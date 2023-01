Freund der getöteten Sabrina P. soll schnell gestanden haben

Tötungsdelikt Tötung von Sabrina P. hat eine Vorgeschichte – Freund soll schnell gestanden haben Es ist ein Fall, der weit über Stockach hinaus für Trauer sorgt: Die Tötung der 24-jährigen Mutter Sabrina P. Nun wird mehr zur Tat bekannt, auch die Schilderung des tatverdächtigen Vaters des gemeinsamen Kindes. Von René Laglstorfer/Südkurier Jetzt kommentieren 21.01.2023, 15.47 Uhr

Der Schock ist gross: In Stockach haben Trauernde Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet, um der getöteten Sabrina P. zu gedenken. Bild: PD

«Ruhe in Frieden, mein liebes Kind. Du wirst immer in meinem Herzen bleiben.» Mit diesen berührenden Worten verabschiedete sich die Mutter von Sabrina P. in einem sozialen Netzwerk von ihrer Tochter. Mit 24 Jahren wurde sie in Stockach gewaltsam und viel zu früh aus dem Leben gerissen. Sie hinterlässt eine knapp sechsjährige Tochter und einen erst wenige Monate alten Säugling.

Der Schock, die Anteilnahme und die Betroffenheit in der Bodensee-Region und weit darüber hinaus sind gross: In Stockach haben Trauernde an einem Baum an der Strasse Am Stadtwall Blumen niedergelegt und zahlreiche Trauerkerzen angezündet, um der Getöteten zu gedenken. Auch ein nachdenklicher Engel und ein Bilderrahmen mit einem Foto stehen dort, das die junge Mutter zeigt. Seit Freitagabend fehlte jedes Lebenszeichen von ihr. Ihre Familie setzte alle Hebel in Bewegung, suchte tagelang verzweifelt nach ihr. 96 Stunden später herrschte traurige Gewissheit.

«Ich bin total geschockt»

Rund 500 Menschen kondolierten allein auf Facebook unter einem Posting der Familie: «Eine wundervolle Mama von zwei wunderschönen Kindern, eine tolle Freundin (...) – ich vermisse sie», schrieb eine Bekannte. Eine andere Frau: «Ich bin total geschockt (...) mein herzliches Beileid. Ich habe so gehofft, dass ihr sie gesund und munter findet.»

Sie alle und viele mehr fragen sich: Warum musste Sabrina P. sterben? Wie konnte es nur zu dieser Tat kommen?

Die getötete Sabrina P. Bild: PD

Aufgewachsen in Konstanz, besuchte Sabrina die Grundschule und später die kaufmännische Wessenberg-Schule direkt am Konstanzer Seerhein. Früh verliebt sie sich in einen jungen Mann. Die beiden verloben sich im Jahr 2016 und Sabrina P. wird schwanger. Die gemeinsame Tochter kommt im Frühjahr 2017 zur Welt. «Mama & Papa lieben dich Prinzessin», schrieb Sabrina P. wenige Tage nach der Geburt ihrer Tochter. Doch die Beziehung zum Kindesvater hält nicht.

Sabrina P. lernt später einen zwei Jahre jüngeren Mann kennen, der wie sie ein Kind aus einer früheren Beziehung hat. Sie wird erneut schwanger und bringt vor wenigen Monaten einen gemeinsamen Sohn zur Welt. Doch wieder steht die Beziehung unter keinem guten Stern. Es soll zu Streit und Eifersuchtsszenen gekommen sein.

Vor zwei Monaten schrieb Sabrina P. in eine Flohmarkt-Gruppe: «Mein zwei Monate altes Baby und ich ziehen um und haben noch nichts an Möbeln.» Sie erkundigt sich, ob jemand günstig ein Sofa, ein Bett oder Schränke abzugeben hätte.

Familie wartet auf letzten Zug

Am Freitag, 13. Januar, soll die 24-Jährige in einer schwarzen Lederleggins, einem hellgrauen flauschigen Pullover und einer schwarzen Jacke gegen 17 Uhr ihre Wohnung in Stockach verlassen haben, das nahm ihre Familie zunächst an. Die letzte Nachricht empfing Sabrina P.s Handy gegen 18 Uhr. Danach war ihr Smartphone entweder ausgeschaltet oder der Akku leer. Das Baby verbrachte die Nacht beim 22-jährigen Kindsvater.

Die Familie vermutet, dass die zweifache Mutter eventuell nach Radolfzell gefahren sein könnte und wartet am Stockacher Bahnhof auf sie – in der Hoffnung, dass sie doch noch nach Hause kommt. Denn dieses Verhalten sei sehr untypisch für Sabrina P., die sonst äusserst verlässlich und fürsorglich war und sich selten von ihrem Neugeborenen getrennt haben soll. Der letzte Zug kommt gegen 23.10 Uhr an, doch Sabrina P. befindet sich weder im Zug noch rund um den Bahnhof.

Kripo entdeckt die Leiche

Um 3 Uhr früh in der Nacht auf Samstag schaltete die tief besorgte Familie die Polizei ein. Am nächsten Morgen teilte sie auch einen Aufruf in sozialen Netzwerken mit der Bitte um Hinweise zur Verschwundenen. Das Konstanzer Polizeipräsidium veröffentlichte am Montag um 22:46 Uhr eine Vermisstenfahndung nach Sabrina P. mit Fotos und einer Personenbeschreibung. Mittlerweile ist klar: Zu diesem Zeitpunkt dürfte die 24-Jährige bereits drei Tage lang tot gewesen sein.

Am Dienstagabend durchsuchte die Kripo erneut die Wohnung von Sabrina P. in der Nähe des Stockacher Stadtwalls, in der laut SÜDKURIER-Informationen auch ihr 22-jähriger Freund zeitweise lebte. Dabei machten die Beamten in einem schwer zugänglichen, steilen Gelände eine fürchterliche Entdeckung: In einem Gebüsch direkt unter einem Balkon fanden sie den Leichnam der zweifachen Mutter. Noch am selben Abend nahm die Polizei den 22-Jährigen vorläufig fest, weil er als dringend tatverdächtig gilt, seine Freundin getötet zu haben.

Um 20.55 Uhr alarmierte die Polizei die Stockacher Feuerwehr, um den Leichnam zu bergen. «Da der Fundort schwer zugänglich war, haben wir die Bergung mit unserer Drehleiter durchführen müssen», sagt Kommandant Uwe Hartmann dem SÜDKURIER. Aus den offiziellen Einsatzdaten geht hervor, dass es sich beim Einsatzort um einen rund drei Meter hohen Abhang handelte.

Die Konstanzer Staatsanwaltschaft beantragte für Mittwoch, dass der Mann einem Haftrichter vorgeführt wird. Wie der SÜDKURIER aus mehreren gesicherten Quellen erfahren hat, soll der 22-Jährige bereits beim Haftrichter ein Geständnis abgelegt haben.

Tötung im Affekt?

Demnach sei es in der zeitweise gemeinsamen Wohnung zu einem heftigen Streit gekommen, während sich das Baby im nebenliegenden Schlafzimmer befand. Laut Aussage des Tatverdächtigen habe Sabrina P. ihm eine Eifersuchtsszene gemacht, worauf er völlig ausgerastet sei. Der 22-jährige soll seine um zwei Jahre ältere Freundin mit einem Kabel erdrosselt und den Leichnam vom Balkon geworfen haben.

Der Haftrichter verhängte nach dem Geständnis Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung, bis ein Prozess seine mutmassliche Schuld rechtskräftig bewiesen hat.

Für den wenige Monate alten Säugling hat inzwischen das Jugendamt die Obhut übernommen. Es prüft derzeit, ob eine familiäre Unterbringung, etwa bei den Grosseltern, möglich ist.

«Die Liebe stirbt erst, wenn Dir die Hoffnung voll und ganz genommen wurde», schrieb Sabrina P. vor drei Jahren kurz nach Weihnachten. Ihr Leitspruch lautete: «Auch eine weiße Rose hat einen schwarzen Schatten.»

Es ist der dritte Femizid – also Frauenmord durch den männlichen Partner oder Ex – in Stockach und Umgebung seit dem Jahr 2017.

Femizide

In der Region Stockach ruft der Tod von Sabrina P. Erinnerungen an drei weitere Gewaltverbrechen aus der jüngeren Vergangenheit wach, darunter zwei Femizide – also Morde an Frauen durch den eigenen Partner oder Ex-Freund.

Mühlingen

2017 erwürgte ein 41-jähriger Mann in der Stockacher Nachbargemeinde Mühlingen seine 26-jährige Partnerin in einem Streit im Affekt. Dann fuhr er sie mit dem Auto in einen Wald bei Konstanz-Litzelstetten und vergrub dort ihren Leichnam. Er wurde wegen Totschlag rechtskräftig zu sechs Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

Wahlwies

Ein Jahr später kam es im Stockacher Ortsteil Wahlwies zu einem ganz ähnlichen Femizid: Ein ebenfalls 41-Jähriger erwürgte seine Ehefrau. Doch vor Gericht zeigte er sich nicht als eiskalter Täter, sondern als liebender Ehemann, der 13 Jahre lang alles für seine Frau getan habe. Doch die litt an psychischen Krankheiten, der Alltag war von ihren plötzlichen Wutanfällen geprägt. Bis er ihrem Leben an ihrem 39. Geburtstag ein Ende setzte. Unter Berücksichtigung mildernder Umstände und einer eingeschränkten Schuldfähigkeit verurteilte das Landgericht Konstanz den 41-Jährigen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten.

Hohenfels

Ein Familienvater wurde im Januar 2021 in der Stockacher Nachbargemeinde Hohenfels gewaltsam und mit unfassbarer Brutalität getötet. Wie sich im Laufe der Ermittlungen und im Gerichtsverfahren zeigte, wurde die Tat von einem früheren Mitarbeiter des Mannes verübt. Der 36-jährige Angeklagte wurde am Landgericht Konstanz wegen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die von ihm angestrengte Revision erlebte er nicht mehr. Sechs Wochen nach dem erstinstanzlichen Urteil wurde der Mann tot in seiner Zelle des Gefängnisses in Freiburg entdeckt.

