Thur: Umweltschützer reklamieren verpasste Jahrhundertchance

Thurkorrektur Umweltschützer sind sauer: «Der Thurgau ist gerade daran, eine Jahrhundertchance zu verspielen» Die Interessengemeinschaft Lebendige Thur ist enttäuscht über das Konzept zur Thurrenaturierung. Damit erreiche der Kanton seine eigenen Ziele nicht, verletze Bundesvorgaben, gefährde den Hochwasserschutz und verwehre der Bevölkerung ein Naturparadies. Silvan Meile 14.09.2022, 04.10 Uhr

Blick von Westen auf die Rorerbrücke bei Frauenfeld: Die Thur soll wieder mehr Platz erhalten und an den Auenwald angebunden werden. Tobias Garcia

Der Thurgau erhielt mehr als 1000 Liebesbriefe. Umweltschützer und Naturliebhaber bekundeten so ihre Zuneigung zu einer renaturierten und ökologisch aufgewerteten Thur. Die öffentliche Mitwirkung zum Hochwasserschutzkonzept des Kantons bot ihnen im August 2020 die Möglichkeit dazu. Doch das nun vorliegende Konzept des Generationenprojekts zur Revitalisierung des begradigten und kanalisierten Flusses geht ihnen viel zu wenig weit, wie die Interessengemeinschaft (IG) Lebendige Thur in einer Medienmitteilung am Dienstag klarmacht. Die IG vertritt die Interessen von Pro Natura, WWF, Aqua Viva, Birdlife und dem Fischereiverband.