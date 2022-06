Thurgau: Parteien positiv gestimmt zur Vergabe der TKB-Millionen

TKB-Millionen «Man spürt, dass sorgfältig überlegt worden ist»: Positive Stimmung in den Fraktionen zum Kommissionsvorschlag 20 ausgewählte Projektideen sollen mit insgesamt 127,2 Millionen Franken unterstützt werden. Das schlägt die vorberatende Kommission vor. Das Geld stammt nicht vom Steuerzahler, sondern aus dem Verkauf von TKB-Partizipationsscheinen. Wie ist die Stimmung in den sieben Fraktion des Grossen Rats zum Vorschlag? Hans Suter Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

FDP-Kantonsrat Daniel Eugster präsidiert die Spezialkommission zur Vorberatung der Vergabe der sogenannten TKB-Millionen. Bild: Reto Martin

(13. Mai 2022)

Aus 95 eingereichten Projektideen hat die vorberatende Kommission nach elf Sitzungen einen Korb mit 20 Projektideen erstellt: Sieben Grossprojekte bis maximal 20 Millionen Franken und 13 Kleinprojekte bis maximal 2 Millionen Franken. Die 16-köpfige Kommission, in der politisch alle Fraktionen und geografisch alle Bezirke vertreten sind, fasste diesen Entscheid einstimmig. Nach den Sommerferien geht der Vorschlag zur Diskussion in den Grossen Rat. Zuvor wird er in den Fraktionen diskutiert.