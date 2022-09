Treibstoffpreise «Wir haben einen Rückgang von über 16 Prozent»: Die Thurgauer Tankstellen haben unter dem deutschen Rabatt auf Benzin und Diesel gelitten Die dreimonatige Steuersenkung auf Treibstoffe in Deutschland hat den Tanktourismus angekurbelt und für Umsatzeinbussen in der Schweiz gesorgt. Der Tankrabatt ennet der Landesgrenze ist jetzt zwar Geschichte, nicht aber die angespannte Situation bei den Tankstellen auf der Thurgauer Seite. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am zweitletzten Tag des Tankrabatts herrscht an dieser Eni-Tankstelle in Konstanz Hochbetrieb. Bilder: Ralph Ribi

16,7 Cent Rabatt pro Liter Diesel, gar 35,2 Cent pro Liter des in der Schweiz nicht erhältlichen Super-E10-Benzins: Als Antwort auf die steigenden Preise wegen des Ukraine-Kriegs hat die deutsche Regierung die Steuern auf Treibstoffe im Juni gesenkt.

Die deutlich günstigeren Tarife kurbelten den Tanktourismus an. Als der Dieselpreis in der Schweiz Ende Juni auf den zwischenzeitlichen Höchstwert von knapp 2.40 Franken stieg, blieb er in Deutschland bei durchschnittlich 2.05 Euro.

Wer seinen SUV also nördlich der Landesgrenze volltankte, konnte mit dem Wechselkurs von annähernd 1:1 fast 20 Franken sparen – wobei die Preisunterschiede in Grenznähe tendenziell kleiner sind als im Landesinneren.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Deutschen fahren ins Elsass

Die Schweizerinnen und Schweizer haben diesen Umstand ausgenutzt. Claudia Ploh von der Südbadener Abteilung des deutschen Verkehrsclubs Adac bestätigt auf Anfrage:

«Gerade in der Bodenseeregion sind viele Personen über die Grenze gekommen, um zu tanken.»

Die letzten Tage vor dem Auslaufen des Tankrabatts am 1. September hätten auch Einheimische genutzt, um ihren Wagen ein letztes Mal vollzutanken, sagt Adac-Unternehmenssprecherin Katharina Lucà. «Es gab zwar keine Schlangen an den Tankstellen, aber die Nachfrage ist noch mal gestiegen.»

Thurgauer und Konstanzerinnen nutzen die letzte Gelegenheit, in Konstanz vergünstigt zu tanken.

Weil die Spritpreise in Frankreich noch tiefer seien – das Land kennt ebenfalls einen Tankrabatt und erhöhte ihn per 1. September gar von 18 auf 30 Cent pro Liter –, seien manche ihrer Landsleute zum Tanken gar ins Elsass gefahren, sagt Claudia Ploh.

Deutschland dürfte günstiger bleiben

Was mit den Spritpreisen jetzt passiert, kann oder will niemand prognostizieren – die Tankstellenbetreiberin Socar Schweiz möchte nicht spekulieren, die deutsche Treibstofffirma Aral verweist auf das Kartellrecht.

Ein Blick über die Grenze zeigt: Schon am ersten Tag nach Aufhebung des Tankrabatts sind die Preise sprunghaft angestiegen. Kostete ein Liter Diesel im vergleichsweise teuren Konstanz am Mittwoch noch rund 2,30 Euro, lag der Preis am Donnerstag acht Cent höher. Mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen sagt Katharina Lucà vom Adac:

«Wir werden auch für Super E10 wahrscheinlich wieder Preise von deutlich über zwei Euro haben.»

Am 30. August lag der Preis für einen Liter Diesel in Konstanz noch deutlich unter der Marke von 2,30 Euro.

Dass diese Erhöhung ausreicht, um den Tanktourismus umzukehren und Deutsche zum Tanken in die Schweiz zu locken, bezweifelt Claudia Ploh. Sie sagt: «Wir gehen davon aus, dass die Treibstoffpreise in Deutschland auch nach Ende des Tankrabatts tiefer bleiben als in der Schweiz.»

Die Schweizer Tankstellen müssen unten durch

Bei den Schweizer Tankstellen bleibt die Situation damit angespannt. Ueli Bamert, Leiter Politik des Brennstoffimporteurverbands Avenergy Suisse, schreibt auf Anfrage:

«Insbesondere bei den grenznahen Tankstellen waren in den letzten Wochen und Monaten teilweise grosse Umsatzeinbussen feststellbar.»

Das Problem zeigt sich indes in allen Grenzregionen, weil sowohl Deutschland als auch Frankreich und Italien einen Tankrabatt eingeführt haben. Bamert schreibt: «Die Auswirkungen davon waren umso grösser, je näher sich eine Tankstelle an der Grenze befindet.»

Einbruch an einer Thurgauer Tankstelle

Offenbar zeigen sie sich aber bis ins Landesinnere. Eine Tankstelle aus dem Thurgau, knapp 20 Kilometer von Konstanz entfernt, liefert anonym Daten, die eigentlich für den internen Gebrauch bestimmt sind.

Alles anzeigen

Sie zeigen: Bis Ende Juli des laufenden Jahres pumpte der Tankwagen 370'000 Liter Diesel und Benzin in die Tanks unter den Zapfsäulen. Zum Vergleich: Seit 2012 waren es zum gleichen Zeitpunkt im Jahr nie weniger als 420'000 Liter gewesen – selbst im Lockdown-Jahr 2020 lagen die Werte deutlich über den diesjährigen.

Der Betreiber sagt:

«Verglichen mit dem Vorjahr, haben wir einen Rückgang von über 16 Prozent.»

Tankrabatt und Tanktourismus seien dafür aber nicht allein verantwortlich. Die Elektromobilität habe rasant zugenommen, die Verbräuche gingen zurück und: «Der Hauptgrund sind die höheren Preise seit Kriegsausbruch.»

Obwohl der Tankrabatt mittlerweile Geschichte ist, blickt der heimische Tankstellenbetreiber einigermassen pessimistisch in die Zukunft. «Eine Erholung wäre nur dann zu erwarten, wenn wegen einer allfälligen Stromknappheit Elektroautos nicht mehr geladen werden dürften.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen