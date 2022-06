Sie führt das Werk von Tierschützer Erwin Kessler weiter

Tierschutz «Werden nicht weniger radikal sein»: Sonja Tonelli führt das Erbe von VgT-Präsident Erwin Kessler weiter Sie ist der Ansicht, dass sich genug Tierschutzvereine um Büsis und Hunde kümmern: Sonja Tonelli ist die designierte Präsidentin des Vereins gegen Tierfabriken (VgT), der seinen Sitz im Thurgau hat. Der VgT kämpft für das Wohl der Nutztiere, politischer und kompromissloser als die meisten anderen Tierschutzvereine. Ida Sandl Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sonja Tonelli mit einem Kaninchen auf dem Anwesen von Erwin Kessler in Tuttwil. Noch ist nicht sicher, ob der Verein gegen Tierfabriken das Gelände kaufen kann. Bild: Ralph Ribi

Wenige Tage nach Erwin Kesslers Tod erhielt Sonja Tonelli einen anonymen Brief. Darin stand: Wenn sie so weitermache wie er, dann müsse sie sich in Acht nehmen. Solche Drohungen machen ihr keine Angst. Im Gegenteil, energisch wirft sie die langen Haare in den Nacken: «Das bestärkt uns nur in unserem Kampf.» Sonja Tonelli ist 50 Jahre alt und seit sechs Jahren Vizepräsidentin des Vereins gegen Tierfabriken (VgT), der seinen Hauptsitz im thurgauischen Tuttwil hat. Jetzt soll sie das Erbe von VgT-Gründer und Übervater Kessler antreten. Es sind grosse Fussstapfen. Sie sagt: «Erwin Kessler kann man nicht ersetzen».

Kessler scheute sich nicht vor illegalen Aktionen

Der VgT war stets anders als herkömmliche Tierschutzvereine: Politischer und radikaler. Nicht die Büsis und Hunde stehen im Zentrum, sondern die Massentierhaltung. Dabei scheuten sich Kessler und seine Getreuen nicht, heimlich in Ställe einzudringen, um Tiere zu fotografieren, die in ihren eigenen Fäkalien zusammengepfercht lagen, teils mit offenen Wunden. Die Fotos veröffentlichte er in seiner Zeitschrift, den «VgT Nachrichten». Zahllose Gerichtsprozesse hat Kessler geführt. Das machte ihn zum bekanntesten Tierschützer der Schweiz, ein Held für die einen, Hassobjekt für die anderen.

Noch ist nicht sicher, ob der VgT Kesslers Grundstück behalten kann

An der Strategie will Sonja Tonelli nichts ändern. Das Leiden der Nutztiere soll weiter angeprangert werden. Denn es habe sich wenig gebessert.

«Die Zustände in den Schweine- und Pouletmästereien sind katastrophal.»

Da die betroffenen Bauern ihre Stalltüren nicht freiwillig öffnen würden, müssten sich die Aktivisten nach wie vor heimlich Zugang verschaffen, um Fotos und Videos zu machen. Auch wenn sie damit den Boden der Legalität verlassen: «Wir sind dazu gezwungen».

Das Gespräch mit Sonja Tonelli findet auf Kesslers Grundstück am Dorfrand von Tuttwil statt. Im Teich quaken laut die Frösche, Hühner und Kaninchen tummeln sich im abgegrenzten Gehege, dazu eine wildromantische Wiese, auf der Klatschmohn und Kornblumen den Ton angeben. Idylle pur.

Der Hahn macht sich bemerkbar auf der Auffangstation in Tuttwil, dem Anwesen Erwin Kesslers. Bild: Ralph Ribi

«Lebenshof »nennt Sonja Tonelli das Anwesen. Hier verbringen Tiere ihren Lebensabend, die von Veterinärämtern beschlagnahmt oder dem VgT von Tierärzten übergeben werden, weil ihre Besitzer sich zu wenig gekümmert haben oder eine Behandlung nicht bezahlen wollen. Meist sind sie krank oder alt, und somit nicht vermittelbar. Neben Tuttwil betreibt der VgT einen zweiten Lebenshof in Buhwil für grössere Tiere wie Schafe, Geissen und Schweine.

Die grosse Austrittswelle ist bisher ausgeblieben

Der VgT würde das Tuttwiler Anwesen gerne behalten, doch das sei eine Frage des Preises, den die Erben dafür verlangen. Denn mit Kesslers Tod vor rund einem halben Jahr hatte niemand gerechnet. Er erlitt über Nacht einen Herzstillstand. Nun werde wohl bald die Erbenversammlung stattfinden. «Es war für ihn der genau richtige Tod», sagt Sonja Tonelli. Der unermüdliche Kämpfer krank dahinsiechend, unvorstellbar.

Von heute auf morgen war Sonja Tonelli, VgT-Präsidentin ad interim. Hinter ihr liegen intensive Monate. Der Drucktermin für die «VgT-Nachrichten» war bereits gesetzt, da kämpfte sie noch mit dem Layoutprogramm. Das Magazin ist das wichtigste Organ des Vereins. Sobald eine neue Nummer erschienen ist, landen nicht nur Päckchen mit Schlachtabfällen im VgT-Briefkasten, sondern es treffen auch die meisten Spenden ein.

Sonja Tonelli hat die Feuerprobe bestanden. Mittlerweile ist die dritte Ausgabe der VgT-Nachrichten unter ihrer Regie im Druck. Sie kann sich jetzt wieder um anderes kümmern und das muss sie auch. Denn der VgT ist kein Verein, der Tierschutz im stillen Kämmerlein betreibt. Kessler hat es verstanden, sich und den VgT in den Schlagzeilen zu halten. 30'000 Mitglieder hat der Verein schweizweit. Die grosse Austrittswelle, die man nach Kesslers Tod befürchtet habe, sei bisher ausgeblieben. Im Gegenteil, sie habe viele Dankesschreiben erhalten, dass sie Kesslers Werk weiterführe.

Enten und Hühner verbringen ihren Lebensabend in der Auffangstation in Tuttwil. Bild: Ralph Ribi

Für grosse Pläne blieb ihr bisher keine Zeit. Doch sie denkt über einen Werbespot im Fernsehen nach. Gerade jetzt, wo wieder «die schönen Filmchen» der Grossverteiler laufen würden, sei es wichtig, den Leuten die Realität vor Augen zu führen.

Der Neuanfang beim VgT könnte auch eine Chance sein. Erwin Kessler war ein Mensch, der stark polarisiert hat. Von Sonja Tonelli stammen dagegen auch Sätze wie: «Sehr viele Bauern versuchen einen guten Job zu machen, doch die tiefen Lebensmittelpreise verunmöglichen ihnen das», oder: «die Veterinärämter haben keine einfache Aufgabe». Zu Kompromissen beim Tierwohl ist sie allerdings nicht bereit.

«Es gibt schon zu viele Tierschützer, die Kompromisse eingehen.»

Die überzeugte Veganerin Die gebürtige Aargauerin Sonja Tonelli war 13 Jahre alt, als sie all ihren Mut zusammen nahm und die gefangenen Fische ihres Vaters zurück in den See warf. Von da an habe sie ihren Vater nie mehr begleiten müssen, wenn er fischen ging. Erwin Kessler lernte sie kennen, nachdem sie ihm Kaninchen gemeldet hatte, die in engen Käfigen gehalten wurden. Vier Jahre lang war sie als sogenannte Aktivistin für den VgT tätig. Das heisst, sie fotografierte und filmte Missstände in der Tierhaltung. Seit sechs Jahren ist Sonja Tonelli Vizepräsidentin des VgT. Erwin Kessler hatte geplant, sich mit 80 Jahren zur Ruhe zu setzen und ihr die Präsidentschaft zu übergeben. Diese Pläne zerstörte nun sein überraschender Tod. Die 50-Jährige ist überzeugte Veganerin. Sie sagt: «Tierschutz heisst auch, Tiere vor dem Tod zu bewahren.» (san)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen