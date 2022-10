Tötungsdelikt «Er könnte sonst die Ermittlungen beeinflussen»: Nach dem Tod eines jungen Mannes in Sirnach sitzt der Tatverdächtige in U-Haft – obwohl er erst 15 Jahre alt ist Am Sonntagabend stirbt in Sirnach ein 18-Jähriger nach einer Auseinandersetzung – Notruf und Reanimationsversuche kommen zu spät. Obwohl der Tatverdächtige minderjährig ist, muss er mit Freiheitsentzug rechnen. Stefan Marolf 1 Kommentar 17.10.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hinter einem Sichtschutz untersuchte die Polizei am späten Sonntagabend den Tatort. Bild: BRK News

Als die erste Patrouille der Thurgauer Kantonspolizei am Sonntagabend in Sirnach eintrifft, ist es schon zu spät: Ein 18-Jähriger liegt mit Stichwunden am Strassenrand und verstirbt trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort. Unter Tatverdacht steht, das schreibt die Polizei am Montagmorgen in einer Mitteilung, ein 15-jähriger Jugendlicher.

Dem Tod des jungen Mannes vorausgegangen war eine Auseinandersetzung an der Feldstrasse. «Genau hier ist er gelegen», sagt eine Anwohnerin zu «FM1Today» über das Opfer, und: «Er war bereits stark verletzt und hat um Hilfe geschrien. Die Leute um ihn herum haben gesagt, dass der Täter abgehauen sei und die Polizei auf dem Weg ist.»

Vor Ort sperrte die Feuerwehr die Strasse ab und leitete den Verkehr um. Der kriminaltechnische Dienst sicherte Spuren, die Rechtsmedizin klärt die Todesursache ab.

Die Spurensicherung suchte vor Ort nach Indizien. Bild: BRK News

Untersuchungshaft auch für Minderjährige

«Er sitzt in Untersuchungshaft», sagt Generalstaatsanwalt Stefan Haffter auf Anfrage über den 15-jährigen Tatverdächtigen. Die Jugendanwaltschaft, die im vorliegenden Fall die Strafuntersuchung führt, sei mit diesem Schritt grundsätzlich zurückhaltend, aber: «Der Jugendliche steht unter dringendem Tatverdacht und hätte sonst die Möglichkeit, die weiteren Ermittlungen zu beeinflussen.»

Stefan Haffter, Thurgauer Generalstaatsanwalt. Bild: Andrea Stalder

Auch wenn die Haft bei Minderjährigen das Risiko der Traumatisierung mit sich bringt, sei sie im Fall von Sirnach unumgänglich. Haffter sagt:

«Wenn es um ein mögliches Tötungsdelikt geht, zögern wir nicht.»

Im Gegensatz zum Erwachsenenstrafrecht erlaubt es das Jugendstrafrecht, Tatverdächtige bis zu sieben Tage lang in Untersuchungshaft zu halten. «Zeichnet sich ab, dass das nicht reicht, muss die Untersuchungsbehörde einen Antrag beim Zwangsmassnahmengericht stellen», so Haffter. So weit komme es aber im besten Fall nicht, denn man setze insbesondere bei Jugendlichen alles daran, den Tathergang und die Hintergründe der Tat so schnell wie möglich zu klären.

Es droht ein Jahr Freiheitsentzug

Sollte sich der Tatverdacht gegen den 15-Jährigen bewahrheiten, kommt es laut Haffter, genau wie bei Erwachsenen, zu einer Anklage beim zuständigen Gericht. Das Strafmass für den mutmasslichen Täter hänge allerdings stark von dessen Persönlichkeit und den konkreten Tatumständen ab.

Spricht das Gericht den Tatverdächtigen schuldig, droht ihm gemäss Jugendstrafrecht ein Freiheitsentzug von bis zu einem Jahr. Haffter sagt:

«Der Freiheitsentzug muss in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden, die geeignet ist, die Persönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen zu fördern.»

Ein 15-Jähriger würde also, ungeachtet der Schwere seines Delikts, nicht mit Erwachsenen in einem Gefängnis landen. Ebenfalls nicht in Frage kommt das Massnahmenzentrum Kalchrain – es nimmt Jugendliche ab 17 Jahren auf.

Das Delikt spielt eine untergeordnete Rolle

Heime für delinquente Jugendliche gibt es unter anderem in den Kantonen St.Gallen und Zürich. Eines davon ist der Platanenhof in Oberuzwil. Dort kommen Straftäter unter 18 Jahren für Abklärungen und Massnahmenplanungen bis zu drei Monate lang unter.

Markus Knodel, der sozialpädagogische Leiter des Heims, sagt: «In dieser Zeit werden zuhanden der einweisenden Jugendanwaltschaften oder Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden Folgerungen aus dem Aufenthalt und Empfehlungen für das weitere Vorgehen erarbeitet.»

Zumindest äusserlich ist das Jugendheim Platanenhof nicht weit von einem Gefängnis entfernt. Bild: Benjamin Manser (17.05.2019)

Ob eine Person offen oder geschlossen, in einem Jugendheim oder bei einer Gastfamilie untergebracht werde, hänge vielmehr von der Gesamtsituation als von der Straftat ab, sagt Knodel, denn: «Unabhängig vom Delikt geht es um den Schutz und die Erziehung des Jugendlichen, um das Verhindern von weiteren Straftaten und somit auch um den Schutz der Gesellschaft.»

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen