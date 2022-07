11:52 Uhr montag, 27. juni

Spitzengeschwindigkeiten von annähernd 100 Stundenkilometern

Am Samstag fand auf dem Flurhof in Uttwil nach zweijähriger Pause wieder ein Einachserrennen statt. 100 Fahrer aus der ganzen Deutschschweiz gingen bei schönstem Wetter in sechs verschiedenen Kategorien an den Start und drehten zwei Runden auf dem rund 450 Meter langen Rundkurs, den die Schnellsten in etwas mehr als einer Minute absolvierten mit Spitzengeschwindigkeiten von annähernd 100 Stundenkilometern. «Es macht Spass zu sehen, was die jungen Fahrer mit zumeist wenig Geld fertig bringen», sagt Roland Hablützel, der Präsident der mitorganisierenden Motorradfreunde Romanshorn. 200 bis 400 Stunden würden sie in den Umbau der landwirtschaftlichen Maschinen zu einem Renngefährt investieren. Hablützel sagt:

«Es gab keine Unfälle, die Stimmung war super, alle gingen zufrieden nach Hause.»

Im Thurgau gibt es noch ein zweites Einachserrennen, und zwar auf dem Seerücken in Salen-Reutenen, das dieses Jahr am Wochenende vom 13./14. August stattfindet. (mso)