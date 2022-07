15:42 Uhr Montag, 11. Juli

Liedermacher Klaus Estermann ist neuer Programmchef der Amriswiler Störkultur

Zusammen mit Heidi Kellenberger leitete Klaus Estermann zehn Jahre das «Haus Sonnegg» in Oberaach. Bild: Reto Martin (März 2015)

(man) Am 23. Juni endete die zweite Staffel der Störkultur mit einem Lindy-Hop-Tanzkurs und anschliessendem Konzert im Kulturforum. Nun gibt die Kulturkommission der Stadt Amriswil bekannt, dass es auch eine dritte Ausgabe geben wird. Mit dem Projekt wollte man Kulturschaffenden aus der Region eine Plattform während der Coronakrise bieten. Die erste Staffel wurde von Florian Rexer organisiert, die zweite dann von Silvan Schweiwiller. Nun ist die Reihe an Klaus Estermann, der mittlerweile in Frauenfeld lebt, jedoch zehn Jahre die Pension «Haus Sonnegg» in Oberaach geführt hat. Der Liedermacher ist auch als Koch tätig. Die dritte Ausgabe der Störkultur soll im November 2022 beginnen und bis im April 2023 jeden Monat eine Veranstaltung in einem Künstleratelier bieten. In diesen können Künstler jeder Art auftreten, eine genaue Vorstellung habe er noch nicht, sagt Klaus Estermann, alle könnten ein Projekt einreichen. Auch wer sein Atelier als Veranstaltungsort zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei ihm per E-Mail unter klaus.estermann@bluewin.ch melden.