12:38 Uhr FREITAG, 8. JULI

Streetfood Fiesta: Schlemmen auf dem Weinfelder Marktplatz

Die Festbänke unter dem Wettersegel laden zum Verweilen ein, rundherum bieten die Foodtrucks ihr Essen an. Bild: Mario Testa

Noch bis am Sonntag gastieren fast 20 Foodtrucks in Weinfelden. Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2021 ist es der zweite Besuch der Streetfood Fiesta in der Stadt.

Nebst Kulinarik gibt es dieses Wochenende auf dem Marktplatz auch Musik zu geniessen. So spielt am Freitagabend Dä Brüeder vom Heinz um 19 Uhr auf der Bühne, am Sonntag um 18 Uhr ist es die Underline-Band und am Sonntag um 12 Uhr Adrian Maurice, welche für Stimmung sorgen. Die Streetfood Fiesta beginnt am Freitag um 17 Uhr. Sie dauert bis 23 Uhr wie auch am Samstag, wo die Trucks schon um 11 Uhr öffnen. Am Sonntag stehen die Foodtrucks von 11 bis 18 Uhr im Einsatz. (mte)