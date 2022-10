Thurgau-Ticker: Urs und Roman Dünner aus Neuwilen liefern Randen

18:03 Uhr Mittwoch, 19. Oktober

Romanshorn: Dunkelheit offenbart Sternenhimmel

Der Sternenhimmel über Romanshorn. Bild: Raphael Rohner

Die milden Temperaturen der letzten Tage lockten Hobbyastronomen in die Nacht. Während viele Wintersternzeichen, wie der Orion erst langsam am Firmament auftauchen, kann die Milchstrasse bereits in voller Pracht beobachtet werden. In Romanshorn schaltet Nachts die Strassenbeleuchtung ab, was den Sternguckern ebenfalls in die Karten spielt. Gut von Auge sichtbar sind auch andere Planeten des Sonnensystems, wie Jupiter, der in diesen Tagen als hellster Stern in westlicher Richtung am Firmament steht. Am besten kann man die Sternbilder beobachten, wenn es ganz dunkel und wolkenlos ist. (rar)