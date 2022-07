Thurgau macht Ernst: Wasserbezug aus Bächen und Weihern verboten

Trockenheit Ab Freitag gilt es auch im Thurgau ernst: Wasserentnahme aus Bächen, Weihern und Flüssen wird verboten Wo sonst verschwenderisch viel Wasser fliesst, herrscht plötzlich Knappheit. Bäche trocknen aus, Flüsse werden zu Rinnsalen. Mit Folgen vor allem für die Landwirtschaft: Die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern zur Bewässerung wird bis auf Weiteres verboten. Beim Grundwasser ist die Lage hingegen noch nicht kritisch. Hans Suter Jetzt kommentieren 19.07.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2018, dann 2020 und auch dieses Jahr wieder: Die Trockenheit im Thurgau nimmt zu. Im Bild die Thur bei Weinfelden. Andrea Stalder

(20. April 2020)

«Die Niederschläge im Juni konnten das Niederschlagsdefizit seit Jahresbeginn nicht kompensieren», wird der Fachstab Trockenheit in einer Mitteilung der Thurgauer Staatskanzlei zitiert. Gesamthaft liegen die Niederschläge seit Jahresbeginn um ein Drittel unter der Norm – und es ist keine Besserung in Sicht. Entsprechend wenig Wasser führen die Thurgauer Fliessgewässer.

Wasserdefizit im Thurgau hat sich verschärft

«Die Hitzewellen im Juni und Juli sowie das Ausbleiben von lang anhaltenden ergiebigen Niederschlägen haben das Wasserdefizit im Kanton Thurgau weiter verschärft», stellt der Fachstab Trockenheit mit Besorgnis fest. «Der Wasserstand des Bodensees liegt rund 80 Zentimeter unter der Norm. Auch weitere Seen und Weiher haben sehr tiefe Wasserstände.»

Ein Wasserentnahmeverbot wird aber nicht aus einer Laune heraus erlassen. Denn erstens darf ohnehin nur Wasser aus Oberflächengewässern entnehmen, wer eine Konzession des Kantons hat. Und zweitens bekommt nur jemand eine Konzession, der diese auch benötigt. Das sind vor allem Landwirtschaftsbetriebe in den Bereichen Gemüse- und Ackerbau. Ausschlaggebend für das Verbot ist laut dem Fachstab Trockenheit die Messung der Abflusswerte der Oberflächengewässer nach der sogenannten Q347-Bestimmung. Und diese ist eindeutig ausgefallen: Alle elf Pegelstationen im Kanton Thurgau mit Niedrigwasserstatistik unterschreiten den Grenzwert, wie es in der Mitteilung heisst.

Heinz Ehmann, Leiter Abteilung Gewässerqualität. Reto Martin

Doch was bedeutet das? Die Abflussmenge Q347 ist eine der schweizweiten Grundlagen für die Festsetzung von Mindestrestwassermengen. «Sie bedeutet, dass die Wassermenge im jeweiligen Gewässer an 347 Tagen grösser und an 18 Tagen kleiner ist», erklärt Heinz Ehmann, Leiter Abteilung Gewässerqualität beim Amt für Umwelt. Solch tiefe Wassermengen, wie sie normalerweise nur an 18 Tagen im Jahr unterschritten werden, prägen aktuell die Situation in weiten Teilen des Thurgaus.

Verbot gilt auch für Mühleweiher und Kanäle

Deshalb hat das Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau entschieden, ein Verbot für die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern zu erlassen. «Damit sind die Konzessionen für die Wasserentnahme bis auf Widerruf ausgesetzt», verdeutlicht Heinz Ehmann. Dieses Verbot gilt nicht nur für Bäche, Flüsse und natürliche Weiher, sondern auch für künstliche und bewirtschaftete Weiher wie Mühleweiher, Fischaufzuchtteiche und der Wasserkraftnutzung dienenden Kanäle. Das Verbot tritt am Freitag, 22. Juli 2022 in Kraft und gilt bis auf Widerruf.

Das sind die Ausnahmen Vom Verbot ausgenommen sind diejenigen Wasserentnahmen für Bewässerungen, die Wasser aus Oberflächengewässern beziehen, die noch über genügend Wasserreserven verfügen. Dies sind zurzeit der Bodensee (Obersee, Untersee, Seerhein), Hüttwilersee und der Rhein. Ebenfalls können Wasserentnahmen aus dem Grundwasser oder aus Quellen bis auf Weiteres zugelassen werden.

Zur Entspannung lang andauernde Niederschläge nötig

Die Wetterprognose geht bis Ende Juli, Anfang August von einer überwiegend sonnigen, heissen und stabilen Wetterlage ohne nennenswerte Niederschläge aus. Zur Normalisierung der Abflussverhältnisse in den Oberflächengewässern sind ausgiebige und lang andauernde Niederschläge in den nächsten Wochen notwendig. Für die zweite Jahreshälfte ist laut dem Fachstab Trockenheit sonst mit einer kritischen Situation für Quellen und für die Oberflächengewässer zu rechnen.

Landwirtschaft bezieht mehr Grund- als Oberflächenwasser

«Gemüsekulturen, die frisch angepflanzt sind oder vor wenigen Wochen gesetzt wurden, brauchen Wasser für das Wachstum», sagt Michael Mannale, Berater Gemüse und Beerenbau vom Beratungszentrum Arenenberg. Doch schon allein die hohe Sonneneinstrahlung lasse vier bis fünf Millimeter Wasser verdunsten. Deshalb seien viele Landwirte darauf angewiesen, ihre Kulturen bewässern zu können. «Sonst drohen erhebliche Ernteeinbussen beispielsweise bei Gemüse und Beeren.» Ein grosser Teil der Thurgauer Bauern, die Wasser zum Bewässern ihrer Kulturen benötigen, beziehen dieses allerdings aus dem Grundwasserstrom und nicht aus Oberflächengewässern. Meist verfügen sie über eine eigene Fassung.

«Mittelfristig wird man sich wohl von der direkten Entnahme aus Oberflächengewässer verabschieden müssen», sagt Heinz Ehmann. Der Grund liege darin, dass das Wasser naturgemäss dann nicht verfügbar sei, wenn es benötigt werde. Der Kanton sei derzeit daran, eine kantonale Brauchwasserplanung zu erarbeiten.

Grundwasser auf tiefem mittlerem Stand

Wie steht es um das Thurgauer Grundwasser, wo liegen die Pegel? «Abnehmend, aber noch nicht kritisch», sagt Heinz Ehmann. Kurz zusammengefasst lasse sich sagen:

«Wir haben einen tiefen Mittelwasserstand, aber kein generelles Wasserproblem.»

Das sei dem Thurtal-Grundwasserstrom zu verdanken. Dieser erhole sich zudem rasch wieder von einer Trockenheit. «Heftiger Regen im Alpstein mit Hochwasser reicht aus, das Grundwasser wieder auf ein gutes Niveau zu bringen», verdeutlicht Heinz Ehmann. Die natürliche Filterleistung sei dennoch ausreichend. «Die mächtigen Schottervorkommen reichen aus», sagt Ehmann.

Im Thurgau kommt es in immer kürzeren Abständen zu Phasen von Trockenheit und tiefen Wasserständen. Müssen wir uns daran gewöhnen? «Die Wasserversorgung nimmt Wasser aus dem Grundwasser oder dem Bodensee», sagt Heinz Ehmann. Diese sieht er nicht akut gefährdet, mahnt aber: «Vielleicht sollten auch wir lernen, mit Wasser sparsamer umzugehen. Wir, die nie richtig gelernt haben, Wasser zu sparen, weil immer genug da war.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen