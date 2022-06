TG-Ticker: Tanja Held – Die jüngste Kapitänin auf dem Bodensee

13:31 Uhr Sonntag, 19. Juni

Niemand erreicht das absolute Mehr

Hat am meisten Stimmen erreicht: Celina Hug. Bild: PD

Selten hatten die Romanshornerinnen und Romanshorner eine so breite Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten wie an diesem Wochenende. Gleich fünf Personen bewarben sich am Sonntag um einen Sitz im neunköpfigen Stadtrat: Frauen und Männer, Jüngere und Ältere, Parteivertreter und Parteilose, Angestellte und Unternehmer. Glücklich die Stadt, wo das Interesse an einem politischen Amt so gross sei, schrieb einer vorletzte Woche in einem Leserbrief.

Nadja Bolliger (FDP) holt am zweitmeisten Stimmen. Bild: PD

Das Interesse der Wählerinnen und Wähler hielt sich umgekehrt aber in engen Grenzen. 19,8 Prozent von ihnen gingen an die Urne. Und wie zu erwarten, übersprang niemand die Hürde des absoluten Mehrs (616 Stimmen), die es zu nehmen galt. Das beste Resultat mit 411 Stimmen machte die 25-jährige Celina Hug von der GLP, gefolgt mit 390 Stimmen von der 24-jährigen Nadja Bolliger, die von der FDP nominiert worden war. Unternehmer André Vrecer (53, parteilos) landete weit abgeschlagen auf Platz 3. Er holte 169 Stimmen. Auf Jörg Bruckner (49, parteilos) entfielen 121 Stimmen, auf Raphael von Büren (38, parteilos) 117. Der zweite Wahlgang findet am eidgenössischen Abstimmungswochenende vom 25. September statt. (mso)