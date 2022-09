13:30 Uhr MONTAG, 29. AUGUST

Betrunkener Radfahrer fährt Fussgängerin an

In Konstanz fuhr ein alkoholisierter Radfahrer in eine Fussgängerin. Symbolbild: Raphael Rohner

Ein 43 Jahre alter Mann fuhr mit einem Fahrrad von der Schottenstrasse in Konstanz in Richtung Fahrradbrücke. Zeitgleich war gemäss dem Polizeipräsidium Konstanz eine 23-Jährige in dieselbe Richtung unterwegs. Der stark alkoholisierte 43-Jährige konnte der Fussgängergruppe nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr der jungen Frau von hinten in die Beine. Diese erlitt dabei Verletzungen.

Ein Alkoholtest bei dem Radler ergab einen Wert von 2,7 Promille. Ihn erwarte gemäss der Polizei eine Strafanzeige wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls. (Polizeipräsidium Konstanz/red)