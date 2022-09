Thurgau: Noch immer Niedertarif, der einst Atomstrom förderte

Thurgau Nachts waschen spart keinen Strom: Weshalb Thurgauer Elektroversorgungen dennoch an unterschiedlichen Tag- und Nachttarifen festhalten Thurgauer Elektroversorgungen halten an unterschiedlichen Tag- und Nachttarifen fest, obwohl ihr Sinn unklar ist. Einen Beitrag zum Stromsparen wird damit nicht geleistet. Ursprünglich sollte der billige Nachtstrom den Verbrauch von Atomstrom fördern. Heute trägt er zum Ausgleich der Netzbelastung bei. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 14.09.2022, 04.50 Uhr

Strom gespart wird mit dem Sparprogramm; die Verlegung in die Nacht bringt nichts. Walter Schwager/CHMedia

Viele Thurgauer Gemeinden verkaufen Strom nachts billiger als am Tag. Der Niedertarif gilt meist von 20 bis 7 Uhr, ausserdem am Samstagnachmittag und am Sonntag. Vermutlich gewährt eine Mehrheit der 89 Elektroversorgungen einen Nachtrabatt. Genau weiss es weder der Verband Thurgauischer Elektroversorgungen (VTE) noch die EKT oder die Aufsichtsbehörde Elcom. Auch beim Kanton weiss man es nicht, hat jedoch eine Meinung.

«Das ist überholt», meint Andrea Paoli, Leiter der kantonalen Abteilung Energie. Früher habe man damit versucht, den Verbrauch auf die Nacht zu verlagern, um eine ausgeglichenere Nutzung des Atomstroms zu erreichen:

«Wir haben inzwischen so viele Fotovoltaik-Anlagen; man müsste Waschmaschinen tagsüber laufen lassen.»

Andrea Paoli, Leiter Abteilung Energie des Kantons Thurgau. Reto Martin

Das gelte auch für Leute, die nicht über eine eigene Fotovoltaik-Anlage (PV) verfügten, sagt Paoli. An seinem Wohnort Müllheim gebe es beispielsweise einen Einheitstarif.

Der Niedertarif sei in den 1970er-Jahren mit dem Bau der AKW eingeführt worden, bestätigt Matthias Murer, technischer Leiter des EW Tägerwilen:

«Aus jener Zeit stammen auch die Stromspeicheröfen, die nachts geladen werden. Man versuchte, künstlichen Verbrauch zu erzeugen.»

AKW und auch Flusskraftwerke liefern ohne nächtlichen Unterbruch Strom, wenn sie in Betrieb sind. In den 1970er-Jahren hätten auch Wärmepumpen einen besonderen Nachttarif erhalten, sagt Roger Sonderegger, Geschäftsführer des VTE. Ebenso seien Elektroboiler alle nachts gelaufen «mit einem deutlich günstigeren Tarif». Inzwischen habe sich die Produktion verlagert.

Roger Sonderegger, Geschäftsführer des Verbandes Thurgauischer Elektrizitätsversorgungen (VTE). Reto Martin

Das AKW Mühleberg mit einer Leistung von 390 Megawatt sei nicht mehr am Netz, und es habe einen kräftigen Zubau an Fotovoltaik gegeben. An Ostern 2022 habe es sogar einen Tag gegeben, an dem im Thurgau mehr Strom produziert als verbraucht worden sei. Der Kanton Thurgau habe damit Strom an die Axpo zurückgeliefert. «Private mit eigener PV-Anlage müssten tagsüber ihr Elektroauto laden», sagt Sonderegger, «auch Waschmaschinen sollten in diesem Fall tagsüber laufen.»

EKT unterscheidet nicht zwischen Tag und Nacht

Tägerwilen hat den Bau von PV-Anlagen mit einer hohen Einspeisevergütung erfolgreich gefördert. Trotzdem findet EW-Leiter Murer, Solarstrom komme noch keine hohe Bedeutung zu. «Schweizweit liegt der Anteil erst bei fünf bis sechs Prozent.» Die Lieferantenpreise seien im Tagesverlauf hingegen ausgeglichen:

«Früher konnte ein EW Energie in der Nacht wirklich günstiger einkaufen – heute nicht mehr.»

Die meisten Thurgauer Elektorversorgungen kaufen ihren Strom bei der EKT Energie AG. Deren Sprecher Dominique Lambert bestätigt: «Die EKT Energie AG differenziert bei ihren Energielieferungen nicht zwischen Hoch- und Niedertarif.»

Dennoch verlangen Tägerwilen wie das benachbarte Kreuzlingen von ihren Kunden weniger für Nacht- als für Tagstrom. Guido Gross, Direktor von Energie Kreuzlingen, sagt:

«Ich teile die Auffassung nicht, dass unterschiedliche Tarife keinen Sinn mehr haben.»

Das Ziel sei eine ausgeglichenere Auslastung des lokalen Netzes. «Wir müssen es immer auf den schlechtesten Fall ausrichten. Die Leistungsspitzen machen das Netz teuer.» Am grössten ist der Stromverbrauch an einem grauen Wintertag kurz vor Mittag, wenn Industrie und Gewerbe am Laufen sind sowie viele Lichter und Elektroherde eingeschaltet werden. Gross sagt:

«Ich bin froh, wenn die Leute nachts waschen. Sie tragen so dazu bei, dass wir das Netz nicht ausbauen müssen oder Netzausbauten so erst später erforderlich werden.»

Guido Gross, Direktor Energie Kreuzlingen. Andrea Stalder

Der Niedertarif in der Nacht und an Wochenenden trage dazu bei, die Spitzen zu glätten. Das wirkt sich kostensenkend sowohl auf die Netznutzungstarife als auch auf die Energietarife aus.

Wie Gross erklärt, hat die Tageszeit auf eine gewisse Weise doch einen Einfluss auf die Beschaffung. Eingekauft werde gemäss einem Verbrauchsprofil, das den Tag in Viertelstundenabschnitte unterteile. Daraus ergäben sich 96 Tarife pro Tag, für die unterschiedliche Ansätze gelten könnten. Diese würden dann in die Tarifkalkulation einfliessen.

Laut Gross wird der Ausbau der PV-Anlagen einen Effekt haben auf die Preiskalkulation. Deshalb sei es denkbar, dass Kreuzlingen mittelfristig den Unterschied von Hoch- und Niedertarif aufhebt: «Vielleicht machen wir auch etwas anderes.» Es gebe auch Werke mit drei Tarifstufen.

Vorläufig sei die Tarifgestaltung die einzige Möglichkeit, den Verbrauch zu steuern, sagt Gross. Früher habe das EW beispielsweise private Waschmaschinen über Mittag gesperrt und Boiler nur in der Nacht freigegeben. Kreuzlingen ist im Begriff, damit aufzuhören. Das sei eine Folge der Marktliberalisierung. Dem Kunden stehe es heute frei, Strom zu Spitzenzeiten zu beziehen, wenn er dafür bezahle.

Nachts waschen spart keinen Strom

Nachts waschen ist billiger als am Tag, Strom wird aber nicht gespart. «Wichtiger ist es, nur mit 40 Grad zu waschen oder im Sparprogramm», sagt der Energieberater Reto Frei von der Sirnacher Nova Energie. «Und die Maschine zu füllen.» Viel Strom gespart werde auch, wenn die Waschmaschine an den Boiler angeschlossen werde. Dann müsse sie das Wasser nicht selber erwärmen.

