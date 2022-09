14:15 Uhr Dienstag, 13. September

Schauli zittert sich zum ersten Titel-Hattrick

An den Thurgauer Golfmeisterschaften in Lipperswil und Erlen sorgte der 18-jährige Morgenstern für ein Spitzenresultat. Nach Benjamin Rusch und Stefan Weigle schaffte an den 23. Thurgauer Golfmeisterschaften nun erstmals auch eine Frau den Titel-Hattrick. Die 45-jährige Aranya Schauli aus Münchwilen musste für ihren dritten Sieg in Folge am Wochenende in Lipperswil und Erlen aber bis zuletzt hart kämpfen. Bei den Männern holte der 18-jährige Maximilian Morgenstern mit einem Spitzenresultat seinen zweiten Pokal nach 2020.

An den Thurgauer Golfmeisterschaften in Lipperswil und Erlen gewinnt der 18-jährige Maximilian Morgenstern und die 45-jährige Aranya Schauli einen Pokal. Bild: Corinne Gschwind

Gemäss Handicapliste waren Schauli (4.3) und Morgenstern (+1.8) die Favoriten im Feld, das mit 128 Teilnehmenden so gross war wie noch nie. Schauli kam mit den Wetterkapriolen am Samstag in Lipperswil – Regen, Sonne und Starkregen wechselten sich ab – aber nur schlecht zurecht und benötigte 89 Schläge. Am Sonntag kassierte sie dann sogar noch zwei Strafschläge, weil sie von einem falschen Abschlag gespielt hatte – ein blöder Lapsus. Trotzdem blieb sie mit einem Total von 176 Schlägen letztlich noch einen Schlag vor ihren ersten Verfolgerinnen, der am Sonntag stark aufkommenden Christina Marquart (Egnach) und Julia Knellwolf, einer früheren Siegerin. (red)