Thurgau bereitet sich auf Mangel an Strom und Gas vor

Thurgau Ein Stromkontingent als letzte Massnahme: So bereitet sich der Kanton Thurgau auf die mögliche Stromknappheit im Winter vor Der Kanton Thurgau wird die Energiesparkampagne des Bundes umsetzen müssen. Der Leiter der Abteilung Energie, Andrea Paoli, rechnet nicht mit tagelangen Stromausfällen. Er weist darauf hin, dass gasbeheizte Wohngebäude zu den privilegierten Konsumenten gehören. Thomas Wunderlin 16.08.2022, 13.30 Uhr

Wegen des Ukrainie-Kriegs könnte der Strom im Winter auch in der Schweiz knapp werden. Bild: Martin Ruetschi

Am 24. August will der Bund eine Kampagne zum Energiesparen lancieren. Dabei handelt es sich um die erste von vier Eskalationsstufen, erklärt Andrea Paoli, Leiter der Abteilung Energie im Thurgauer Departement für Inneres und Volkswirtschaft. In der Kantonsverwaltung sei man dabei, sich darauf vorzubereiten:

«Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir eine solche Kampagne fahren.»

In der zweiten Stufe würde der Bund dazu aufrufen, wenn möglich Öl statt Gas zu verwenden. In der dritten Stufe könnten beispielsweise Reklame- und Schaufensterbeleuchtungen abgeschaltet werden, ebenso die Beleuchtung von Sportplätzen und einzelner Strassenabschnitte. Erst in der vierten Stufe käme es zur Kontingentierung von Strom. «Das ist als letzte Massnahme gedacht», sagt Paoli. Vorgesehen wäre, an gewissen Tagen die Stromzufuhr etwa zwei bis vier Stunden zu unterbrechen:

«Wichtig ist: Es wird nicht tageweise kein Strom zur Verfügung stehen.»

Solche Stromunterbrüche sind laut Paoli aber der «äusserste Worst Case».

Andrea Paoli, Leiter Abteilung Energie des Kantons Thurgau. Reto Martin

Kühlgut in privaten Tiefkühltruhen beispielsweise würden solche Unterbrüche unbeschadet überstehen. Die Besitzer sollten darauf achten, dass sich die Tiefkühltruhe nach einem Stromunterbruch selbstständig wieder einschaltet, was bei älteren Geräten nicht immer der Fall ist.

Bezüglich einer schwierigen Versorgung mit Gas verweist Paoli auf ein Papier des Bundes. Demnach sind gasbeheizte Wohngebäude privilegierte Konsumenten. «Sie werden kaum von einem Gasmangel betroffen sein», sagt Paoli. Andere Verbraucher würden zuerst abgehängt, beispielsweise Sporthallen.

Im Thurgau ist der kantonale Führungsstab zuständig und darin der Teilstab Energieversorgung 2022 und 2023. Gebildet werden Arbeitsgruppen, die sich unter anderem mit Massnahmen befassen, die systemrelevante Infrastrukturen und Unternehmen betreffen, aber auch den Betrieb der Kantonsverwaltung sicherstellen sollen.

Dazu gehören etwa Themen wie die Absenkung der Raumtemperatur von 20 bis 21 Grad auf 18 Grad, die Abschaltung der Warmwasserversorgung in den Toiletten oder die betriebliche Umstellung auf Schichtbetrieb. Man sei sich am Vorbereiten, sagt Paoli:

«Wie es dann kommt, wird man sehen. Ich bin zuversichtlich.»

