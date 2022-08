7:00 Uhr Donnerstag, 11. August

In zwei Jahren an die Spitze

Mountainbikerin Steffi Häberlin. Bild: Martin Platter

Die Senkrechtstarterin ist auf Kurs. Steffi Häberlin hat erst 2020 mit dem Mountainbiken angefangen, gewann nur ein Jahr später EM-Silber über die Marathon-Distanz und holte sich an den Schweizer Meisterschaften in der Königsdisziplin Cross Country Platz 4. Ende August steht für sie die Europameisterschaft in München auf dem Programm. Zu «toponline» sagt die 25-Jährige aus Happerswil: «Ich habe mir vorgenommen, möglichst gut zu starten und den Flow zu finden. Eine Top-15-Platzierung sollte das Ziel sein.» Dass Häberlin es so weit nach vorne schaffen kann, zeigen ihre jüngsten Resultate im Weltcup: Platz 15 in Kanada, Rang 22 in den USA. Ausserdem: Die Medizinstudentin hat gerade Semesterferien und kann sich zumindest bis im September voll auf den Sport konzentrieren. Was danach kommt, ist offen: «Ich muss mit dem Bike-Team und der Uni schauen wie es weiter geht. Ich mache beides gerne, aber der Tag hat nur 24 Stunden.» (ste)