, wie etwa das Beispiel der Wasserversorgung Seerücken West zeigt.

